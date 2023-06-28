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Повысят ли в России тарифы ЖКХ с 1 июля 2023 года?

Середина лета – традиционное время для индексации цен на "коммуналку"

28 июня 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

1 июля – день, когда в России ежегодно повышают тарифы на свет, воду, газ и другие коммунальные услуги. Но этот год особенный: в декабре 2022-го власти провели внеплановую индексацию, из-за чего график повышений изменился.

Рассказываем, будет ли повышение тарифов ЖКХ с 1 июля 2023 года.

1

Будет ли индексация тарифов с 1 июля 2023 года?

Нет. По сути, внеплановая индексация в конце прошлого года это и есть повышение 1 июля 2023-го, которое перенесли на полгода раньше.
Напомним, с 1 декабря 2022 года тарифы по всей стране увеличились примерно на 9%. В правительстве объяснили, что повышение необходимо, чтобы поддерживать и развивать всю систему ЖКХ в стране.
Так что в июле никакой индексации не будет – она уже произошла семь месяцев назад.
2

Точно ли индексации не будет?

Точно. В апреле 2023-го эту информацию еще раз подтвердил президент России Владимир Путин.

"С 1 января следующего года мы передвинули следующую индексацию на 1 июля 2024 года. Таким образом, полтора года индексации не должно быть", – передавал его слова РБК.

3

Когда следующее повышение тарифов ЖКХ в России?

Через год, 1 июля 2024 года.
4

Почему коммуналка все равно может подорожать, если индексации не будет?

Потому что власти регулируют далеко не все услуги, цены на которые мы видим в своих платежках. Недавно об этом писала "Российская газета". Плату за радиоточку и антенну, платежи за содержание жилого помещения и взносы на капремонт могут повышать в любое время. Поэтому от повышения общей стоимости коммунальных услуг в любом случае не застрахован никто.
Подробнее об этом читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
5

Я уже плачу за свет и воду слишком много. Могу ли я получить субсидию?

Зависит от того, где вы живете и какую часть своих доходов отдаете за "коммуналку". В России существует несколько видов субсидий. Чтобы вам было проще разобраться, кому они положены и как их оформить, мы написали подробную инструкцию.
Фото: amic.ru

Почему "коммуналка" может подорожать в России до конца 2024 года?

Традиционной индексации тарифов не будет, но суммы в квитанциях все равно могут увеличиться
НОВОСТИОбщество
ЖКХ тарифы

Комментарии 4

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Гость

07:51:14 28-06-2023

Значит повысят

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гость

08:04:28 28-06-2023

Жизнь ничему власть не учит, повысят конечно же, но только после выборов.......

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Гость

08:36:51 28-06-2023

Значит и 1 июля повысят и 1 января. теперь будут 2 раза в год. ненасытные. (((

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Блондинка

10:35:26 29-06-2023

Повышение получается будет, на всё ,что не повысили входит,перечень услуг есть , так что могут повысит только на то,что не повышали. Короче просто посмотрите на бланки и сравните счета до повышения и после. Некоторые услуги не повысили,поэтому их и повысить могут,остальные не имеют право! Не путайте людей, пишите нормально!

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