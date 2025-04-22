Начало квартала. Восьмиэтажку с паркингом разрешили строить в частном секторе на ВРЗ
Проект здания со второй попытки утвердили на градсовете
22 апреля 2025, 09:00, ИА Амител
Восьмиэтажный дом на 87 квартир возведут на ул. Коммунальной в Барнауле. Проект ЖК в середине апреля получил положительное заключение строительной экспертизы, которое позволяет девелоперу обратиться за разрешением на работы. Многоэтажка в серо-бежевой гамме станет началом мини-квартала Обского бульвара.
Участок строительства располагается на пересечении ул. Коммунальной и бульвара 9 Января. Рядом – административные здания, частный сектор, а также строящиеся многоэтажки (по проспекту Сибирскому, 36в). Впервые эскизы дома презентовали в декабре 2024 года, повторно – в феврале 2025-го.
На первом этаже ЖК, согласно представленному общественности проекту, архитекторы расположили общественные помещения, со второго уровня – квартиры. Их будет 87. В подземном паркинге – под домом и двором – предусмотрено 37 машино-мест. Во дворе обустроят детскую площадку и места для отдыха взрослых.
У застройщика (работать на площадке будет компания, связанная с фирмой "Регионстрой") есть планы и на соседние участки: он уже приобрел несколько частных домов, на месте которых могут вырасти еще два дома.
Любопытно, что проект планировки квартала, где запланировано строительство (в границах ул. Молодежной, Карла Маркса, Коммунальной, бульвара 9 Января, ул. Садгородской, Союза Республик и проспекта Комсомольского) был отклонен на общественных обсуждениях.
Проект планировки квартала / Фото: "Строитель"
На месте частного сектора и ветхих двухэтажек предлагали построить четыре дома с подземными парковками. Общее количество квартир во всех домах – 872, а расчетное число жителей – 3052 человека. Места для автомобилей запланированы как на территории дворов, так и в подземных паркингах.
Однако документ раскритиковала строительная инспекция: специалисты ведомства обнаружили в плане множество недочетов. Повторно обновленный документ на общественные обсуждения пока не выносили.
10:09:42 22-04-2025
сколько садиков и школ построят?
10:24:47 22-04-2025
Гость (10:09:42 22-04-2025) сколько садиков и школ построят?... Да уж и так много умных развелось.
11:20:02 22-04-2025
Гость (10:09:42 22-04-2025) сколько садиков и школ построят?... более лучше- построить церкву
10:27:07 22-04-2025
там весь частный сеутор нужно застраивать, деревня в центре города.
10:32:26 22-04-2025
Ну хоть 8 этажей, а не 22
11:21:14 22-04-2025
Гость (10:32:26 22-04-2025) Ну хоть 8 этажей, а не 22... 8- не Илитно как-то... для нищебродов.
13:12:36 22-04-2025
Элен без ребят (11:21:14 22-04-2025) 8- не Илитно как-то... для нищебродов. ... Вот как раз 22 этажа - гетто. Не сейчас, так через 10 лет точно.
11:54:15 22-04-2025
Где ВРЗ и где ул.Коммунальная! Район Овчинки - и то сложно назвать.
12:55:55 22-04-2025
Гость (11:54:15 22-04-2025) Где ВРЗ и где ул.Коммунальная! Район Овчинки - и то сложно н... Вы им ещё "Молдованкой" мозг сломайте!
22:50:37 22-04-2025
Опять одна и та же проблема 87 квартир, а парковочных мест 37 ну идиоты как минимум должно быть 87 парковочных мест.