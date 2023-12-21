Эксперт рассказал, когда в России снизятся цены на яйца

По мнению специалиста, поставка яиц из других стран сильно не повлияет на ценообразование

21 декабря 2023, 08:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец рассказал о том, когда в России снизятся цены на яйца. Его слова передают "Известия".

Специалист отметил, что ввоз яиц из других стран, в том числе из Азербайджана, является больше психологической мерой. Он пояснил, что на фоне общего потребления яиц в стране подобные ввозы не окажут серьезного влияния на цены.

Также Зубец добавил, что ввезенные яйца, скорее всего, не будут стоить дешево.

По мнению специалиста, снижения цен стоит ожидать после новогодних праздников. Связано оно будет с уменьшением спроса на продукт.

Ранее сообщалось, что Алтайский край оказался одним из лидеров по росту цен на яйца в Сибири.