В Ванкувере машина въехала в толпу на фестивале
По информации местной полиции, есть погибшие и пострадавшие
27 апреля 2025, 12:33, ИА Амител
Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson
Автомобиль въехал в толпу на фестивале в Ванкувере. Как пишет РИА Новости со ссылкой на местную полицию, есть погибшие и раненые.
По данным СМИ, фестиваль проводили выходцы с Филиппин. Водителя задержали. Иные подробности инцидента пока неизвестны.
Shot сообщает, что авария произошла в районе 41-й Восточной авеню и Фрейзер-стрит. Мотивы автомобилиста выясняются, его внедорожник оцеплен.
12:49:51 27-04-2025
Чурка ?
12:56:06 27-04-2025
- А в Америке негров линчуют.
- А у нас?
- А у нас негров нет.
16:19:34 27-04-2025
У же было ни раз сказано что: подъезды к каждому массовому празднику или митингу, или т.п. нужно ограждать бетонными блоками которые можно привезти и увезти при помощи погрузчика. Но некоторые игнорируют эти методы, как буд-то у них есть более надёжное средство против подобного типа террора. Кроме "неожиданных бетонных блоков возникших на пути террориста" других методов нет и не будет, если только сами участники фестивалей ни начнут блокировать подъезды своими машинами. Силовые шлагбаумы бесполезны против таких терактов. Если подобные теракты стали популярны у современных радикалов, то приобретите для отделений МВД несколько железобетонных блоков "покрашенных под что-то лёгкое", и перекрывайте ими подъезды к массовым мероприятиям: привёз, расставил, провели мероприятие, собрал, увёз. Погрузчики у МВД есть, ими везут машины на штрафстоянки. Любой водитель-радикал попытается на машине пробиться к толпе через "картонные коробки", и машину они всегда выбирают с подушками безопасности (по этому всегда будет кого допрашивать). Даже толпа полицейских на мероприятии не смогут остановить внедорожник и силовики тоже окажутся под колёсами, по этому нужны бетонные блоки. Пешего радикала взять легче.
18:13:31 27-04-2025
виктор (16:19:34 27-04-2025) У же было ни раз сказано что: подъезды к каждому массовому п... Хорошее предложение!
23:55:44 30-04-2025
Гость (18:13:31 27-04-2025) Хорошее предложение!... Спасибо. Предложение для свободного пользования.
02:23:00 01-05-2025
Гость (18:13:31 27-04-2025) Хорошее предложение!... Спасибо.
23:13:43 27-04-2025
Гость (18:13:31 27-04-2025) Хорошее предложение!... Эффективнее всего будут камуфлированные железобетонные блоки, которые можно разукрасить и придать им вид "накрытого стола", или "большой картонной коробки", или "мини-киоска с мороженным", или даже "деревянной клумбы" или "бетонной лавочки". Суть состоит в том, что тяжёлый железобетонный блок должен именно внезапно остановить радикала который намерился раздавить множество людей. Закамуфлированный бетонный блок "внезапно отнимет у радикала машину" и привлечёт внимание рядом-стоящих полицейских и выиграет для них время (потому что пытаться проехать через "накрытый стол" или "мини-киоск" или "клумбу" по направлению к толпе будет только подобный радикал), и пока радикал будет приходить в себя и понимать что случилось или искать оружие в машине для продолжения своей радикальной акции (примерно 1-2 секунды), то он уже будет на мушке у ближайшего полицейского.
21:28:40 28-04-2025
виктор (23:13:43 27-04-2025) Эффективнее всего будут камуфлированные железобетонные блоки... Чтобы остановить грузовой транспорт, несколько блоков можно поставить вплотную друг к другу (чтобы на пути грузовика был не один а два железобетонных блока), и накрыть их как "стол с напитками", или сделать в виде "деревянной лавочки на прямоугольном бетонном блоке, стоящей вплотную к клумбе из бетона". И ставить их в тех частях подъезда на которые грузовая машина может въехать с разгона. (а там где машина радикала не сможет разогнаться до въезда, например на поворотах, там достаточно одного такого камуфлированного ограждения).
Железобетонным блокам можно так же придать форму которая перекатываясь под днищем грузовика будет ломать карданные валы, чтобы машина теряла крутящий момент идущий с двигателя на колёса, (наподобие бетонной пирамидки с усечёнными вершинами. Такими штуками раньше останавливали танки), и сделать из таких железобетонных пирамидок "красивые цветочные клумбы" для элегантного использования в черте города для защиты от подобных радикалов.