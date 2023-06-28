Повысят ли в России тарифы ЖКХ с 1 июля 2023 года?
Середина лета – традиционное время для индексации цен на "коммуналку"
28 июня 2023, 07:15, ИА Амител
Фото: amic.ru
1 июля – день, когда в России ежегодно повышают тарифы на свет, воду, газ и другие коммунальные услуги. Но этот год особенный: в декабре 2022-го власти провели внеплановую индексацию, из-за чего график повышений изменился.
Рассказываем, будет ли повышение тарифов ЖКХ с 1 июля 2023 года.
1
Будет ли индексация тарифов с 1 июля 2023 года?
Нет. По сути, внеплановая индексация в конце прошлого года это и есть повышение 1 июля 2023-го, которое перенесли на полгода раньше.
Напомним, с 1 декабря 2022 года тарифы по всей стране увеличились примерно на 9%. В правительстве объяснили, что повышение необходимо, чтобы поддерживать и развивать всю систему ЖКХ в стране.
Так что в июле никакой индексации не будет – она уже произошла семь месяцев назад.
2
Точно ли индексации не будет?
Точно. В апреле 2023-го эту информацию еще раз подтвердил президент России Владимир Путин.
"С 1 января следующего года мы передвинули следующую индексацию на 1 июля 2024 года. Таким образом, полтора года индексации не должно быть", – передавал его слова РБК.
3
Когда следующее повышение тарифов ЖКХ в России?
Через год, 1 июля 2024 года.
4
Почему коммуналка все равно может подорожать, если индексации не будет?
Потому что власти регулируют далеко не все услуги, цены на которые мы видим в своих платежках. Недавно об этом писала "Российская газета". Плату за радиоточку и антенну, платежи за содержание жилого помещения и взносы на капремонт могут повышать в любое время. Поэтому от повышения общей стоимости коммунальных услуг в любом случае не застрахован никто.
Подробнее об этом читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
5
Я уже плачу за свет и воду слишком много. Могу ли я получить субсидию?
Зависит от того, где вы живете и какую часть своих доходов отдаете за "коммуналку". В России существует несколько видов субсидий. Чтобы вам было проще разобраться, кому они положены и как их оформить, мы написали подробную инструкцию.
07:51:14 28-06-2023
Значит повысят
08:04:28 28-06-2023
Жизнь ничему власть не учит, повысят конечно же, но только после выборов.......
08:36:51 28-06-2023
Значит и 1 июля повысят и 1 января. теперь будут 2 раза в год. ненасытные. (((
10:35:26 29-06-2023
Повышение получается будет, на всё ,что не повысили входит,перечень услуг есть , так что могут повысит только на то,что не повышали. Короче просто посмотрите на бланки и сравните счета до повышения и после. Некоторые услуги не повысили,поэтому их и повысить могут,остальные не имеют право! Не путайте людей, пишите нормально!