Начало квартала. Восьмиэтажку с паркингом разрешили строить в частном секторе на ВРЗ

Проект здания со второй попытки утвердили на градсовете

22 апреля 2025, 09:00, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Коммунальной / Фото: "Мастерская Золотова", "Строитель"

Восьмиэтажный дом на 87 квартир возведут на ул. Коммунальной в Барнауле. Проект ЖК в середине апреля получил положительное заключение строительной экспертизы, которое позволяет девелоперу обратиться за разрешением на работы. Многоэтажка в серо-бежевой гамме станет началом мини-квартала Обского бульвара.

Участок строительства располагается на пересечении ул. Коммунальной и бульвара 9 Января. Рядом – административные здания, частный сектор, а также строящиеся многоэтажки (по проспекту Сибирскому, 36в). Впервые эскизы дома презентовали в декабре 2024 года, повторно – в феврале 2025-го.

На первом этаже ЖК, согласно представленному общественности проекту, архитекторы расположили общественные помещения, со второго уровня – квартиры. Их будет 87. В подземном паркинге – под домом и двором – предусмотрено 37 машино-мест. Во дворе обустроят детскую площадку и места для отдыха взрослых.

У застройщика (работать на площадке будет компания, связанная с фирмой "Регионстрой") есть планы и на соседние участки: он уже приобрел несколько частных домов, на месте которых могут вырасти еще два дома.

Любопытно, что проект планировки квартала, где запланировано строительство (в границах ул. Молодежной, Карла Маркса, Коммунальной, бульвара 9 Января, ул. Садгородской, Союза Республик и проспекта Комсомольского) был отклонен на общественных обсуждениях.

Проект планировки квартала / Фото: "Строитель"

На месте частного сектора и ветхих двухэтажек предлагали построить четыре дома с подземными парковками. Общее количество квартир во всех домах – 872, а расчетное число жителей – 3052 человека. Места для автомобилей запланированы как на территории дворов, так и в подземных паркингах.

Однако документ раскритиковала строительная инспекция: специалисты ведомства обнаружили в плане множество недочетов. Повторно обновленный документ на общественные обсуждения пока не выносили.