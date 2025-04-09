Набиуллина: Россия находится "в самой трудной части пути" снижения инфляции

Глава ЦБ РФ подчеркнула важность умеренной инфляции

09 апреля 2025, 20:00, ИА Амител

Эльвира Набиуллина / Фото: cbr.ru

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Россия в настоящее время находится в самой трудной части пути по снижению инфляции. Ее цитирует ТАСС.

"Мы сейчас, пожалуй, находимся в самой трудной части этого пути, но полагаем, что в следующий год пойдем с текущей инфляцией вблизи нашей цели 4%", – сказала глава ЦБ РФ.

Набиуллина отметила, что снижение инфляции – одна из целей Банка России на 2025 год.

Глава регулятора подчеркнула важность умеренной инфляции. По словам Набиуллиной, она проявляется в умеренных ставках по кредитам, что является основой долгосрочных инвестиций.

"[Умеренная инфляция] – это надежная защита доходов и сбережений граждан, путь к снижению бедности", – отметила она.

В феврале Набиуллина назвала инфляцию в 10% неприемлемо высокой. Тогда она отметила, что охлаждение кредитной активности охватывает уже все сегменты рынка. Граждане же стали больше сберегать средств.

Ранее сообщалось, что в январе 2025 года годовая инфляция в Алтайском крае ускорилась и составила 10,13% (в декабре 2024 года – 9,81%). Это почти столько же, сколько и по Сибирскому федеральному округу (10,12%), но выше, чем по России в целом (9,92%).