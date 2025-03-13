Путин: Россия согласна прекратить боевые действия на Украине
Прекращение огня должно привести к долгосрочному миру, отметил российский лидер
13 марта 2025, 23:19, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия согласна с предложениями о прекращении огня на Украине.
"Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило первоначальные причины этого кризиса", – сказал российский лидер в ходе пресс-конференции с Лукашенко.
При этом Владимир Путин отметил, что у него возникло множество вопросов относительно организации возможного перемирия с Украиной, пишет РИА Новости. По его словам, хоть Россия и поддерживает идею прекращения огня, существует ряд важных нюансов, которые необходимо учитывать:
- важно устранить коренные причины конфликта;
- в вопросе временного мирного соглашения остаются неясности;
- президент задал вопрос о контроле действий Украины во время перемирия;
- Россия считает идею перемирия правильной, поддерживает ее.
До этого специальный корреспондент "Коммерсанта" Андрей Колесников сообщил, что вечером 13 марта Владимир Путин встретится со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Согласно материалу, встреча пройдет в первом корпусе Кремля после переговоров Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Напомним, 11 марта в Джидде прошли переговоры Украины и США, которые продлились девять часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня с возможностью продления.
23:48:45 13-03-2025
Ну вот, Фюрерляйнениха вещала, что мяч на стороне России.
Путин отбил:
Россия поддерживает идею прекращения огня, но существует ряд важных нюансов, которые необходимо учитывать:
важно устранить коренные причины конфликта;
в вопросе временного мирного соглашения остаются неясности; отпустить ВСУшников из курского котла невозможно, они совершили много преступлений против мирного населения, как организовать их сдачу в плен;
как контролировать действий Украины во время перемирия.
Пусть теперь запад репу чешет, как такое возможно при 2000км линии боевого соприкосновения!
08:00:03 14-03-2025
хоть Россия и поддерживает идею прекращения огня, существует ряд важных нюансов ---- ну то есть нюансы и не дадут прекратить огонь, как и ожидалось
08:27:20 14-03-2025
Гость (08:00:03 14-03-2025) хоть Россия и поддерживает идею прекращения огня, существует... Дядя Трамп, начнет хлестать санкциями.
09:11:13 14-03-2025
Гость (08:27:20 14-03-2025) Дядя Трамп, начнет хлестать санкциями.... Так и Байден так делал
10:41:48 14-03-2025
Гость (08:00:03 14-03-2025) хоть Россия и поддерживает идею прекращения огня, существует...
на наших условиях и только так, никак по-другому не получится
10:55:45 14-03-2025
так надо согласовать и ликвидировать зиленского и его ближайших соуправленцев
одной ФАБой 5000 всех и положить их в киевском правительственном бункере
тогда и решатся само собой все нюансы
Трамп я думаю одобрит ликвидацию
12:07:57 14-03-2025
холмс (10:55:45 14-03-2025) так надо согласовать и ликвидировать зиленского и его ближай... А вы каварный.
Одобряю.