Visa и Mastercard могут вернуться в Россию в ближайшее время
По словам экспертов, при соблюдении ими российских условий возвращение будет возможным в течение двух месяцев
19 февраля 2025, 08:14, ИА Амител
Платежные системы Visa и Mastercard могут в ближайшее время вернуться в Россию. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает ТАСС.
По словам Аксакова, Visa и Mastercard потеряли большой рынок, однако войти обратно им будет сложнее из-за технологичности и эффективности национальной системы платежных карт.
"Я думаю, что они в ближайшее время вернутся и будут предлагать свои услуги. Потому что они потеряли большой рынок и будут стремиться войти в этот рынок, но будет уже, конечно, сложнее, потому что мы привыкли к новым системам. Национальная система платежных карт показала технологичность и эффективность", – сказал депутат.
При этом Аксаков подчеркнул, что Visa и Mastercard придется использовать только для отправки платежей в Европу и Америку, потому что это международные системы. Также он отметил, что в России уже привыкли опираться на свою платежную систему, из-за чего заново зайти на российский рынок международным системам будет непросто.
При этом инвестбанкир Евгений Коган заявил 360.ru, что основным условием для возвращения в Россию Visa и Mastercard будет коллаборация с платежной системой "Мир". Эксперт подчеркнул, что россиянам, которые путешествуют в другие страны, приходится открывать дополнительные счета в банках ОАЭ, Узбекистана, Киргизии, Казахстана и других стран.
"Все это удорожает расчеты и вытаскивает деньги из кармана россиян", – отметил Коган.
Он утверждает, что при достижении всех договоренностей на возвращение Visa и Mastercard уйдет не более двух месяцев.
08:37:49 19-02-2025
Пусть введут налог для возвращенцев. Допустим с визы и мастеркарда по 1 копейки с любой транзакции. С Кока-Колы, Пепси и прочих продуктов несколько рублей с каждой бутылки. С технологических товаров еще больше. Деньги пустить на строительство дорог, больниц и т.д.
08:49:44 19-02-2025
ыть (08:37:49 19-02-2025) Пусть введут налог для возвращенцев. Допустим с визы и масте... Судя по всему у вас нет понимания, кто и кому в этой ситуации одолжение делает.
08:58:46 19-02-2025
ыть (08:37:49 19-02-2025) Пусть введут налог для возвращенцев. Допустим с визы и масте... хорошо, записали. возьмем с них по твоей просьбе. но начнем с тебя.
09:03:06 19-02-2025
ыть (08:37:49 19-02-2025) Пусть введут налог для возвращенцев. Допустим с визы и масте... И на кого в итоге уплата этого налога ляжет?
09:20:57 19-02-2025
ыть (08:37:49 19-02-2025) Пусть введут налог для возвращенцев. Допустим с визы и масте... Вы случайно не Полиграф Полиграфович Шариков?
09:11:48 19-02-2025
Один непонятно кто что-то ляпнул, и все радостно обсуждают.
09:24:34 19-02-2025
Была у меня карта Visa. С приходном смутных времен, специально не стал блокировать, отказываться от неё, перевыпускать на всякий там МИР, хоть где то она и не читалась и некоторые "патриотические" терминалы отказывались её принимать. Чувствую не зря. Ибо правда справдится, а кривда скривдится.
09:32:26 19-02-2025
Гость (09:24:34 19-02-2025) Была у меня карта Visa. С приходном смутных времен, специаль... гранты на неё получать хотите?
09:56:53 19-02-2025
МИР нормально работает...за рубеж не езжу...
10:57:50 19-02-2025
Чтобы они захотели вернуться им сначала американский президент должен разрешить, а потом ещё американская дума утвердить. А пока что по результатам переговоров - хорошо, что начали переговорный процесс, надо встречаться ещё. Так что, мечтать не вредно, но расчитывать на них особо не стоит. МИР - наше всё и посредники для ВЭД. Стоит продолжать прорабатывать альтернативы с криптой - лишним не будет.
10:59:56 19-02-2025
Гость (10:57:50 19-02-2025) Чтобы они захотели вернуться им сначала американский президе... "нам нужен мир. Желательно - весь."
11:29:06 19-02-2025
"При достижении всех договоренностей" - на это неизвестно сколько времени уйдёт. На техническую реализацию новых требований - тоже поболее 2х месяцев. Чтобы её начать - надо требования утвердить. Через Думу могут закон протолкать быстрее 2х месяцев - в это верю. Заранее можно бы было начать техническую часть, но до принятия закона это вряд ли имеет смысл - надо понимать, как взаимодействия выстраивать. Так что, думаю, это сильно оптимистичное заявление. В реальности - нормально свифт бы начал работать в неподсанкционных банках и хоть с части банков санкции бы сняли для нормализации международной торговли. Хотя бы с тем же Китаем чтобы расчёты проходили меньше недели, а не по пол года. И %% заградительный банки бы поснимали за валютные расчёты...