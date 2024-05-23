Налоги на роскошь предложили поднять в России
В частности, это налоги на имущество и на транспорт
23 мая 2024, 16:35, ИА Амител
В российской налоговой системе есть резервы для получения дополнительных платежей, заявил в интервью "Ведомостям" депутат Госдумы Андрей Макаров.
Макаров напомнил, что уже почти 10 лет в стране действуют повышенные ставки налогов на недвижимость стоимостью больше 300 млн рублей.
"Есть ли здесь какие-то резервы увеличения? Я думаю, что есть. То же самое с транспортным налогом на дорогостоящие машины. Я говорю о люксовых марках", – указал парламентарий.
Также государство может получать больше денег при помощи налога на роскошь.
"Можно ли в этом вопросе еще продвинуться? Думаю, можно", – подчеркнул Марков.
При этом, по его мнению, резервы в этих видах платежей должны оценить региональные власти, которые в итоге и должны решать, какую устанавливать ставку.
16:44:17 23-05-2024
Уже не знают, откуда еще денег халявных содрать.
22:32:02 23-05-2024
Дима (16:44:17 23-05-2024) Уже не знают, откуда еще денег халявных содрать.... так то с буржуинов, ты то что переживаешь?
21:39:13 23-05-2024
Как всегда-с голозадых и начнут...