Стали известны подробности о второй взятке бывшего вице-мэра Барнаула Шеломенцева
В Центральном районном суде Барнаула 4 сентября 2024 года начали рассматривать дело Шеломенцева
05 сентября 2024, 07:15, Антон Дегтярев
В Центральном районном суде 4 сентября 2024 года стартовал полноценный суд над бывшим председателем комитета по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула, а также вице-мэром города Антоном Шеломенцевым. На процессе зачитали обвинение против экс-чиновника и раскрыли подробности о второй взятке, которую он получил от директора компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина.
В чем суть дела о второй взятке?
На процессе сообщили, что не позднее 25 февраля 2020 года Шеломенцев со своим заместителем Сергеем Щукиным задумали строительство открытых складов для хранения инертных материалов на участке в Барнауле на ул. Власихинской, 137, который находился в аренде у Щукина. Чиновник предложил руководителю фирмы "Запсиб-Мост" Денису Илюшину, чтобы его фирма изготовила проектную документацию для этих складов стоимостью 350 тысяч рублей, на что Илюшин согласился.
"Шеломенцев сообщил Илюшину о намерении оплатить документацию, что не соответствовало действительности, поскольку чиновник намеревался получить на безвозмездной основе документацию взамен на общее покровительство Илюшину. Затем Шеломенцев поручил Щукину забрать документацию и передать ее в барнаульский градсовет, чтобы получить разрешение на строительство складов, что и было сделано", – рассказали на судебном процессе.
Также Шеломенцев в феврале 2022 года попросил у Илюшина взятку в размере 250 тысяч рублей. Эти деньги директор фирмы "Запсиб-Мост" передал вице-мэру. Для получения наличных Сергей Щукин даже съездил в Томск 16 февраля 2022 года и привез их Шеломенцеву.
Итого от Дениса Илюшина Шеломенцев получил 600 тысяч рублей в виде услуг (той самой документации стоимостью 350 тысяч рублей) и наличных денег (250 тысяч рублей). Взамен он обещал покровительствовать компании "Запсиб-Мост", лояльно к ней относиться и обеспечивать заключение с фирмой госконтрактов на строительство тех или иных объектов в Барнауле.
Ранее была информация о том, что Шеломенцев получил 250 тысяч рублей от Илюшина за покровительство фирме при ремонте некоего путепровода. Однако гособвинитель рассказала amic.ru, что никакие путепроводы в уголовном деле не фигурируют.
При этом известно, что компания "Запсиб-Мост" в 2017-2018 годах составляла проект реконструкции путепровода на Новом рынке за 15,8 млн рублей, а через шесть лет доработала его еще за 8,5 млн рублей. Также за авторский надзор ей заплатили 2,6 млн рублей. Кроме того, "Запсиб-Мост" в 2019 году создал документацию реконструкции моста через железнодорожные пути на проспекте Калинина за 9,5 млн рублей. Эту же фирму уже в 2024 году снова выбрали для исправления документации ремонта путепровода на пр. Калинина.
В чем еще обвиняют Шеломенцева?
Эпизод с получением Шеломенцевым взятки от Илюшина – это обвинение по статье "Получение взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Кроме того, Шеломенцева обвиняют еще по двум статьям: "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и "Легализация (отмывание) денег в крупном размере" (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). Эти два уголовных дела связаны с получением взятки от предпринимателя-перевозчика Олега Бесчастного.
По версии следствия, Шеломенцев, работая председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Барнаула, через посредника, своего заместителя Сергея Щукина, получил от Бесчастного в 2020 году взятку на общую сумму 2 млн рублей. За эти деньги тогда еще председатель дорожного комитета обязался оказывать бизнесмену покровительство и помочь ему без проблем перевозить пассажиров, даже при условии, что подходящие автобусы у предпринимателя отсутствовали. В 2021 году мэрия выбирала перевозчика на барнаульские маршруты № 41 и 78, и Бесчастный хотел их обслуживать, для чего и договорился с Шеломенцевым о взятке.
Не позднее 15 мая 2020 года Сергей Щукин получил от Бесчастного 2 млн рублей, которые затем передал Шеломенцеву. Чтобы отмыть деньги, Антон Шеломенцев предложил Щукину купить для него Subaru Outback, а оставшиеся средства оставить себе в качестве вознаграждения за посредничество. Щукин съездил в Новосибирск и там приобрел подходящую машину за 1,2 млн рублей. Затем он привез автомобиль Шеломенцеву. Таким образом, экс-чиновник отмыл деньги, уверены следователи.
Какая позиция у Шеломенцева?
Шеломенцев в суде сказал, что обвинения ему понятны. Однако по поводу своей вины в совершенных преступлениях он предпочел высказаться позже.
Шеломенцев находится под арестом?
Да. 12 января 2024 года Шеломенцева впервые поместили под стражу. Затем меру пресечения несколько раз продлевали в Индустриальном районном суде. 1 августа 2024 года дело передали из Индустриального в Центральный районный суд, а также Шеломенцеву продлили срок пребывания под стражей до 18 января 2025 года.
А что с Бесчастным, Щукиным и Илюшиным?
Предприниматель Олег Бесчастный не находится в СИЗО. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Также арестовано имущество Бесчастного на сумму более 52 млн, включая три легковых авто и 16 автобусов. Уголовное дело Бесчастного о даче взятки 29 июля передали из Индустриального районного суда в Центральный районный суд. Однако до сих пор в последний оно не пришло, сообщили в суде amic.ru.
Из Индустриального в Центральный районный суд передано и дело посредника, бывшего заместителя председателя комитета мэрии по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Сергея Щукина. По подсудности дело направили 26 июля, 21 июля оно поступило в Центральный районный суд, первое заседание там состоится 10 сентября в 10:30.
Под арестом сейчас Сергей Щукин не находится, 11 января 2024 года его освободили в зале суда, назначив меру пресечения в виде запрета определенных действий.
А вот о судьбе томского предпринимателя Дениса Илюшина пока ничего неизвестно.
07:20:12 05-09-2024
Жаль мужика.
07:35:50 05-09-2024
Читаешь и становится как то странно. Как озабочены были чиновники своими заботами. Выполнять свои обязанности было не до того. Дела были по важнее. И в командировки за счёт джета решать личные дела.
09:03:52 05-09-2024
Да (07:35:50 05-09-2024) Читаешь и становится как то странно. Как озабочены были чино... Ничего странного. Вы вот можете себе представить человека, который ходит на госслужбу с утра озаботившись проблемами города, вникая в суть и стараясь днем и бессонной ночью улучшить жизнь горожан. Человека, который со школы мечтал приносить пользу людям, жертвуя своим собственным временем и достатком, и поэтому стремился стать чиновником, чтобы бескорыстно служить народу.
11:48:26 05-09-2024
Гость (09:03:52 05-09-2024) Ничего странного. Вы вот можете себе представить человека, к... не только могу представить, но и знаю такого
12:27:48 05-09-2024
Гость (11:48:26 05-09-2024) не только могу представить, но и знаю такого... А вы его в зеркале поди видели?
14:31:47 05-09-2024
Гость (09:03:52 05-09-2024) Ничего странного. Вы вот можете себе представить человека, к... такого система быстро выкинет. Как белая ворона будет примером портить настроение другим.
08:35:51 05-09-2024
Позорник. За то как ходил с гордо поднятой головой.
12:52:42 05-09-2024
Гость (08:35:51 05-09-2024) Позорник. За то как ходил с гордо поднятой головой. ... Он её и сейчас не отпускает.....
14:30:24 05-09-2024
Гость (12:52:42 05-09-2024) Он её и сейчас не отпускает........ Голову пусть отпустят, а этот пусть сидит
08:42:37 05-09-2024
взятки смешные .. козел отпущения. народный гнев (пар) стравить. хотя может тут не все журналистам довели
09:19:19 05-09-2024
Гость (08:42:37 05-09-2024) взятки смешные .. козел отпущения. народный гнев (пар) стр... ну да, читаешь, сто, двести... мелковато как-то, столько шума, а брал то по чину, если еще докажут что брал.
13:28:05 05-09-2024
Гость (08:42:37 05-09-2024) взятки смешные .. козел отпущения. народный гнев (пар) стр... так особо никто и не негодует..слабый пар такой. Нет к этому человеку злости, почему-то
09:21:20 05-09-2024
"стартовал полноценный суд" вот как...
#АнтонНеуиноватый!
09:36:56 05-09-2024
Вообще не понятна ситуация с Илюшиным (Запсибмост), ну спроектировал он путепровод, получил покровительство от Шеломенцева. В ходе строительства оказалось что стоимость увеличилась. Потом вскрывается факт что он давал взятку, ладно. Но вот тут непонятно почему наши проводят тендер по исправлению документации на путепровод и опять выигрывает Илюшин? 1. Запроектировал плохо (стоимость возросла, документация требует доведения до ума) 2 Давал взятки 3 "Мы" продолжаем дальше с ним работать по переделке его же документации на много денег.
09:42:45 05-09-2024
Гость (09:36:56 05-09-2024) Вообще не понятна ситуация с Илюшиным (Запсибмост), ну спрое... потомучто если заходит другой и переделывает под себя - это как с нуля заново.
11:06:26 05-09-2024
Мусик (09:42:45 05-09-2024) потомучто если заходит другой и переделывает под себя - это ... ГОСТы и сопромат для всех одинаковы
09:45:04 05-09-2024
На фото-совсем нет уныния. Наверно всё решено? И соглашусь, взятки озвучены мелкие наверно для того,чтобы вернуть как стелла в бюджет и выпорхнуть по условке,как кац?
09:59:52 05-09-2024
На первом фото уже позу правильную принял
10:35:39 05-09-2024
Во коррупционер. Молодой еще, еще можно предложить искупить
11:19:46 05-09-2024
Короче "следствие ведут знатоки". Не понял , склады для кого бесплатно проектировали, для подсудимого, посредника, или государства (города)? Как можно бесплатно для города произвести работы? Может я не понял, может те кто под подпиской исполняют любые фантазии. Не вписался подсудимый в городскую бизнес-модель.
12:50:50 05-09-2024
возможно, что взяли за то, что можно доказать. а там поглубже мы не знаем, это не публично... по аналогии с другими последними громкими делами в министерствах обороны, например...
20:32:41 05-09-2024
С Р А М О Т А да и только. Ждем окончания строительства развязки на Змеиногорском тракте. А.Воронов готов?
10:26:36 06-09-2024
Пройдет совсем немного времени, и такая же ситуация возникнет с нынешними чиновниками. Ничего не меняется.
21:20:35 07-09-2024
Когда уже у нас начнут с музеем разбираться? Вот где бешенные взятки. И опять все сходит с рук. Прокуратура и когда же вы мимо музея пройдете или проедете? Денег не жалко- здание пожалейте.