Микрофинансовым организациям дополнительно свяжут руки, а сахаросодержащие напитки подорожают

03 июля 2023, 06:25, ИА Амител

Иллюстрации: amic.ru

В середине лета в силу вступит несколько важных законов, которые существенно изменят жизнь россиян. Так, у водителей появится возможность оформить ДТП полностью в электронном виде (но не всегда). Налоговые документы теперь можно будет получить в том числе и через "Госуслуги". А участники СВО и их дети смогут поступать в вузы по льготе. А вот лимонады, судя по всему, скоро подорожают.

О самых важных законах, которые изменят нашу жизнь с июля 2023 года, – в карточках amic.ru.

1 Оформить ДТП можно будет онлайн С 15 июля водители смогут подавать заявление о возмещении ущерба в ДТП через "Госуслуги". Но опция будет доступна лишь тем, кто оформляет аварию по европротоколу. Зато пользователь сможет и в дальнейшем работать со страховщиком удаленно: например, получить направление на ремонт или согласовать размер страховой выплаты. Если участник аварии приложил все необходимые документы (все, которые предусмотрены правилами ОСАГО), заявление быстро примут. Если же пакет неполный, страховщик сообщит, что еще нужно добавить. После этого страховая должна будет согласовать с водителем время и место осмотра машины. Кстати, предполагается, что вскоре и осматривать авто будут удаленно: по фото и видео. Но чтобы этот механизм заработал, страховым компаниям нужно разработать дополнительные сервисы. Например, компания ВСК планирует начать оценивать ущерб удаленно с сентября 2023 года.

2 Уехавшим за границу будет проще получить пенсию Россиянам, которые уехали за границу на постоянное место жительства, больше не придется возвращаться на родину для подтверждения своего права на пенсию. С июля это можно будет сделать через "Госуслуги": направить заявление, подтверждающее, что человек жив. Раньше для этого обязательно нужно было возвращаться в Россию и подавать заявление лично. Единственным другим вариантом было отправить своего законного представителя.

3 Лимонады станут дороже Лимонады этим летом заметно подорожают. Дело в том, что в России с 1 июля вводят акциз для сахаросодержащих напитков. К ним относят все напитки, доля углеводов в которых превышает 5 граммов на 100 мл, а доля этилового спирта не превышает 1,2%. Соответственно, "сахарные" алкогольные напитки – вино, медовуха, пиво и другое – под закон не попадают. Есть и другие исключения: сиропы, морсы, соки и кисели. Не будут облагать акцизом и те лимонады, которые предприятия общепита изготавливают самостоятельно для своих посетителей. Размер акциза с 1 июля – 7 рублей за литр.

4 Налоговые документы можно будет получить через "Госуслуги" С 1 июля 2023 года налоговые документы можно будет отправлять и получать через "Госуслуги". Раньше все операции, касающиеся налогов, можно было осуществлять лишь через единый кабинет налогоплательщика. Теперь власти решили облегчить жизнь россиянам. Например, через единый портал можно будет уведомить налоговую об уплате НДФЛ или налога на имущество. Чтобы перевести свою налоговую отчетность в "Госуслуги", нужно будет оформить соответствующее заявление в налоговую. Кстати, таким же способом можно будет и отказаться от этого формата. Важно: все документы и уведомления обязательно должны быть подписаны усиленной неквалифицированной электронной подписью.

5 Порядок оформления компенсации за оплату ЖКУ станет единым С 1 июля по всей России начнет действовать единый порядок оформления компенсаций за оплату коммунальных услуг. Российское правительство утвердило универсальную форму заявления, которое нужно подать для получения льготы. Перечень необходимых документов, чтобы вам оформили компенсацию, тоже будет единым. Раньше условия оформления льгот могли отличаться в разных регионах. Теперь эта проблема должна быть решена. Кстати, предполагается, что большинство документов профильные ведомства будут запрашивать друг у друга. А это значит, что к заявлению почти ничего не нужно будет прикладывать. Важно: единый порядок касается только бюрократических моментов. При этом условия получения компенсаций и субсидий, как и раньше, будут отличаться от региона к региону. Подать заявление можно будет через "Госуслуги" или в ближайшем МФЦ. О том, какие субсидии и компенсации на оплату "коммуналки" положены в Алтайском крае, читайте в материале amic.ru

6 Предельные ставки по микрозаймам станут ниже В правительстве решили еще больше облегчить жизнь должникам, которые пользуются услугами микрозаймов. Для всех отечественных микрофинансовых организаций (МФО) с 1 июля снизят максимальную ставку. Теперь она будет составлять не более 0,8% от суммы долга в день. Раньше эта ставка могла достигать 1%. Снизили и предельную сумму с учетом процентов и штрафов, которую в итоге должен будет заплатить должник. С 1 июля максимально допустимая переплата будет равна 130% от размера займа. До 1 июля было 150%. Меняются условия и для специальных микрозаймов (с суммой до 10 тысяч рублей и сроком до 15 дней). С 1 июля 2023 года МФО будут вправе начислять не более 1% в день, а предельная сумма штрафов и процентов не должна будет превышать 15%.

7 Участники СВО и их дети смогут поступать в вузы по льготе С июля участники СВО и их дети получат отдельные квоты для поступления в образовательные учреждения. Об этом нововведении объявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Начали работать законы с дополнительными мерами поддержки участников специальной военной операции и их детей. Им полагаются льготы при зачислении в детские сады и школы, при поступлении в вузы. Наши защитники должны понимать, что их ребенка не бросят – он сможет выучиться. Государство берет на себя эту ответственность", – пояснил председатель нижней палаты парламента. Так, с июля право на прием на бакалавриат за счет бюджета в пределах отдельной квоты получат Герои России, участники СВО, мобилизованные, ополченцы Донбасса, а также дети участников зарубежных боевых действий. При этом дети участников спецоперации также получат право на льготные места в школах и детсадах. Кстати, власти не забыли и о детях врачей, которые умерли в период пандемии коронавируса, заразившись во время своей работы. С июля такие абитуриенты смогут без экзаменов (по отдельной квоте) поступать на программы медицинского образования.