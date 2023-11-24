Накануне Дня матери мэр Вячеслав Франк встретился с жительницами Барнаула

Участники встречи обсудили социально значимые вопросы, а женщины рассказали главе города о своей деятельности

24 ноября 2023, 22:31, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В преддверии Дня матери в администрации Барнаула состоялась встреча главы города Вячеслава Франка с многодетными мамами, активистками, общественницами. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.

Одна из присутствовавших – директор Центра социальной поддержки семьи и детства "Караван надежды" Анна Манойленко. Она воспитывает троих детей и ведет активную общественную деятельность, реализуя социальные проекты.

Еще одна участница встречи, Ирина Ивкина, все свободное время посвящает семье. В 2015 году Александр и Ирина Ивкины награждены медалью "Родительская слава". В 2021 году семья Ивкиных стала победителем муниципального этапа краевой эстафеты родительского подвига "Согрей теплом родительского сердца" в номинации "Многодетная семья".

Глава общественной организации родителей с детьми с синдромом Дауна "Солнечный круг" Елена Бацунова воспитывает семерых детей. Она отмечена российским благотворительным фондом "Даунсайд Ап" (г. Москва) за ее вклад в развитие этики и системы сопровождения "солнечных" детей.

Другая участница, Мария Зырянова, рассказала мэру, что ее супруг принимает участие в специальной военной операции, отмечен медалью Министерства обороны России "За воинскую доблесть" II степени. Вместе с детьми она собирает гуманитарную помощь бойцам на передовой.

Марина Беликова, вдова погибшего участника специальной военной операции, также приняла участие во встрече. Она воспитывает двоих детей и ведет активную общественную деятельность: помогает семьям участников СВО, участвует в волонтерских проектах, сборе гуманитарной помощи. Инесса Котова воспитывает троих детей и пишет книги для маленьких читателей в стихах и прозе.

Участники встречи обсудили социально значимые вопросы, а женщины рассказали мэру о своей деятельности. Особое внимание уделялось вопросу оказания помощи семьям участников спецоперации и их детям.

Франк подчеркнул, что помощь участникам СВО, их семьям находится в администрации города на особом контроле. Барнаульцы активно участвуют в сборе гуманитарного груза, действуют социальные меры поддержки для семей военнослужащих. В завершении встречи он поздравил участниц встречи с наступающим Днем матери.