НОВОСТИЭкономика

Налоги на роскошь предложили поднять в России

В частности, это налоги на имущество и на транспорт

23 мая 2024, 16:35, ИА Амител

Налог на роскошь / Фото: pxhere.com
Налог на роскошь / Фото: pxhere.com

В российской налоговой системе есть резервы для получения дополнительных платежей, заявил в интервью "Ведомостям" депутат Госдумы Андрей Макаров.

Макаров напомнил, что уже почти 10 лет в стране действуют повышенные ставки налогов на недвижимость стоимостью больше 300 млн рублей.

"Есть ли здесь какие-то резервы увеличения? Я думаю, что есть. То же самое с транспортным налогом на дорогостоящие машины. Я говорю о люксовых марках", – указал парламентарий.

Также государство может получать больше денег при помощи налога на роскошь.

"Можно ли в этом вопросе еще продвинуться? Думаю, можно", – подчеркнул Марков.

При этом, по его мнению, резервы в этих видах платежей должны оценить региональные власти, которые в итоге и должны решать, какую устанавливать ставку.

Фото: pxhere.com

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налоги инициативы

Комментарии 3

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Дима

16:44:17 23-05-2024

Уже не знают, откуда еще денег халявных содрать.

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Гость

22:32:02 23-05-2024

Дима (16:44:17 23-05-2024) Уже не знают, откуда еще денег халявных содрать.... так то с буржуинов, ты то что переживаешь?

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Иван

21:39:13 23-05-2024

Как всегда-с голозадых и начнут...

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