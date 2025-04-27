В Ванкувере машина въехала в толпу на фестивале

По информации местной полиции, есть погибшие и пострадавшие

27 апреля 2025, 12:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson

Автомобиль въехал в толпу на фестивале в Ванкувере. Как пишет РИА Новости со ссылкой на местную полицию, есть погибшие и раненые.

По данным СМИ, фестиваль проводили выходцы с Филиппин. Водителя задержали. Иные подробности инцидента пока неизвестны.

Shot сообщает, что авария произошла в районе 41-й Восточной авеню и Фрейзер-стрит. Мотивы автомобилиста выясняются, его внедорожник оцеплен.