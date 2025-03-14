"Нафиг я сюда пришел?" Лавров не выдержал каверзных вопросов российских журналистов
Пресса утомила главу российского МИД перед переговорами Владимира Путина и Александра Лукашенко
14 марта 2025, 12:10, ИА Амител
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров эмоционально отреагировал на вопросы представителей прессы в Кремле. Видео в Telegram-канале опубликовал журналист кремлевского пула Александр Юнашев.
Перед переговорами президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко к министру иностранных дел по очереди подходили журналисты и задавали каверзные вопросы.
"Нафиг я сюда пришел?" – сказал Лавров, не выдержав натиска прессы.
Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала фразу главы внешнеполитического ведомства словами: "Решил подарить еще один мем".
"Решил подарить еще один мем. Вам на радость, нам тоже. Заметьте, все предыдущие вы используете в быту буквально ежедневно. И без выплаты авторских", – объяснила она слова Лаврова "Газете.ru".
Напомним, встреча лидеров России и Белоруссии состоялась 13 марта в Кремле. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили предложение США по конфликту на Украине и двустороннюю торговлю.
В ходе пресс-конференции по итогам переговоров Владимир Путин заявил, что Россия согласна с предложениями о прекращении огня на Украине, однако отметил, что у него есть множество вопросов по этому поводу. По словам российского лидера, хоть Россия и поддерживает идею прекращения огня, существует ряд важных нюансов, которые необходимо учитывать:
- важно устранить коренные причины конфликта;
- в вопросе временного мирного соглашения все еще присутствуют неясности;
- президент задал вопрос о контроле над действиями Украины во время перемирия;
- идею перемирия Россия считает правильной и поддерживает ее.
12:13:25 14-03-2025
нуачо
12:21:32 14-03-2025
Да ему надо памятник при жизни ставить за его ум и адское терпение!
12:29:33 14-03-2025
На пенсию пора.. Кулубнику выращивать на даче
12:38:37 14-03-2025
Что скажешь? Дипломат...
12:39:00 14-03-2025
не выдержал каверзных вопросов --- нтересно каких
13:02:40 14-03-2025
Гость (12:39:00 14-03-2025) не выдержал каверзных вопросов --- нтересно каких... Каверзных)
12:55:58 14-03-2025
Действительно - нафиг?
13:07:54 14-03-2025
Может про орешник спросили
13:36:43 14-03-2025
Гость (13:07:54 14-03-2025) Может про орешник спросили... На больной мозоль 😆
13:38:44 14-03-2025
Журналисты поди уже рыжье на Колыме моют.
Для показательности.
13:39:21 14-03-2025
Какое, блин, перемирие? Т.е. дать таки европе время и возможность запустить свою оборонку, пополнить запасы вооружения, перетряхнуть остатки ВСУ и добавить своих что бы было легче с нами воевать? Мало они нас обманывали? Они уж давно и многократно доказали, что любые жесты "доброй воли" они воспринимают исключительно как слабость и ошибку, которую нужно использовать и ударить побольнее. Переговоры должны идти без всяких перемирий и прекращения огня. Тогда они пройдут гораздо быстрее и эффективнее.