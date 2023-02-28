Нападение стаи собак на ребёнка в Самаре попало на видео

Следователи выясняют все обстоятельства происшествия

28 февраля 2023, 21:29, ИА Амител

В Самаре проводят доследственную проверку по факту нападения стаи бездомных собак на ребёнка, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл 27 февраля на детской площадке во дворе дома. Как уточняет "ЧП Самара", рядом проходил мужчина, который отогнал собак от мальчика.

"Выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – отметили в СК.

Ранее в Бийске пожаловались на огромную стаю собак возле детсада.