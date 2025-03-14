"Нафиг я сюда пришел?" Лавров не выдержал каверзных вопросов российских журналистов

Пресса утомила главу российского МИД перед переговорами Владимира Путина и Александра Лукашенко

14 марта 2025, 12:10, ИА Амител

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров эмоционально отреагировал на вопросы представителей прессы в Кремле. Видео в Telegram-канале опубликовал журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

Перед переговорами президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко к министру иностранных дел по очереди подходили журналисты и задавали каверзные вопросы.

"Нафиг я сюда пришел?" – сказал Лавров, не выдержав натиска прессы.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала фразу главы внешнеполитического ведомства словами: "Решил подарить еще один мем".

"Решил подарить еще один мем. Вам на радость, нам тоже. Заметьте, все предыдущие вы используете в быту буквально ежедневно. И без выплаты авторских", – объяснила она слова Лаврова "Газете.ru".

Напомним, встреча лидеров России и Белоруссии состоялась 13 марта в Кремле. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили предложение США по конфликту на Украине и двустороннюю торговлю.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров Владимир Путин заявил, что Россия согласна с предложениями о прекращении огня на Украине, однако отметил, что у него есть множество вопросов по этому поводу. По словам российского лидера, хоть Россия и поддерживает идею прекращения огня, существует ряд важных нюансов, которые необходимо учитывать: