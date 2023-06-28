Повысят ли в России тарифы ЖКХ с 1 июля 2023 года?

Середина лета – традиционное время для индексации цен на "коммуналку"

28 июня 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

1 июля – день, когда в России ежегодно повышают тарифы на свет, воду, газ и другие коммунальные услуги. Но этот год особенный: в декабре 2022-го власти провели внеплановую индексацию, из-за чего график повышений изменился.

Рассказываем, будет ли повышение тарифов ЖКХ с 1 июля 2023 года.

1 Будет ли индексация тарифов с 1 июля 2023 года? Нет. По сути, внеплановая индексация в конце прошлого года это и есть повышение 1 июля 2023-го, которое перенесли на полгода раньше. Напомним, с 1 декабря 2022 года тарифы по всей стране увеличились примерно на 9%. В правительстве объяснили, что повышение необходимо, чтобы поддерживать и развивать всю систему ЖКХ в стране. Так что в июле никакой индексации не будет – она уже произошла семь месяцев назад.

2 Точно ли индексации не будет? Точно. В апреле 2023-го эту информацию еще раз подтвердил президент России Владимир Путин. "С 1 января следующего года мы передвинули следующую индексацию на 1 июля 2024 года. Таким образом, полтора года индексации не должно быть", – передавал его слова РБК.

3 Когда следующее повышение тарифов ЖКХ в России? Через год, 1 июля 2024 года.

4 Почему коммуналка все равно может подорожать, если индексации не будет? Потому что власти регулируют далеко не все услуги, цены на которые мы видим в своих платежках. Недавно об этом писала "Российская газета" . Плату за радиоточку и антенну, платежи за содержание жилого помещения и взносы на капремонт могут повышать в любое время. Поэтому от повышения общей стоимости коммунальных услуг в любом случае не застрахован никто. Подробнее об этом читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ"