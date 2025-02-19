По словам экспертов, при соблюдении ими российских условий возвращение будет возможным в течение двух месяцев

19 февраля 2025, 08:14, ИА Амител

Пластиковые карты Сбербанка / Фото: amic.ru

Платежные системы Visa и Mastercard могут в ближайшее время вернуться в Россию. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает ТАСС.

По словам Аксакова, Visa и Mastercard потеряли большой рынок, однако войти обратно им будет сложнее из-за технологичности и эффективности национальной системы платежных карт.

"Я думаю, что они в ближайшее время вернутся и будут предлагать свои услуги. Потому что они потеряли большой рынок и будут стремиться войти в этот рынок, но будет уже, конечно, сложнее, потому что мы привыкли к новым системам. Национальная система платежных карт показала технологичность и эффективность", – сказал депутат.

При этом Аксаков подчеркнул, что Visa и Mastercard придется использовать только для отправки платежей в Европу и Америку, потому что это международные системы. Также он отметил, что в России уже привыкли опираться на свою платежную систему, из-за чего заново зайти на российский рынок международным системам будет непросто.

При этом инвестбанкир Евгений Коган заявил 360.ru, что основным условием для возвращения в Россию Visa и Mastercard будет коллаборация с платежной системой "Мир". Эксперт подчеркнул, что россиянам, которые путешествуют в другие страны, приходится открывать дополнительные счета в банках ОАЭ, Узбекистана, Киргизии, Казахстана и других стран.

"Все это удорожает расчеты и вытаскивает деньги из кармана россиян", – отметил Коган.

Он утверждает, что при достижении всех договоренностей на возвращение Visa и Mastercard уйдет не более двух месяцев.