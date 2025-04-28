Наличие россиян среди пострадавших на фестивале в Ванкувере уточняют

Российская дипмиссия находится в постоянном контакте с канадскими властями

28 апреля 2025, 11:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson

Российское посольство в Канаде уточняет информацию о том, есть ли граждане РФ среди пострадавших в наезде на толпу в Ванкувере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

"В связи с трагическими событиями 27 апреля на филиппинском фестивале культуры в городе Ванкувере посольство России в Канаде выражает искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших... Информация о наличии среди пострадавших граждан Российской Федерации уточняется", – сказано в публикации Telegram-канала посольства.

Дипмиссия РФ находится на постоянной связи с властями Канады по поводу возможных раненых.

В результате наезда автомобиля на толпу в Ванкувере число погибших достигло 11 человек. Мотив водителя все еще остается неизвестным. Ранее он имел контакты с полицией и медиками из-за своего психического здоровья.

Напомним, автомобиль въехал в толпу в городском районе Саут-Ванкувер на филиппинском фестивале в честь Дня Лапу-Лапу. Согласно информации властей, инцидент пока не рассматривают как теракт.