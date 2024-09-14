Начальника ГИБДД обвиняют по статье о получении взятки в крупном размере

14 сентября 2024, 07:05, Антон Дегтярев

Автомобиль ГИБДД в Алтайском крае / Фото: amic.ru

В Октябрьском районном суде выбрали меру пресечения начальнику отделения ГИБДД одного из районов Алтайского края. Мужчину обвиняют в получении крупной взятки. Заседание состоялось 13 сентября в 14 часов. По его результатам обвиняемого отправили в СИЗО до 28 сентября 2024 года. Об этом amic.ru рассказали в суде.

Информация о том, что начальнику ГИБДД одного из районов Алтайского края определят меру пресечения 13 сентября, появилась в телеграм-канале Объединенной пресс-службы судов. В Октябрьском районном суде amic.ru сообщили только фамилию и инициалы подсудимого – Толстов А.А. На сайте Госавтоинспекции в Алтайском крае указан старший лейтенант полиции Толстов Александр Андреевич, который является начальником отделения ГИБДД МО МВД России "Кытмановский", обслуживающего Кытмановский и Тогульский районы. Других Толстовых А.А. на сайте Госавтоинспекции нет.

Начальника кытмановского отделения ГИБДД обвиняют по статье о получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). По этой статье ему грозит штраф от двух до четырех миллионов рублей либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом от 60-кратной суммы взятки, а также с запретом занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок от 10 лет.

Напомним, что 11 сентября 2024 года Центральный районный суд продлил меру пресечения бывшей главе барнаульского "Жилфонда" Людмиле Авдюхиной. Ее оставили в СИЗО до 10 октября 2024 года. До этого времени следствие намерено закончить ознакомление с делом и направить его сначала в прокуратуру, а затем в суд. Судить Авдюхину начнут, скорее всего, уже в октябре.

Также 4 сентября в Барнауле начался суд над бывшим вице-мэром Барнаула Антоном Шеломенцевым, которого обвиняют по статьям "Получение взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ), "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и "Легализация (отмывание) денег в крупном размере" (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). Подробнее об этом можно прочитать здесь.