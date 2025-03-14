НОВОСТИПолитика

"Нафиг я сюда пришел?" Лавров не выдержал каверзных вопросов российских журналистов

Пресса утомила главу российского МИД перед переговорами Владимира Путина и Александра Лукашенко

14 марта 2025, 12:10, ИА Амител

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров эмоционально отреагировал на вопросы представителей прессы в Кремле. Видео в Telegram-канале опубликовал журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

Перед переговорами президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко к министру иностранных дел по очереди подходили журналисты и задавали каверзные вопросы.

"Нафиг я сюда пришел?" – сказал Лавров, не выдержав натиска прессы.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала фразу главы внешнеполитического ведомства словами: "Решил подарить еще один мем".

"Решил подарить еще один мем. Вам на радость, нам тоже. Заметьте, все предыдущие вы используете в быту буквально ежедневно. И без выплаты авторских", – объяснила она слова Лаврова "Газете.ru".

Напомним, встреча лидеров России и Белоруссии состоялась 13 марта в Кремле. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили предложение США по конфликту на Украине и двустороннюю торговлю. 

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров Владимир Путин заявил, что Россия согласна с предложениями о прекращении огня на Украине, однако отметил, что у него есть множество вопросов по этому поводу. По словам российского лидера, хоть Россия и поддерживает идею прекращения огня, существует ряд важных нюансов, которые необходимо учитывать:

  • важно устранить коренные причины конфликта;
  • в вопросе временного мирного соглашения все еще присутствуют неясности;
  • президент задал вопрос о контроле над действиями Украины во время перемирия;
  • идею перемирия Россия считает правильной и поддерживает ее.

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Путин: Россия согласна прекратить боевые действия на Украине

Прекращение огня должно привести к долгосрочному миру, отметил российский лидер
НОВОСТИПолитика

Россия сми МИД

Комментарии 11

Avatar Picture
ололо

12:13:25 14-03-2025

нуачо

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:21:32 14-03-2025

Да ему надо памятник при жизни ставить за его ум и адское терпение!

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
......

12:29:33 14-03-2025

На пенсию пора.. Кулубнику выращивать на даче

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:38:37 14-03-2025

Что скажешь? Дипломат...

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:39:00 14-03-2025

не выдержал каверзных вопросов --- нтересно каких

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:02:40 14-03-2025

Гость (12:39:00 14-03-2025) не выдержал каверзных вопросов --- нтересно каких... Каверзных)

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

12:55:58 14-03-2025

Действительно - нафиг?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:07:54 14-03-2025

Может про орешник спросили

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

13:36:43 14-03-2025

Гость (13:07:54 14-03-2025) Может про орешник спросили... На больной мозоль 😆

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

13:38:44 14-03-2025

Журналисты поди уже рыжье на Колыме моют.
Для показательности.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:39:21 14-03-2025

Какое, блин, перемирие? Т.е. дать таки европе время и возможность запустить свою оборонку, пополнить запасы вооружения, перетряхнуть остатки ВСУ и добавить своих что бы было легче с нами воевать? Мало они нас обманывали? Они уж давно и многократно доказали, что любые жесты "доброй воли" они воспринимают исключительно как слабость и ошибку, которую нужно использовать и ударить побольнее. Переговоры должны идти без всяких перемирий и прекращения огня. Тогда они пройдут гораздо быстрее и эффективнее.

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров