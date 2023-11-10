Мэр Барнаула поздравил сотрудников ОВД с профессиональным праздником
Вячеслав Франк пожелал сотрудникам и ветеранам органов здоровья, добра, мира и благополучия
10 ноября 2023, 08:29, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником, который они отмечают 10 ноября. В поздравлении, опубликованном в телеграм-канале мэрии, говорится:
"Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Служение обществу, охрана порядка и спокойствие граждан – всегда были и остаются почетным призванием, требующим высочайшей квалификации, выдержки и самоотдачи.
От вашего профессионализма и ответственного отношения к делу зависит безопасность людей, их вера в справедливость и силу закона. Порой вам приходится работать в экстремальных условиях, рискуя жизнью, выполнять служебный долг по поддержанию мира и стабильности в обществе.
Примите искренние слова благодарности за верность присяге, достойную службу. Особые слова поздравления – ветеранам. На вашем бесценном опыте воспитываются сегодняшние защитники правопорядка. Убежден, действующие сотрудники полиции продолжат славные традиции, накопленные предыдущими поколениями.
Желаю крепкого здоровья, добра, мира и благополучия!"
08:34:26 10-11-2023
Учитесь у соседей, новосибирцев, залить бетоном....
08:49:04 10-11-2023
Гость (08:34:26 10-11-2023) Учитесь у соседей, новосибирцев, залить бетоном....... Вот где настоящий профессионализм: нашли мертвую девушку, залитую в бетон, нашли кто это сделал, и никто не виноват! С праздником...
09:17:03 10-11-2023
Смерть не имела криминальной причины, девушка умерла из-за болезни. Экспертиза подтвердила. Прочитайте по вопросу чуть больше, чем вам на этом ресурсе выложили.
09:25:03 10-11-2023
Гость (09:17:03 10-11-2023) Смерть не имела криминальной причины, девушка умерла из-за б... Ну точно. Обычно так и делают. Умерших после болезни старательно закатывают в бетон. Нанимают транспорт, закупают бетон. Это традиция такая...
09:30:42 10-11-2023
Гость (09:17:03 10-11-2023) Смерть не имела криминальной причины, девушка умерла из-за б... У нас, когда убили мэра, который начал бороться с угольной мафией, то экспертиза подтвердила, что он захлебнулся алкоголем... Эксперт, как говорят злые языки, поселился в хорошем домике. Быма, без огня не бывает.
09:35:29 10-11-2023
Видел даже на Авито объявление о работе в полиции. Такого дефицита кадров как сейчас, там никогда не было.
11:19:49 10-11-2023
Фото зачетное. Автору респект. А че там с часами на руке, можно идентифицировать?
13:22:46 10-11-2023
Гость (11:19:49 10-11-2023) Фото зачетное. Автору респект. А че там с часами на руке, м... Чиновник без часов, что генерал без лампасов. Не носить же китайские штамповки.
11:21:59 10-11-2023
Ждем поздравления от Томенко и Романенко.