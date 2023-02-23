Алтайская зоозащитница выступила против видео от "яжматерей" со стаями собак в городе

В Алтайском крае в соцсетях всё чаще появляются видео и фото со стаями собак, которые пугают горожан. Зоозащитница из Бийска считает, что из-за таких постов пострадают невинные животные

23 февраля 2023, 09:29, ИА Амител

Бродячий пёс / Фото: amic.ru

Этой зимой в социальных сетях всё чаще стали появляться публикации жителей алтайских городов о том, что их пугают собаки, сбившиеся в стаи. Не стал исключением и Бийск, где из-за проблем с собаками мэр города Виктор Щигрев даже пообещал регулярно проводить рейды по отлову таких животных.

Но за бездомных псов вступилась местная жительница с ником Катя Новая, чьё обращение накануне опубликовали в сообществе "Бийск 22" в социальной сети "ВКонтакте". В своём посте женщина негодует на тех, кто публикует видео со стаями животных, и заступается за собак. Amic.ru приводит дословно письмо Кати Новой в рубрике "Мнение":

"Дорогие участники группы! Сразу скажу, что я зоозащитница.

Прекратите выкладывать видео от безумных мамочек, которые сидят дома. Каждый день пост с видео, где собаки просто пробегают стаями. Если вам в детстве не взяли собаку, это не значит, что нужно теперь их всех убивать.

Для тех, кто не знает, собаки собираются в стаи, чтобы ночью спать было теплее. Также был пост с видео, где собаки дрались в стае, – так они решают проблемы между собой либо играют.

Из-за ваших постов страдают невинные собаки, которые безобидно живут, так же, как и вы. Есть единичные случаи, когда собака кидается, но только из-за того, что голодная или люди сами лезут.

Есть статья 245 УК РФ за жестокое обращение с животными, выписывают немалый штраф или лишение свободы. Собаки бегают на улице и никому не мешают, почему-то все решили, что они должны кидаться.

Я кормлю всех бездомных собак, многие из них ручные, остальные пугливые, потому что люди их обижают. Иной раз читаешь комментарии – люди готовы взять винтовку напрокат, чтоб перестрелять собак, да они в сто раз лучше людей! Люди думают, что если собака пройдёт мимо, она обязательно вас съест, это не так!

Если истребить всех собак, люди не перестанут выкидывать своих животных на улицу, тем самым будут заново создаваться стаи, этот круговорот никогда не закончится.

Сейчас идёт отлов собак и из-за этого страдают обычные собаки и те, которые находятся на самовыгуле. Собаки так же, как и люди, – живые души, не мы решаем, будут они жить или нет.

Поэтому, люди, займитесь реальными проблемами города, а не занимаетесь живодёрством".