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Алтайская зоозащитница выступила против видео от "яжматерей" со стаями собак в городе

В Алтайском крае в соцсетях всё чаще появляются видео и фото со стаями собак, которые пугают горожан. Зоозащитница из Бийска считает, что из-за таких постов пострадают невинные животные

23 февраля 2023, 09:29, ИА Амител

Бродячий пёс / Фото: amic.ru
Бродячий пёс / Фото: amic.ru

Этой зимой в социальных сетях всё чаще стали появляться публикации жителей алтайских городов о том, что их пугают собаки, сбившиеся в стаи. Не стал исключением и Бийск, где из-за проблем с собаками мэр города Виктор Щигрев даже пообещал регулярно проводить рейды по отлову таких животных.

Но за бездомных псов вступилась местная жительница с ником Катя Новая, чьё обращение накануне опубликовали в сообществе "Бийск 22" в социальной сети "ВКонтакте". В своём посте женщина негодует на тех, кто публикует видео со стаями животных, и заступается за собак. Amic.ru приводит дословно письмо Кати Новой в рубрике "Мнение": 

"Дорогие участники группы! Сразу скажу, что я зоозащитница.

Прекратите выкладывать видео от безумных мамочек, которые сидят дома. Каждый день пост с видео, где собаки просто пробегают стаями. Если вам в детстве не взяли собаку, это не значит, что нужно теперь их всех убивать.

Для тех, кто не знает, собаки собираются в стаи, чтобы ночью спать было теплее. Также был пост с видео, где собаки дрались в стае, – так они решают проблемы между собой либо играют.

Из-за ваших постов страдают невинные собаки, которые безобидно живут, так же, как и вы. Есть единичные случаи, когда собака кидается, но только из-за того, что голодная или люди сами лезут.

Есть статья 245 УК РФ за жестокое обращение с животными, выписывают немалый штраф или лишение свободы. Собаки бегают на улице и никому не мешают, почему-то все решили, что они должны кидаться.

Я кормлю всех бездомных собак, многие из них ручные, остальные пугливые, потому что люди их обижают. Иной раз читаешь комментарии – люди готовы взять винтовку напрокат, чтоб перестрелять собак, да они в сто раз лучше людей! Люди думают, что если собака пройдёт мимо, она обязательно вас съест, это не так!

Если истребить всех собак, люди не перестанут выкидывать своих животных на улицу, тем самым будут заново создаваться стаи, этот круговорот никогда не закончится.

Сейчас идёт отлов собак и из-за этого страдают обычные собаки и те, которые находятся на самовыгуле. Собаки так же, как и люди, – живые души, не мы решаем, будут они жить или нет.

Поэтому, люди, займитесь реальными проблемами города, а не занимаетесь живодёрством".

Комментарии 97

  • Ненормальная какая то.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Зоозащитнице мужика бы нормального ...
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, это ты ненормальный. Мобилизуйся дрбровольцем!
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Да все она правильно сказала
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Самовыгула быть не должно! Только поводок, намордник и хозяин рядом. Кажется, на этот счёт даже какие-то правила приняты?
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Собаки так же, как и люди, – живые души, не мы решаем, будут они жить или нет. ***** Она еретичка. У собак нет души, спросите любого священника. Если собака забежит в храм, его нужно переосвящать. Так что дорогу догхантерам!
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Уважаемую зоозащитницу видимо не окружала стая собак во время прогулки с грудным ребёнком в парке (мне повезло, в критических ситуациях интуитивно понимаю как вести себя, что бы избежать нападения).
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Собаки собираются в стаи, чтобы ночью спать было теплее))) Если в стаю соберется более 100 собак, то под ними начинает плавиться асфальт, если более 200 - происходит выброс тепла в атмосферу, а если в стаю соберется более 300 собак, то может произойти взрыв. Именно по этим причинам собаки не собираются в очень крупные стаи, потому что им небезразличны улично-дорожная сеть города, экология, здоровье и жизнь людей.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Да не должно быть в городе собак на свободном выгуле. Насчет того, что "собаки - живые души, не мы решаем, будут они жить или нет.", интересно, а насчет крыс и тараканов она так же рассуждает? А вшей тоже не будет выводить, если они у нее заведутся? А комары, мухи? Они же тоже все живые души.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Зоошиза во все красе
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Собаки так же, как и люди, – живые души, не мы решаем, будут они жить или нет.----- также считаю. А кто этого не понимает, ну что ж... ничего не случается просто так, за все в этой жизни ответить придется.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Новая Катя походу старее Старой Кати Её климакс сильно колбасит
    23 февраля, Гость   Ответить
  • "чем больше узнаю людей тем больше нравятся собаки"©, но без фанатизма!
    23 февраля, Гость   Ответить
  • гуано лучше за ними убирайте,не пройти
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Ребёнок-это человек!Собака -это зверь!Люби людей,а не зверей!
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Зоошиза во все красе ------ +100500
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Меня всегда интересует - все зоозащитники вегетарианцы? Не едят курочек, хрюшек, коровок? Это ведь тоже живые души.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Таких Кать раньше в психушке принудительно лечили, а сейчас они по улицам бегают со стаями псин и на людей кидаются.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Следить надо и за собакой, и за ребёнком с яжематерью.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • 1. Владение собакой должно быть регламентировано. Получай право на владение и покупай собаку. Животное должно быть чипировано, владелец должен определяться по сканеру с чипа. Собака должна быть привита. 2. Выгул - только в отведенных местах, с ошейником/поводком и намордником. 3. За жестокое обращение с животным, за его «утерю» (по сути выкидыванием на улицу), за умышленное убийство животного - самые серьезные штрафы по несколько сотен тысяч. В итоге проблема будет решена. Существующих бродячих - в лучшем случае стерилизовать.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Зоозощитница пишет, что собаки нападают только когда голодные. А разве бродячие собаки бывают сытыми? Значит, готовы напасть в любой момент. Проблему надо решать немедленно и менять закон!
    23 февраля, Гость   Ответить
  • "Если истребить всех собак, люди не перестанут выкидывать своих животных на улицу" - Я прям ждал что она скажет что лучше истребляли бы людей
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Зоозащитнице мужика бы нормального ... час назад, Гость Ответить Гость, это ты ненормальный. Мобилизуйся дрбровольцем! час назад, Гость Ответить------------------------------ Катя Новая, даже не надейся! Добровольцев на женщину с психическими отклонениями нет.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Все правильно она написала. Собаки, которых кормят, не будут бросаться на людей. Кусают, как правило , домашние. Добрее надо быть и гуманнее.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, все верно ,собака зверь ,как бы то не было ,и в СССР за этим жёстко следили ,а у нас оберегаем бродячих ,но наплевать на людей и детей ,зоозащитница больна на всю голову.9
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, это ты ненормальный. Мобилизуйся дрбровольцем!-------еще одно подтверждение того, что у зоозащитников не только с логикой, но и с психикой не все в порядке.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • "А кто этого не понимает" ---- Гость, ага, а еще и крысы тоже живые души. А кто этого не понимает, за всё ответит. Так по-вашему?
    23 февраля, Гость   Ответить
  • "Яжемамки" сидят и строчат здесь комменты . Трясутся от страха . Лиса , кролик пробегут ...Караул, они же бешеные - Расстрелять !!! Двортерьера заметят- спасите, люди добрые,волкособ это!..Убейте его.. Зоофобы , выздоравливайте!
    23 февраля, Гость   Ответить
  • я против их убийства, но надо что-то делать чтобы их было меньше на улицах! А то приходится строить маршрут прогулки с учётом этих диких хозяев улиц(
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Зоофобы , выздоравливайте! - - - Зоофилы, дуйте в Испанию!
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, "интересно, а насчет крыс и тараканов она так же рассуждает? А вшей тоже не будет выводить" ))) в последние дни на главных новостных сайтах новость пробежала) в Испании за убийство крысы забежавшей в дом 1 год тюрьмы... За то собачек разрешили любить - если им вред не приносится - прогрессивная Европа))) рука-лицо
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Жаль конечно, что нет такой прививки, которая могла бы контролировать их популяцию, в бедных странах. Люди злые, и они бояться отрываться на людях, потому что человек может постоять за себя, и это чревато последствиями, а собака нет, она беззащитна. Вот и обижают их все кому не лень.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Вся зоошиза должна быть пролечена принудительно. Инфантильные тётки, которых в жизни никто не любит, компенсируют это любовью к псинам. Тут должны работать психиатры.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Для Кати два пути - первый путь - это лечение и возвращение в социум, второй окончательная деградация и присоединение к стае дворняжек. Вылечите Катю!
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Кстати, а Катя готова отдать свою жизнь за собаку, раз собаки лучше людей? Или это другое?
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Действительно! Зачем нам дети? Главное - это собаки! В собаках наше будущее! Пусть они плодятся в геометрической прогрессии. Города для собак! А дети, которых все еще рожают смелые граждане, посадить по домам. Нечего им по улицам ходить и собакам мешать. Надо отменить все детские пособия и направить средства на откорм бродячих псин. Планета для собак! А люди это обслуга , они должны все силы и средства направить на то, чтобы собакам жилось привольно и сыто.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Все правильно она написала. Собаки, которых кормят, не будут бросаться на людей. Кусают, как правило , домашние. Добрее надо быть и гуманнее. 2 часа назад, Гость Ответить-------------------- то есть домашних не кормят, а бездомные исключительно добрые благодаря сбалансированному питанию?
    23 февраля, Гость   Ответить
  • "Яжемамки" сидят и строчат здесь комменты . Трясутся от страха . Лиса , кролик пробегут ...Караул, они же бешеные - Расстрелять !!! -------------------- Все нормальные женщины - яжемамки! У них не загублен инстинкт заботы о потомстве, благодаря которому наш вид выжил в процессе эволюции. А кто любит животных больше, нежели людей - отправляйтесь в Испанию, там для таких, как вы, легализовли секс с животными.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Собаки, которых кормят, не будут бросаться на людей. Кусают, как правило , домашние. ---- Так понимаю, что домашних не кормят?
    23 февраля, Гость   Ответить
  • А какие это невинные собаки? Вот сейчас она их кормит, а заболеет/ уедет в отпуск и что? Терпеть буду и её ждать?
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, я с вами согласна на 100 процентов. На нас с ребёнком годовалым кинулась огромная собака, которую выгуливала хозяйка без поводка. И она так удивилась, чего это ребёнок заплакал, у неё ведь такая милая собачка.. В итоге мы уже 4 мес лечимся от испуга и толку нет.. Куча потраченных нервов и денег. Я ровно отношусь к собачникам, но после этой ситуации реально бесят собаки бродячие и без поводков.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Зоозащитники, вы вместо бла-бла, на практике докажите свою любовь к животным. Займитесь организацией дополнительных приютов для собак, сбором денег, кормов и т.д. сами оказывайте практическую помощь в кормлении, уборке за животными в приютах, а не во дворах. Бродячих собак не должно быть на улицах города, и все, кто " дружит" с головой это понимают.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Если б собаки не нападали на людей, нечего было бы бояться. Хоть домашние, хоть бездомные, любая может покусать
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Какие агрессивные тут комментаторы, "лучшие" представители нашего отечества. За каждую собаку, будет отобрана одна людская жизнь... Кто не понял, тот поймет. Одна пишет, что у собаки нет души и даже пример с храмом привела... Совсем конченая. Другие их боятся, а раз им страшно, то их нужно убить. "Подумаешь собака, подумаешь живое разумное существо? Я же двуногое создание, бог меня создал всех убивать!" Я правильно вас понял? Вы паразиты двуногие так ничего и не поняли, кто вы и для чего на этой планете. Видимо ваш срок ограничен существованием в одиночестве, и закончится он, на этой планете. Поскольку ваш дом - тюрьма. Жаль животных, но такова их учесть среди преступников, безумцев и упырей.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, наши всегда сыты и даже привязаны к местным людям. Один уезжая на машине, они бросаются в след(он чаще до гаража ездит или в соседнее село). И бегут они за ним не от злости, а от привязанности и верности. Я выхожу гулять со своей собакой, они вместе резвиться начинают. Их уже многократно отлавливали и все соседи нашего многоквартирного дома были возмущены. Мы знаем, что они безобидны. Да, лают. На чужаков и агрессоров. но не более того, лай скорее для нас, жильцов дома. Как предупреждение. Люди сами себе накручивают страхи и не замечают как сами становятся зверьми...
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, наши всегда сыты и даже привязаны к местным людям. Один уезжая на машине, они бросаются в след(он чаще до гаража ездит или в соседнее село). И бегут они за ним не от злости, а от привязанности и верности. Я выхожу гулять со своей собакой, они вместе резвиться начинают. Их уже многократно отлавливали и все соседи нашего многоквартирного дома были возмущены. Мы знаем, что они безобидны. Да, лают. На чужаков и агрессоров. но не более того, лай скорее для нас, жильцов дома. Как предупреждение. Люди сами себе накручивают страхи и не замечают как сами становятся зверьми...
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Она неправа. Если бы ее ребенка разорвали на части бездомные собачки?! Она бы по другому запела. Должен быть принцип: за каждую собаку должен кто-то отвечать. Это ненормально, когда по городу бегают дикие стаи.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Недавно попросил одну старушенцию не кормить стаю, так она на меня с костылём накинулась и ведь в ответ не ударишь ветхая слишком.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Взял собаку --регистрация денежная Выкинул собаку--- штраф от 100000 руб.Покусала-- как бандитизм статья хозяину.Просто нет правил-- а люди склонны только о себе думать,насрав на остальных.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Тушки на мыло, шкурки на воротники!
    23 февраля, Гость   Ответить
  • ... Когда сын был маленький и он спал днём в коляске, на нас постоянно лаял соседский дог. Либо тянул поводок и рычал, либо громко лаял. Когда сын подрос, этот же дог начал лаять, если увидит маленького ребенка. Вы думаете, это только к нам такое отношение? Нет, этот дог лает и рычит на все то, что воспринимает как лёгкую добычу Надо ли говорить, что он без намордника и никто никогда его не дразнит и не провоцирует? Ещё пример: возле крупного магазина за чертой города живёт стая собак. И они постоянно кидаются на машины, облаивая их. Мы с мужем как-то чуть в аварию не попали, так как он старался их объехать. И да, машина ехала по проезжей части В общем...... То, что люди выбрасывают собак - это жестоко и неправильно. И убивать их негуманно. Но извините, если собаки сами дурные, то почему от этого должны страдать люди?
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Все правильно. Некоторую опасность могут представлять не именно бездомные собаки, а самовыгульные или недавновыброшенные. А за истеричными вбросами о якобы злых собаках частотстоят не чокнутые психопатки, а те кто хочет отменить программу ОСВВ и зарабатывать на убийствах собак, а так же убийства собак выгодно и местным администрациям, которые не хотят исполнять программу ОСВВ.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, "на счет собак должны решать люди" это ты правильно заметил, но человеком ты явно не являешься. Собак создали люди как друзей и помощников и очень многим им обязаны, а на улице собаки оказываются не по своей воле и если кто то желает бездомным собакам зла, то тем самым он отрекается от своих предков и заявляет, что человеком он не является. Бездомных собак нет только в нескольких самых богатых странах, но не потому что их там убивают, как об этом любят врать живодеры, а в остальных странах бездомные собаки есть и никто там не истерит по этому поводу. Например в Турции бездомных собак любят и хорошо о них заботятся. Разумеется там действует программа ОСВВ.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • я тоже против убийства бродяжек, но реально нужно что-то делать... а начинать нужно со школы и детсадов. надо так вложить в головы детей мысль, что нельзя так безответственно относиться к животным! и закон принять, что собака в городе- это поводок и человек рядом. по-другому нельзя. рассмотрите опыт других стран, где без специальных курсов подготовки и сертификата ты собаку не заведешь! а убивать животных нельзя! они не виноваты, что какие-то двуногие твари выбросили их, как мусор...
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а ты типа верующий? Вероятнее ты псих - кинофоб или садист-догхантер. Церкви, священники и религии разные бывают. В Латинской Америке есть праздник в который все со своими собаками идут в церкви, да и у нас бывают священники, которые помогают бездомным собакам. По мимо христианства есть еще буддизм и индуизм. Собак создал сам человек как друзей и помощников и очень многим им обязан, а на улице собаки оказываются не по своей воле и если какой то моральный урод желает бездомным собакам зла, то тем самым он отрекается от своих предков и заявляет, что человеком он не является.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Тушки на мыло, шкурки на воротники!
    23 февраля, Гость   Ответить
  • "Яжемамки" сидят и строчат здесь комменты ." --- Гость, это зоошизы сидят и строчат всякий бред. Готовы удавить детей ради каких-то там собачек. Совсем из ума выжили.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Скорее, ты.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, возможно в чьих то глазах, вы такой же таракан:), и кто то желает от вас избавиться. Или вы так уверены в своём совершенстве в глазах других:) Что ж, блажен, кто верует!
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Библия. Втор. 7-22 И будет Господь, Бог твой, изгонять пред тобою народы сии мало -помалу; не можешь ты истребить их скоро, чтобы не умножились против тебя полевые звери; ... И, что ж говорить про лишних животных в городах. Глупцы, против Бога.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Катя молодец, есть еще люди с нормальной, здоровой психикой. С ума все посходили в отношении собак, истерия у некоторых людей, с извращенными фобиями. Будто кроме собак проблем нет.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Что интересно - никто не стал обсуждать смысл предложения: 1. Владение собакой должно быть регламентировано. Получай право на владение и покупай собаку. Животное должно быть чипировано, владелец должен определяться по сканеру с чипа. Собака должна быть привита. 2. Выгул - только в отведенных местах, с ошейником/поводком и намордником. 3. За жестокое обращение с животным, за его «утерю» (по сути выкидыванием на улицу), за умышленное убийство животного - самые серьезные штрафы по несколько сотен тысяч. В итоге проблема будет решена. Существующих бродячих - в лучшем случае стерилизовать. Все только стали дальше усердствовать в своих убеждениях. Никто не хочет найти решение, все хотят реализации своих взаимопротивопоставленных желаний. Это приговор этой общности людей. Вы или тупы, или злые. Одинаково плохо….
    23 февраля, Гость   Ответить
  • А вам не кажется ребята, что вопросы по поводу бездомных собак у нас почему то решают только зоозащитники? Конечно иногда нелепо и не особо профессионально. Их понять можно, им жалко. Поэтому как могут... Не гуманные методы истребления тоже вгоняют в шок, ведь правда бездомная собака не виновата что у неë нет дома ( и как с людьми себя вести она тоже не догадывается ( По факту то что творится на наших улицах, это очень не радует. По ходу мы погрязли в стаях, покусах и и войне с волонтёрами
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Что интересно - никто не стал обсуждать смысл предложения:---- а кто обсуждать должен? зоошиза за такое загрызёт, т.к. они только сострадают а не несут ответственности. Лицемеры
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Выоросла в деревне на Украине. Ни одной собаки на улице, никогда. Собака в Каждом дворе на цепи, хозяин убирает,кормит, на ночь позволяет бегать по проволоке. Живу во Владивостоке рядом со школой на 1700 учащихся. Весь микрорайон выгуливает собак в школьном дворе. Весь школьный стадион в дерьме. Бродячих нет. Делаешь замечание таких матов наслушаешься. Обращадись в мерию, санэпидназор, прокуратуру. Ноль ничего не меняется. 10Процентов любителей собак сделали жизнь остальных невыносимой, потому что живем буквально на скотном дворе усеянном навозом.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Внесу свою пять копеек. Господа-товарищи. Вы забыли ленинское высказывание, а именно- низы не хотят, а верхи не могут. Верхи приняли закон о собаках, и с плеч долой. А он не работает. Также как закон о мусорной реформе. Города утопают в мусоре. Так что, как говорил Остап Бендер, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Так что догхантеров будет с каждым днем всё дольше.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • у меня соседка (частный сектор) подобрала собак, потом они расплодились и лают 24 часа в сутки на всех проходящих и проезжающих. Какой уж там режим тишины! Ни выспаться, ни отдохнуть. Я думаю, взял собаку, попробуй воспитать и обеспечь спокойствие окружающим!
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а я вот думаю:а что произошло бы, если бы все это горячие, добрые, любвеобильные, разумные, организованные... люди остудили свой пыл и взяли бы себе по собаке со всеми вытекающими от этого обязательствами... Ещё бы ругались в соц сетях, что Ты взял собаку, которая мне понравилась. Сколько бы тогда осталось в городе бродячих собак? А ведь кому-нибудь и не хватило бы.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Пора включаться высшей власти, но быть гуманнее, раньше тоже были собаки, вовремя ловили, а это все запустили на самотёк, деньги воруют, а собаки виноваты, вы сами хуже собак.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Отстреливать надо всех собак!!!
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, такое количество нелюдей собралось. Бог он все видит. Ваше зло животным вернётся тем, кто это зло делает. И про храм и переосвящение.. вообще полное отсутствие мозгов (((
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Собак надо расстреливать. Или не было случаев когда собаки детей загрызли. У всех зоозащитников с зарплаты забирать 13процентов на содержание приютов для собак. Не болтать надо им а дело делать
    24 февраля, Гость   Ответить
  • Гитлер и Гиммлер тоже считали, что собаки живые души, как и люди, для них одушевлёнными были арийцы, т.е. чистокровные немцы, затем собаки, а всё остальное человечество утиль. Сразу же придя к власти в августе 1933 приняли закон о защите животных, Гиммлер выступил по радио с угрозой заключить тех, кто считает собак неодушевленной собственностью. Нацистская Германия, уничтожая миллионы людей, была одержима идеей защиты животных до самого конца. Так кто же на самом деле рьяные зоозащитники сейчас? Откуда корни?
    24 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, что вы пристали к мамкам, они защищают детей, не собак, кошек и прочихзверушек, вы что уже людей от скотины не отличает?
    24 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, то есть домашних не кормят, поэтому они кусаются?
    24 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, иди само лечиться!!! И башке у тебя паразиты, которые не дают тебе здраво мыслить! Поначитают комментов от истеричек да зооненавистников и начинают подсирать им! ПРОТИВНО!!!!!
    24 февраля, Гость   Ответить
  • Защитники прав животных, есть пара вопросов к вам: 1) согласны ли вы на то, чтобы владение животным регулировалось бы законодательством РФ как в плане приобретения, так и в плане «высвобождения» животного? 2) согласны ли вы, что выгул, в частности собак, должен осуществляться только в определенных местах и с соблюдением режима - намордник/поводок?
    24 февраля, Гость   Ответить
  • Отстреливать всех вольных собак, теперь Законом это разрешено! Только предъявив полный пакет документов на собаку, можно ей пользоваться на улице!
    24 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, иди само лечиться!!! И башке у тебя паразиты, которые не дают тебе здраво мыслить! Поначитают комментов от истеричек да зооненавистников и начинают подсирать им! ПРОТИВНО!!!!! 2 часа назад, Гость Ответить---------------- паразиты как раз у зоофилов. От любимых животных.
    24 февраля, Гость   Ответить
  • В центре Барнаула при расселении частника образовалась и росте стая собак. Люди переезжают в квартиру и понятно, цепного барбоса они туда не берут. Вот откуда проблемы со стаями в городе. Можно обязать зоозащитников и застройщиков, выкупающих участки открывать приюты за городом и содержать там брошенок. Не должны бегать стаи в городе, это ужасно. Мне как ответственному владельцу домашней собаки это вообще поперек сознания.
    24 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Если для еды то не грех
    24 февраля, Гость   Ответить
  • Как здОрово, что нормальных людей было и остается больше, чем тупых зоофилов!
    24 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, прям в точку
    24 февраля, Гость   Ответить
  • Догхантеры тоже не бессмертны. Живодеры, задумайтесь об этом, вы никакой ценности для общества не представляете, несете агрессию и зло. А зло будем наказывать.
    24 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, надо действительно отменить все детские пособия. Размножаться должны те, кто сам способен и готов содержать своих детей, а не за счёт других.
    24 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, нет никакого инстинкта заботы о потомстве, ни материнского, ни тем более отцовского. Инстинкт это программа, которая выполняется неосознанно. У человека есть инстинкты, но даже у птиц значительная часть поведения определяется не инстинктами, а научением. Вот у человека так называемый "инстинкт" материнский результат передачи опыта от родителей. Если девочка не будет играть в куклы, дочки-матери, никакого инстинкта у неё не будет.
    24 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, заткнись. Всех догхантеров тоже травить нужно.
    24 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, людей убивали только собаки, имеющие хозяина. Есть статистика, согласно которой 69 процентов укушенных знают кто хозяин собаки, 30 процентов не знают хозяина, но знают, что собака имеет хозяина, и только 0,36 процента укусов от собак, которые не имели хозяина. Такие собаки осторожны и боятся людей, даже детей. Собаки, имеющие хозяина, человека не боятся и без раздумий нападают.
    24 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, не нужно приписывать зоозащитникам свои собственные кровожадные мысли. У людей, защищающих животных, тоже есть дети, но воспитывают они их по другому, так как в этих людях в целом нет той злобы, как в остальной части населёния. Их дети не боятся собак, в них заложена с детства установка, что собака, это друг человека. Собаки чувствуют идущий позитив, отсутствие угрозы их безопасности, и ведут себя с такими людьми приветливо. Мой отец плохо относился к собакам, и меня бил как сидрову козу, но установку такую в детстве я получила, и никогда проблем с собаками у меня не было и нет. Ходила спокойно даже через собачьи свадьбы и дерущихся кобелей в стае спокойно разнимала в детстве. Если меня стая облаивает, я спокойно иду, не оглядываясь, а если оглянусь, они шарахаются.
    25 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а педофилшиза это положительное или негативное понятие?
    25 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Так и че ваши родители размножались в советское время? Не надо было. И не было бы сейчас вот таких зоошизиков. В советское время квартиры давали по количеству детей в семье и еще в зависимости от того, разнополые дети или нет. Тогда ни одна семья сама не могла купить квартиру. Бесплатные кружки и т. д. и тому подобное. Наверно никому тогда нельзя было размножаться. А вот собачек отстреливали, и они не нападали на детей. А если бы такая собачка напала в городе и загрызла человека, то мэра этого города под суд отдали бы. И он бы много лет на лесоповале приносил пользу Родине. А сейчас плевать на детей, только псин разводят и бесполезных в лучшем случае чиновников.
    25 февраля, Гость   Ответить
  • Это действительно так. Согласна с зоозащитницей на 100%. На Сахалине сейчас вообще безобразие творится! Столько статей уже вышло про агрессивных собак, про какие-то мифические нападения!.. Такое ощущение, что в каждом дворе по четвероногому монстру.))) Пулять заказные статьи для тупого стада из яжемамашек и вечно агрессивных, неудовлетворенных мужиков - отличный ход, чтобы оправдать работу в качестве отлова живодера Константинова, нанятого этой зимой. Всё просто! А страдают ДОБРЫЕ бездомные собаки, домашние, которые на самовыгуле или случайно убежавшие от хозяина или сбежавшие из дома... Одни сволочи выбрасывают животных, другие срывают на них свою злость от каких-то неудач своей никчемной жизни. Моральное уродство. Фу.
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Для таких собак можно обязать зоопарки создать вольеры и там их содержать, конечно, и на пожертвования и на налоговые отчисления, всё это надо организовать, люди будут приходить в зоопарк, видеть этих собак, они будут стерилизованы, обработаны, социализированы, некоторых можно будет погладить, их можно будет забрать в семью, и для кошек такое же можно организовать. Не будут болтаться по улицам, сытые, в тепле. А эти всякие организации какие-то ненадёжные проекты, но тоже уж раз есть, то пусть работают. В зоопарк - это самый лучший выход
    01 марта, Гость   Ответить
  • Зоозащитники это просто извращенцы, которым хочется всех стерилизовать и выгнать обратно на мороз... Настоящее решение проблемы это унты и мыло для нужд СВО... А любители собачек начнут кошечек и птичек стерилизовать....
    02 марта, Гость   Ответить
  • Гость, !!!!!! Правильные слова!!!
    53 минуты назад, Гость   Ответить
  • Собаки на самовыгуле!!!! Бред!!!!! Собака должна быть при хозяине!! Дворовая привяжи или вольер!
    50 минут назад, Гость   Ответить
  • Гость, Полностью с Вами согласна!!!!!
    47 минут назад, Гость   Ответить
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