Награду объявили за жителя Алтая, который несколько раз на УАЗе переехал жену
Местонахождение мужчины неизвестно, он находится в розыске
28 декабря 2023, 14:00, ИА Амител
В Алтайском крае разыскивают 47-летнего жителя, совершившего особо тяжкое преступление, сообщает региональное МВД.
Напомним, инцидент произошел 1 июля 2023 года в селе Парфеново. Мужчина в нетрезвом состоянии несколько раз наехал на женщину, которая скончалась от полученных травм.
"Маматов Владимир Владимирович на автомобиле УАЗ-37419 умышленно совершил неоднократный наезд на свою супругу", – рассказали в ведомстве.
Мужчина с места преступления скрылся, объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.
Приметы: на вид 45-50 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, глаза голубые, волосы темно-русые, есть лобные залысины.
Информацию о местонахождении разыскиваемого можно сообщить по телефонам: 8-906-945-7176, 8 (385-2) 397-794, 8 (385-2) 397-313. Анонимность и вознаграждение гарантируются.
14:35:48 28-12-2023
Сколько платят-то? За живого?
15:59:04 28-12-2023
И за что он ее так?
16:55:13 28-12-2023
Гость (15:59:04 28-12-2023) И за что он ее так?... Ну видимо как говорили в одном фильме не жизнь а сплошные именины сердца были.. Вот и не выдержал мужик.
10:45:15 29-12-2023
Гость (16:55:13 28-12-2023) Ну видимо как говорили в одном фильме не жизнь а сплошные им... а развод запретили?
18:09:48 28-12-2023
Гость (15:59:04 28-12-2023) И за что он ее так?... Самое очевидное ревность. Есть такие дамочки что чуть поддав лезут на мужиков, есть ещё и такие, которые хотят молоденькое спортивное тело со всеми благами и тд. Есть и мужчины которым звезданет в голову глупая мысля, от чего верят а вдруг изменяет, хотя по факту женщина верна. А истины мы не узнаем, моя версия ревность или просто крыша поехала. Такого поймают будет потом плакать.
16:19:19 28-12-2023
И скрылся
17:19:41 28-12-2023
А какова награда то?