В алтайском городе пожаловались на огромную стаю собак возле детсада

Горожанка призвала власти города решить эту проблему

20 февраля 2023, 09:30, ИА Амител

Кадр из видео: "Бийск 22"

Жительница Бийска рассказала об огромной стае собак, которая обитает рядом с детским садом.

"Улица Ленинградская, 62/1. В десяти метрах от дома находится детский сад!" – приводятся слова горожанки в паблике "Бийск 22" во "ВКонтакте".

Женщина отметила, что в последнее время люди наблюдают в этом месте животных очень часто, а также попросила власти города избавить "уже наконец от этих собачьих стай".

Ранее в Бийске разыграли тендер на отлов бездомных животных.