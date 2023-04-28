Синоптик предупредила о серьёзном похолодании

28 апреля 2023, 15:10, ИА Амител

Екатерина Смолихина / amic.ru

Погода в Алтайском крае 1 мая будет совсем не праздничной: в регионе снова похолодает, в некоторых районах пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Ночью по краю ожидается от 0 до -5°С, днём воздух не прогреется выше +10°С. Об этом amic.ru рассказала синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

"В ночь на 1 мая в предгорьях пройдут дожди, местами с мокрым снегом, а днём дожди вероятны по северным районам. Ветер будет северо-западный, 4-9 метров в секунду. В Барнауле небольшой дождь вероятен во второй половине дня. Температура ночью – 0...-2°С, днём столбики термометров покажут +7...+9°С", – сообщила синоптик.

Такая погода сохранится в регионе до 3 мая, после чего начнётся постепенное потепление.