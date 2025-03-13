Путин: Россия согласна прекратить боевые действия на Украине

Прекращение огня должно привести к долгосрочному миру, отметил российский лидер

13 марта 2025, 23:19, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия согласна с предложениями о прекращении огня на Украине.

"Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило первоначальные причины этого кризиса", – сказал российский лидер в ходе пресс-конференции с Лукашенко.

При этом Владимир Путин отметил, что у него возникло множество вопросов относительно организации возможного перемирия с Украиной, пишет РИА Новости. По его словам, хоть Россия и поддерживает идею прекращения огня, существует ряд важных нюансов, которые необходимо учитывать:

важно устранить коренные причины конфликта;

в вопросе временного мирного соглашения остаются неясности;

президент задал вопрос о контроле действий Украины во время перемирия;

Россия считает идею перемирия правильной, поддерживает ее.

До этого специальный корреспондент "Коммерсанта" Андрей Колесников сообщил, что вечером 13 марта Владимир Путин встретится со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Согласно материалу, встреча пройдет в первом корпусе Кремля после переговоров Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Напомним, 11 марта в Джидде прошли переговоры Украины и США, которые продлились девять часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня с возможностью продления.