Набиуллина: Россия находится "в самой трудной части пути" снижения инфляции
Глава ЦБ РФ подчеркнула важность умеренной инфляции
09 апреля 2025, 20:00, ИА Амител
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Россия в настоящее время находится в самой трудной части пути по снижению инфляции. Ее цитирует ТАСС.
"Мы сейчас, пожалуй, находимся в самой трудной части этого пути, но полагаем, что в следующий год пойдем с текущей инфляцией вблизи нашей цели 4%", – сказала глава ЦБ РФ.
Набиуллина отметила, что снижение инфляции – одна из целей Банка России на 2025 год.
Глава регулятора подчеркнула важность умеренной инфляции. По словам Набиуллиной, она проявляется в умеренных ставках по кредитам, что является основой долгосрочных инвестиций.
"[Умеренная инфляция] – это надежная защита доходов и сбережений граждан, путь к снижению бедности", – отметила она.
В феврале Набиуллина назвала инфляцию в 10% неприемлемо высокой. Тогда она отметила, что охлаждение кредитной активности охватывает уже все сегменты рынка. Граждане же стали больше сберегать средств.
Ранее сообщалось, что в январе 2025 года годовая инфляция в Алтайском крае ускорилась и составила 10,13% (в декабре 2024 года – 9,81%). Это почти столько же, сколько и по Сибирскому федеральному округу (10,12%), но выше, чем по России в целом (9,92%).
20:28:00 09-04-2025
Судя по увеличению числа милиардеров, в их России всё хорошо.
20:30:22 09-04-2025
Что им мешает сказать, что информация уже 4 процента. В 10 тоже ведь ни кто не верит
21:00:58 09-04-2025
Или инфляция намного превышает 10-15% или высокая ключевая ставка добьет экономику РФ и тогда уже всем будет наплевать какая инфляция и ставка - т.к. будем жить в первобытном строе.
21:01:59 09-04-2025
Красивая !!! и Умная !!!
12:21:00 10-04-2025
Гость (21:01:59 09-04-2025) Красивая !!! и Умная !!!... По поводу красивой не мне судить, а вот по поводу умной так она ещё и даунов переплюнет. Это же надо нести такую чушь, то, что высокая ставка остановит инфляцию. Понятно, что это все для нас смертных, но не надо же быть до такой степени идиоткой, чтобы не понимать, что народ не верит ни одному её слову, а вернее народ понимает, что она несет полную чушь, выставляя себя полной невежей в вопросах экономики.
21:06:04 09-04-2025
это надежная защита доходов и сбережений граждан, путь к снижению бедности
Демагогия чистейшей воды. У кого есть вклады -5-10% от всего населения , а остальные вынуждены брать кредиты по заоблачным ставкам, что делает их еще беднее, а не богаче. И со временем число таких людей будет расти. Т.е. бедных будет в разы больше, и появится большой слой нищих.
09:04:30 10-04-2025
Гость (21:06:04 09-04-2025) это надежная защита доходов и сбережений граждан, путь к сни... А зачем государству много богатых?
22:53:41 09-04-2025
Заметно сильно, очередь в ГИБДД на оформление авто за месяц вперёд занимается. Уже спекулянты появились , талончик продают на нужный день!
07:05:53 10-04-2025
Утром мажу бутерброд — Сразу мысль: а как народ? "Страдалица международная"....
11:27:30 10-04-2025
Ей еще, кроме восседающих в Кремле, кто то верит?