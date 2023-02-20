В алтайском городе пожаловались на огромную стаю собак возле детсада
Горожанка призвала власти города решить эту проблему
20 февраля 2023, 09:30, ИА Амител
Кадр из видео: "Бийск 22"
Жительница Бийска рассказала об огромной стае собак, которая обитает рядом с детским садом.
"Улица Ленинградская, 62/1. В десяти метрах от дома находится детский сад!" – приводятся слова горожанки в паблике "Бийск 22" во "ВКонтакте".
Женщина отметила, что в последнее время люди наблюдают в этом месте животных очень часто, а также попросила власти города избавить "уже наконец от этих собачьих стай".
Ранее в Бийске разыграли тендер на отлов бездомных животных.
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