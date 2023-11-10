Мэр Барнаула поздравил сотрудников ОВД с профессиональным праздником

Вячеслав Франк пожелал сотрудникам и ветеранам органов здоровья, добра, мира и благополучия

10 ноября 2023, 08:29, ИА Амител

Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником, который они отмечают 10 ноября. В поздравлении, опубликованном в телеграм-канале мэрии, говорится:

"Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Служение обществу, охрана порядка и спокойствие граждан – всегда были и остаются почетным призванием, требующим высочайшей квалификации, выдержки и самоотдачи.

От вашего профессионализма и ответственного отношения к делу зависит безопасность людей, их вера в справедливость и силу закона. Порой вам приходится работать в экстремальных условиях, рискуя жизнью, выполнять служебный долг по поддержанию мира и стабильности в обществе.

Примите искренние слова благодарности за верность присяге, достойную службу. Особые слова поздравления – ветеранам. На вашем бесценном опыте воспитываются сегодняшние защитники правопорядка. Убежден, действующие сотрудники полиции продолжат славные традиции, накопленные предыдущими поколениями.

Желаю крепкого здоровья, добра, мира и благополучия!"