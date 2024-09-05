Стали известны подробности о второй взятке бывшего вице-мэра Барнаула Шеломенцева

В Центральном районном суде Барнаула 4 сентября 2024 года начали рассматривать дело Шеломенцева

05 сентября 2024, 07:15, Антон Дегтярев

Антон Шеломенцев на суде / Фото: Антон Дегтярев

В Центральном районном суде 4 сентября 2024 года стартовал полноценный суд над бывшим председателем комитета по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула, а также вице-мэром города Антоном Шеломенцевым. На процессе зачитали обвинение против экс-чиновника и раскрыли подробности о второй взятке, которую он получил от директора компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина.

В чем суть дела о второй взятке?

На процессе сообщили, что не позднее 25 февраля 2020 года Шеломенцев со своим заместителем Сергеем Щукиным задумали строительство открытых складов для хранения инертных материалов на участке в Барнауле на ул. Власихинской, 137, который находился в аренде у Щукина. Чиновник предложил руководителю фирмы "Запсиб-Мост" Денису Илюшину, чтобы его фирма изготовила проектную документацию для этих складов стоимостью 350 тысяч рублей, на что Илюшин согласился.

"Шеломенцев сообщил Илюшину о намерении оплатить документацию, что не соответствовало действительности, поскольку чиновник намеревался получить на безвозмездной основе документацию взамен на общее покровительство Илюшину. Затем Шеломенцев поручил Щукину забрать документацию и передать ее в барнаульский градсовет, чтобы получить разрешение на строительство складов, что и было сделано", – рассказали на судебном процессе.

Судья по делу Антона Шеломенцева / Фото: amic.ru

Также Шеломенцев в феврале 2022 года попросил у Илюшина взятку в размере 250 тысяч рублей. Эти деньги директор фирмы "Запсиб-Мост" передал вице-мэру. Для получения наличных Сергей Щукин даже съездил в Томск 16 февраля 2022 года и привез их Шеломенцеву.

Итого от Дениса Илюшина Шеломенцев получил 600 тысяч рублей в виде услуг (той самой документации стоимостью 350 тысяч рублей) и наличных денег (250 тысяч рублей). Взамен он обещал покровительствовать компании "Запсиб-Мост", лояльно к ней относиться и обеспечивать заключение с фирмой госконтрактов на строительство тех или иных объектов в Барнауле.

Ранее была информация о том, что Шеломенцев получил 250 тысяч рублей от Илюшина за покровительство фирме при ремонте некоего путепровода. Однако гособвинитель рассказала amic.ru, что никакие путепроводы в уголовном деле не фигурируют.

При этом известно, что компания "Запсиб-Мост" в 2017-2018 годах составляла проект реконструкции путепровода на Новом рынке за 15,8 млн рублей, а через шесть лет доработала его еще за 8,5 млн рублей. Также за авторский надзор ей заплатили 2,6 млн рублей. Кроме того, "Запсиб-Мост" в 2019 году создал документацию реконструкции моста через железнодорожные пути на проспекте Калинина за 9,5 млн рублей. Эту же фирму уже в 2024 году снова выбрали для исправления документации ремонта путепровода на пр. Калинина.

Антон Шеломенцев / Фото: Антон Дегтярев

В чем еще обвиняют Шеломенцева?

Эпизод с получением Шеломенцевым взятки от Илюшина – это обвинение по статье "Получение взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Кроме того, Шеломенцева обвиняют еще по двум статьям: "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и "Легализация (отмывание) денег в крупном размере" (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). Эти два уголовных дела связаны с получением взятки от предпринимателя-перевозчика Олега Бесчастного.

По версии следствия, Шеломенцев, работая председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Барнаула, через посредника, своего заместителя Сергея Щукина, получил от Бесчастного в 2020 году взятку на общую сумму 2 млн рублей. За эти деньги тогда еще председатель дорожного комитета обязался оказывать бизнесмену покровительство и помочь ему без проблем перевозить пассажиров, даже при условии, что подходящие автобусы у предпринимателя отсутствовали. В 2021 году мэрия выбирала перевозчика на барнаульские маршруты № 41 и 78, и Бесчастный хотел их обслуживать, для чего и договорился с Шеломенцевым о взятке.

Не позднее 15 мая 2020 года Сергей Щукин получил от Бесчастного 2 млн рублей, которые затем передал Шеломенцеву. Чтобы отмыть деньги, Антон Шеломенцев предложил Щукину купить для него Subaru Outback, а оставшиеся средства оставить себе в качестве вознаграждения за посредничество. Щукин съездил в Новосибирск и там приобрел подходящую машину за 1,2 млн рублей. Затем он привез автомобиль Шеломенцеву. Таким образом, экс-чиновник отмыл деньги, уверены следователи.

Какая позиция у Шеломенцева?

Шеломенцев в суде сказал, что обвинения ему понятны. Однако по поводу своей вины в совершенных преступлениях он предпочел высказаться позже.

Антон Шеломенцев на суде / Фото: Антон Дегтярев

Шеломенцев находится под арестом?

Да. 12 января 2024 года Шеломенцева впервые поместили под стражу. Затем меру пресечения несколько раз продлевали в Индустриальном районном суде. 1 августа 2024 года дело передали из Индустриального в Центральный районный суд, а также Шеломенцеву продлили срок пребывания под стражей до 18 января 2025 года.

А что с Бесчастным, Щукиным и Илюшиным?

Предприниматель Олег Бесчастный не находится в СИЗО. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Также арестовано имущество Бесчастного на сумму более 52 млн, включая три легковых авто и 16 автобусов. Уголовное дело Бесчастного о даче взятки 29 июля передали из Индустриального районного суда в Центральный районный суд. Однако до сих пор в последний оно не пришло, сообщили в суде amic.ru.

Из Индустриального в Центральный районный суд передано и дело посредника, бывшего заместителя председателя комитета мэрии по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Сергея Щукина. По подсудности дело направили 26 июля, 21 июля оно поступило в Центральный районный суд, первое заседание там состоится 10 сентября в 10:30.

Под арестом сейчас Сергей Щукин не находится, 11 января 2024 года его освободили в зале суда, назначив меру пресечения в виде запрета определенных действий.

А вот о судьбе томского предпринимателя Дениса Илюшина пока ничего неизвестно.