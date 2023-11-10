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Мэр Барнаула поздравил сотрудников ОВД с профессиональным праздником

Вячеслав Франк пожелал сотрудникам и ветеранам органов здоровья, добра, мира и благополучия

10 ноября 2023, 08:29, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником, который они отмечают 10 ноября. В поздравлении, опубликованном в телеграм-канале мэрии, говорится:

"Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Служение обществу, охрана порядка и спокойствие граждан – всегда были и остаются почетным призванием, требующим высочайшей квалификации, выдержки и самоотдачи.

От вашего профессионализма и ответственного отношения к делу зависит безопасность людей, их вера в справедливость и силу закона. Порой вам приходится работать в экстремальных условиях, рискуя жизнью, выполнять служебный долг по поддержанию мира и стабильности в обществе.

Примите искренние слова благодарности за верность присяге, достойную службу. Особые слова поздравления – ветеранам. На вашем бесценном опыте воспитываются сегодняшние защитники правопорядка. Убежден, действующие сотрудники полиции продолжат славные традиции, накопленные предыдущими поколениями.

Желаю крепкого здоровья, добра, мира и благополучия!"

Барнаул Вячеслав Франк праздники Хорошие новости

Комментарии 9

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Гость

08:34:26 10-11-2023

Учитесь у соседей, новосибирцев, залить бетоном....

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Гость

08:49:04 10-11-2023

Гость (08:34:26 10-11-2023) Учитесь у соседей, новосибирцев, залить бетоном....... Вот где настоящий профессионализм: нашли мертвую девушку, залитую в бетон, нашли кто это сделал, и никто не виноват! С праздником...

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Гость

09:17:03 10-11-2023

Смерть не имела криминальной причины, девушка умерла из-за болезни. Экспертиза подтвердила. Прочитайте по вопросу чуть больше, чем вам на этом ресурсе выложили.

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Гость

09:25:03 10-11-2023

Гость (09:17:03 10-11-2023) Смерть не имела криминальной причины, девушка умерла из-за б... Ну точно. Обычно так и делают. Умерших после болезни старательно закатывают в бетон. Нанимают транспорт, закупают бетон. Это традиция такая...

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Гость

09:30:42 10-11-2023

Гость (09:17:03 10-11-2023) Смерть не имела криминальной причины, девушка умерла из-за б... У нас, когда убили мэра, который начал бороться с угольной мафией, то экспертиза подтвердила, что он захлебнулся алкоголем... Эксперт, как говорят злые языки, поселился в хорошем домике. Быма, без огня не бывает.

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Гость

09:35:29 10-11-2023

Видел даже на Авито объявление о работе в полиции. Такого дефицита кадров как сейчас, там никогда не было.

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Гость

11:19:49 10-11-2023

Фото зачетное. Автору респект. А че там с часами на руке, можно идентифицировать?

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Гость

13:22:46 10-11-2023

Гость (11:19:49 10-11-2023) Фото зачетное. Автору респект. А че там с часами на руке, м... Чиновник без часов, что генерал без лампасов. Не носить же китайские штамповки.

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Гость

11:21:59 10-11-2023

Ждем поздравления от Томенко и Романенко.

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