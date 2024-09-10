Суд над посредником заммэра Шеломенцева в даче взятки Щукиным пройдет в особом режиме

Сергей Щукин заключил досудебное соглашение и не получит больше, чем две трети максимального срока

10 сентября 2024, 13:15, Антон Дегтярев

Сергей Щукин (в центре) / Фото: Антон Дегтярев/ amic.ru

Центральный районный суд рассмотрит в особом порядке дело бывшего зампредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Сергея Щукина, который выступил посредником в даче взяток бывшему замглавы Барнаула Антону Шеломенцеву. Все потому, что Щукин заключил со следствием досудебное соглашение. Процесс стартовал в Центральном районном суде 10 сентября.

Как пройдет суд над Щукиным?

На суде прокурор сообщил, что Щукин в феврале 2024 года заключил со следствием досудебное соглашение, рассказал правоохранителям обстоятельства совершения преступления, указал на место получения денег от Бесчастного. В ходе следствия Щукин признал вину и раскаялся. На суде Щукин также подтвердил, что раскаивается в совершении преступления, полностью признает вину и согласен с выдвинутыми обвинениями. Давать показания по обстоятельствам дела на суде он отказался.

Защита Щукина и обвинение согласились рассмотреть дело в порядке досудебного соглашения. Поэтому суд принял соответствующее решение.

"При рассмотрении уголовного дела в порядке досудебного соглашения применяется положение статьи 316 УПК РФ о том, что в таком порядке не проводится исследование и оценка доказательств, собранных по делу, а только исследуются данные, характеризующие личность подсудимого, смягчающие или отягчающие обстоятельства по его делу. Наказание не должно превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление", – сказал судья.

Адвокат Щукина пояснил amic.ru, что суд, скорее всего, будет идти недолго. Так как особый порядок исключит исследование доказательств, процесс вполне может завершиться уже на следующем заседании. Оно пройдет 25 сентября в 9 часов.

Сергей Щукин / Фото: Антон Дегтярев/ amic.ru

Сейчас Щукин не под арестом?

Нет. Под стражей Щукин был с 22 ноября 2023 по 11 января 2024 года, затем экс-чиновника отпустили под запрет определенных действий и подписку о невыезде. Щукину запрещено выходить из дома в определенные часы, посещать некоторые места и мероприятия, общаться с отдельными лицами, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, пользоваться средствами связи и интернетом, а также управлять автомобилем или иным транспортным средством. Сейчас Щукин работает инженером ПТО в барнаульской компании.

В чем обвиняют Щукина?

Щукин обвиняется по статье о "Посредничестве во взяточничестве" (ч. 4 УК РФ ст. 291.1). А именно Щукин, будучи заместителем тогда еще председателя комитета по дорожному хозяйству Антона Шеломенцева, передал своему начальнику от предпринимателя-перевозчика Олега Бесчастного в 2020 году взятку на общую сумму 2 млн рублей.

За деньги Шеломенцев обязался оказывать Бесчастному покровительство и помочь ему перевозить пассажиров даже при отсутствии нужных автобусов. А именно в 2021 году городская администрация выбирала перевозчика на барнаульские маршруты № 41 и 78 (и другие), а Шеломенцев должен был помочь бизнесмену "забрать" эти маршруты.

Сергей Щукин/ Фото: Антон Дегтярев/ amic.ru

Щукин получил взятку от Бесчастного в мае 2020 года, затем он передал деньги Шеломенцеву. Экс-председатель комитета решил отмыть средства и предложил Щукину приобрести для него Subaru Outback, а оставшиеся деньги (то есть 800 тысяч рублей) оставить себе за посредничество. Щукин купил автомобиль 2011 года выпуска в Новосибирске, машину сначала оформили на третье лицо (некоего Абрамова), а затем передали Шеломенцеву. Таким образом, по этому эпизоду против Шеломенцева возбудили два дела: "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и "Легализация (отмывание) денег в крупном размере" (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ).

Также в деле Шеломенцева присутствует еще один эпизод, который в обвинении против Щукина не фигурирует. А именно в 2020 году Шеломенцев со Щукиным задумали строительство открытых складов для хранения инертных материалов на участке в Барнауле на ул. Власихинской, 137, который Щукин арендовал.

Шеломенцев предложил руководителю фирмы "Запсиб-Мост" Денису Илюшину разработать проектную документацию для складов стоимостью 350 тысяч рублей, Илюшин на это согласился. Денег платить Шеломенцев не собирался, однако обещал покровительствовать Илюшину.

Суд над Сергеем Щукиным / Фото: Антон Дегтярев/ amic.ru

Также за покровительство Шеломенцев попросил в феврале 2022 года у Илюшина взятку в размере 250 тысяч рублей. Сергей Щукин для получения взятки ездил в Томск 12 февраля 2022 года и привез деньги Шеломенцеву. Всего Шеломенцев получил от Илюшина 600 тысяч рублей в виде услуг (той самой документации стоимостью 350 тысяч рублей) и наличных денег (250 тысяч рублей). Взамен он обещал лояльно относиться к компании "Запсиб-Мост" и обеспечивать заключение с ней госконтрактов на строительство тех или иных объектов в Барнауле. По этому эпизоду в отношении Шеломенцева возбудили дело о "Получении взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Напомним, что самого Шеломенцева начали судить в Центральном районном суде 4 сентября 2024 года. Там зачитали обвинения против экс-чиновника. Подробнее о деле Шеломенцева можно прочитать здесь. Также по делу судят перевозчика Олега Бесчастного. Его дело направили в Центральный районный суд, однако заседание пока не назначено.