Награду объявили за жителя Алтая, который несколько раз на УАЗе переехал жену

Местонахождение мужчины неизвестно, он находится в розыске

28 декабря 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае разыскивают 47-летнего жителя, совершившего особо тяжкое преступление, сообщает региональное МВД.

Напомним, инцидент произошел 1 июля 2023 года в селе Парфеново. Мужчина в нетрезвом состоянии несколько раз наехал на женщину, которая скончалась от полученных травм.

"Маматов Владимир Владимирович на автомобиле УАЗ-37419 умышленно совершил неоднократный наезд на свою супругу", – рассказали в ведомстве.

Мужчина с места преступления скрылся, объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.

Приметы: на вид 45-50 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, глаза голубые, волосы темно-русые, есть лобные залысины.

Информацию о местонахождении разыскиваемого можно сообщить по телефонам: 8-906-945-7176, 8 (385-2) 397-794, 8 (385-2) 397-313. Анонимность и вознаграждение гарантируются.