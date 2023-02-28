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Нападение стаи собак на ребёнка в Самаре попало на видео

Следователи выясняют все обстоятельства происшествия

28 февраля 2023, 21:29, ИА Амител

В Самаре проводят доследственную проверку по факту нападения стаи бездомных собак на ребёнка, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл 27 февраля на детской площадке во дворе дома. Как уточняет "ЧП Самара", рядом проходил мужчина, который отогнал собак от мальчика.

"Выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – отметили в СК.

Ранее в Бийске пожаловались на огромную стаю собак возле детсада.

Комментарии 17

  • По результатам проверки будет принято процессуальное решение --- Выявить всех нападавших и возбудить против них уголовное дело?
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Человеческая жизнь в этой стране не чего не стоит, все законы охраняют только властьимущих.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • сдается что это хозяин одной из собак, поводок в руках, посмотрите!
    28 февраля, Гость   Ответить
  • да до каких же пор должны дети, взрослые страдать от этих собак! Пока не случится, не дай Бог, трагедия.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Во многих городах так( камеры не везде. Совсем дикие собаки прохода не дают, но их все защищают и кормят
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Зоолюбы объяснитесь.
    01 марта, Гость   Ответить
  • Ну я зоолюб. Видно же, ребенок сам напал на бедных собачек и пытался их покусать!
    01 марта, Гость   Ответить
  • Нечего провоцировать собак. сидите дома.
    01 марта, Гость   Ответить
  • законы охраняют только властьимущих - собаки власть имущие? Закон их хорошо охраняет.
    01 марта, Гость   Ответить
  • Может нужно начать с себя? Не выбрасывайте собак,они не виноваты, что попали к не родимым хозяевам! Конечно это далеко не норма нападение на людей, но только от жизни собачей, собака бывает кусачей.. не мной придумано.. но так и есть..
    01 марта, Гость   Ответить
  • Как мне начать с себя? Я никого на улицу не выбрасывал, а эти твари на меня гавкают...
    01 марта, Гость   Ответить
  • Те кто пишет "начните с себя" никогда ничего не начинают.
    01 марта, Гость   Ответить
  • Зоолюбы объяснитесь. - Да собачки просто думали, что ребенок с ними играет! Доколе эти жуткие видео будут появляться? Хорошо, когда 100 лет назад ворота были у дворов и закрывались.
    01 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Может нужно начать с себя------поделитесь опытом как,а то фантазия есть,а план реального воплощения не озвучен
    01 марта, Гость   Ответить
  • То же не выбрасывал собак, а они кидаются постоянно! Надо регистрировать собак!
    01 марта, Гость   Ответить
  • А где нападение? Что подросток играл с собаками, вижу, нападения не вижу.
    01 марта, Гость   Ответить
  • Зоолюбы объяснитесь.------------------Объясняю тебе зоофилу, вы уже достали с надуванием мыльного пузыря. Где только можно воняете про собак, делать нечего? Воняйте про голубей, летающих крыс, разносящих заразу. А от вашей вони про собак люди уже устали.
    01 марта, Гость   Ответить
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