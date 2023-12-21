Эксперт рассказал, когда в России снизятся цены на яйца
По мнению специалиста, поставка яиц из других стран сильно не повлияет на ценообразование
21 декабря 2023, 08:00, ИА Амител
Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец рассказал о том, когда в России снизятся цены на яйца. Его слова передают "Известия".
Специалист отметил, что ввоз яиц из других стран, в том числе из Азербайджана, является больше психологической мерой. Он пояснил, что на фоне общего потребления яиц в стране подобные ввозы не окажут серьезного влияния на цены.
Также Зубец добавил, что ввезенные яйца, скорее всего, не будут стоить дешево.
По мнению специалиста, снижения цен стоит ожидать после новогодних праздников. Связано оно будет с уменьшением спроса на продукт.
Ранее сообщалось, что Алтайский край оказался одним из лидеров по росту цен на яйца в Сибири.
08:03:04 21-12-2023
Ходите сами на ваши перевыборы
16:37:14 21-12-2023
Гость (08:03:04 21-12-2023) Ходите сами на ваши перевыборы... Ужас! Есть еще наивные, которые думают, что есть выборы. Есть счетоводы в избирательных комиссиях и есть Памфилова, это не зависит. придешь ты проголосить или не.
17:03:47 21-12-2023
Гость (16:37:14 21-12-2023) Ужас! Есть еще наивные, которые думают, что есть выборы. Ест... Да счас уже можно и не ходить - удаленно сделали. Все испоганили. Вот раньше бывало придешь на выборы в школу,.. там пирожки продают, водку наливают, пляски под гармонь. Напузыришься там, наобщаешься, бюллетень испоганишь, да и портрет Зюганова тайком домой утащишь. Хорошо!
08:12:26 21-12-2023
Снова вводится нарратив:цены на яйца повысились,потому что их кто-то много ест.Хочется на это ответить:да хрена с два.
09:47:10 21-12-2023
Снизятся.Когда рак на горе свистнет.
10:12:53 21-12-2023
Уже по 89, снижается помаленьку.
10:34:42 21-12-2023
Импортные яйца будут на грани просрочки а наши местные свежак ( и брить не надо).
11:22:27 21-12-2023
Гость (10:34:42 21-12-2023) Импортные яйца будут на грани просрочки а наши местные свежа... Ваши свежие кже протухают на складах курощупов. Скоро на свалку повезут, но ценник не опустят (Зверинный оскал импортозамещателей)
14:51:35 21-12-2023
Гость (11:22:27 21-12-2023) Ваши свежие кже протухают на складах курощупов. Скоро на сва... Да.. нужно будет теперь каждое яйцо проверять, будут втюхивать тухлятину.
12:41:56 21-12-2023
боллсбастинг это называется
14:44:47 21-12-2023
Ну, хоть где-то в лидерах!..
15:11:28 21-12-2023
Гость (14:44:47 21-12-2023) Ну, хоть где-то в лидерах!..... Не прибедняйтесь! По з/п вроде в ТОПе, а с сегодняшнего дня еще и по повышению стоимости жкх)
15:16:29 21-12-2023
По з/п вроде в ТОПе - это что пишут у нас тут средняя по 70 тыс. рэ?
15:33:27 21-12-2023
Гость (15:16:29 21-12-2023) По з/п вроде в ТОПе - это что пишут у нас тут средняя по 70 ... А то!)))
17:07:44 21-12-2023
Гость (15:33:27 21-12-2023) А то!)))... Адресок подскажите, где такую среднюю платят)))