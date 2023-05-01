Amic.ru собрал главные события, которые состоятся 1 мая

01 мая 2023, 07:15, ИА Амител

Первомай / Фото: amic.ru

Первомай в России уже давно перестал быть первостепенным праздником, однако это всё ещё хороший повод отдохнуть, сходить куда-нибудь и приятно провести время. Благо, возможности для этого есть. Amic.ru собрал главные события, которые состоятся в Барнауле на 1 мая.

Выставка техники, парад судов и салют

Одним из самых масштабных мероприятий станет проезд колонны пожарной техники – современной и ретро. Машины поедут от улицы Гоголя и далее по маршруту проспект Ленина – площадь Октября – проспект Ленина – улица Пушкина – площадь Свободы.

В 11:00 на площади Свободы состоится праздник, посвящённый Дню пожарной охраны. Будет организована выставка техники, гости поучаствуют в квесте "Станция". Запланирован так называемый вальс пожарных машин, фотосессии, показательные выступления спасателей, работа полевой кухни и другие мероприятия. Спасатели обещают показать пришедшим возможности современной техники МЧС и рассказать о своей работе.

Масштабные мероприятия пройдут и на барнаульской набережной. В 13:30 там состоится парад судов, посвящённый открытию сезона навигации. В 15:00 на набережной выступит оркестр и солисты МЧС России, в 16:00 – творческие коллективы воспитанников учреждений допобразования, а в 10:30 – культурный центр МВД России. С 20:30 до 22:00 там же будет идти концерт ансамбля народной песни "Вечёрки" и мужского вокального ансамбля филармонии Алтайского края.

В 22:00 с баржи на Оби запустят фейерверк, который можно будет посмотреть на набережной.

Спортивные состязания

Да, на Первомай в Барнауле запланировано несколько спортивных мероприятий. Так, на площади Советов пройдёт пробег на дистанции 10 км в честь 100-летия спортивного общества "Динамо". С 09:00 до 09:45 будет идти выдача нагрудных номеров, пробег стартует в 10:00.

Допустят к пробегу всех желающих, заявки которых заверил врач. Бесплатно зарегистрироваться можно по ссылке. Бегуны стартуют с площади Советов и пробегут два круга по проспекту Ленина по маршруту площадь Советов – улица Никитина – площадь Октября – площадь Советов.

1 мая пройдут и легкоатлетические эстафеты на призы "Алтайской правды". Большая эстафета состоит из 14 этапов, а малая – из 10. Маршрут будет идти по проспекту Ленина. В эстафетах поучаствуют команды школьных, студенческих и трудовых коллективов, а также дети с ограниченными возможностями здоровья. Эстафета стартует в 12:00 с забега школьников, в 12:30 побегут женские команды, в 12:35 – команды вспомогательных школ, а в 12:45 начнётся большая мужская эстафета.

Кроме того, в 10:00 в Парке спорта Алексея Смертина пройдёт турнир по футболу среди воспитанников школ и турнир среди студенческих отрядов. Также с 10:00 на площади Сахарова состоятся соревнования по баскетболу 3 на 3 среди мужчин и состязания по роллер-спорту. Там же организуют площадку для выполнения норм комплекса ГТО.

1 мая/ Фото: amic.ru

Праздники в парках

1 мая праздничное мероприятие пройдёт в парке "Арлекино". В 12:00 на сцене выступит духовой оркестр, потом состоится концерт творческих коллективов Барнаула, а с 15:00 в парке будут работать детские аниматоры.

В 12:00 начнётся праздник и в парке "Лесная сказка". Планируется концерт творческих коллективов и розыгрыш билетов на аттракционы. Детские коллективы будут выступать и в парке "Солнечный ветер".

На центральной аллее в "Изумрудном" в 17:00 начнётся концерт "Майское настроение".

Также в 14:00 в парке "Центральный" состоится концерт "Первомай – зажигай!". Запланирована концертная программа с участием творческих коллективов Барнаула, игры, конкурсы, розыгрыши призов и ярмарка ремесленников. Скорее всего, это мероприятие станет последним в парке перед его закрытием на реконструкцию.

Пройдут ли политические шествия?

В 2023 году барнаульские профсоюзы не будут проводить шествия в регионах. Из политических партий – только КПРФ. Они хотели пройти по проспекту Ленина от площади Октября до площади Ленина и организовать митинг на площади Советов. Однако мэрия КПРФ отказала и предложила им гайд-парк в сквере на ул. Титова. Пока этот вопрос ещё решается. Кроме того, ЛДПР планирует организовать автопробег.