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Эксперт рассказал, когда в России снизятся цены на яйца

По мнению специалиста, поставка яиц из других стран сильно не повлияет на ценообразование

21 декабря 2023, 08:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец рассказал о том, когда в России снизятся цены на яйца. Его слова передают "Известия".

Специалист отметил, что ввоз яиц из других стран, в том числе из Азербайджана, является больше психологической мерой. Он пояснил, что на фоне общего потребления яиц в стране подобные ввозы не окажут серьезного влияния на цены.

Также Зубец добавил, что ввезенные яйца, скорее всего, не будут стоить дешево.

По мнению специалиста, снижения цен стоит ожидать после новогодних праздников. Связано оно будет с уменьшением спроса на продукт.

Ранее сообщалось, что Алтайский край оказался одним из лидеров по росту цен на яйца в Сибири.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество
цены Мнения экспертов Продукты

Комментарии 15

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Гость

08:03:04 21-12-2023

Ходите сами на ваши перевыборы

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Гость

16:37:14 21-12-2023

Гость (08:03:04 21-12-2023) Ходите сами на ваши перевыборы... Ужас! Есть еще наивные, которые думают, что есть выборы. Есть счетоводы в избирательных комиссиях и есть Памфилова, это не зависит. придешь ты проголосить или не.

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Гость

17:03:47 21-12-2023

Гость (16:37:14 21-12-2023) Ужас! Есть еще наивные, которые думают, что есть выборы. Ест... Да счас уже можно и не ходить - удаленно сделали. Все испоганили. Вот раньше бывало придешь на выборы в школу,.. там пирожки продают, водку наливают, пляски под гармонь. Напузыришься там, наобщаешься, бюллетень испоганишь, да и портрет Зюганова тайком домой утащишь. Хорошо!

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Гость

08:12:26 21-12-2023

Снова вводится нарратив:цены на яйца повысились,потому что их кто-то много ест.Хочется на это ответить:да хрена с два.

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Афиноген

09:47:10 21-12-2023

Снизятся.Когда рак на горе свистнет.

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Гость

10:12:53 21-12-2023

Уже по 89, снижается помаленьку.

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Гость

10:34:42 21-12-2023

Импортные яйца будут на грани просрочки а наши местные свежак ( и брить не надо).

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Гость

11:22:27 21-12-2023

Гость (10:34:42 21-12-2023) Импортные яйца будут на грани просрочки а наши местные свежа... Ваши свежие кже протухают на складах курощупов. Скоро на свалку повезут, но ценник не опустят (Зверинный оскал импортозамещателей)

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Гость

14:51:35 21-12-2023

Гость (11:22:27 21-12-2023) Ваши свежие кже протухают на складах курощупов. Скоро на сва... Да.. нужно будет теперь каждое яйцо проверять, будут втюхивать тухлятину.

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Гость

12:41:56 21-12-2023

боллсбастинг это называется

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Гость

14:44:47 21-12-2023

Ну, хоть где-то в лидерах!..

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Гость

15:11:28 21-12-2023

Гость (14:44:47 21-12-2023) Ну, хоть где-то в лидерах!..... Не прибедняйтесь! По з/п вроде в ТОПе, а с сегодняшнего дня еще и по повышению стоимости жкх)

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Гость

15:16:29 21-12-2023

По з/п вроде в ТОПе - это что пишут у нас тут средняя по 70 тыс. рэ?

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Гость

15:33:27 21-12-2023

Гость (15:16:29 21-12-2023) По з/п вроде в ТОПе - это что пишут у нас тут средняя по 70 ... А то!)))

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Гость

17:07:44 21-12-2023

Гость (15:33:27 21-12-2023) А то!)))... Адресок подскажите, где такую среднюю платят)))

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