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В алтайском городе пожаловались на огромную стаю собак возле детсада

Горожанка призвала власти города решить эту проблему

20 февраля 2023, 09:30, ИА Амител

Кадр из видео: "Бийск 22"
Кадр из видео: "Бийск 22"

Жительница Бийска рассказала об огромной стае собак, которая обитает рядом с детским садом.

"Улица Ленинградская, 62/1. В десяти метрах от дома находится детский сад!" – приводятся слова горожанки в паблике "Бийск 22" во "ВКонтакте".

Женщина отметила, что в последнее время люди наблюдают в этом месте животных очень часто, а также попросила власти города избавить "уже наконец от этих собачьих стай".

Ранее в Бийске разыграли тендер на отлов бездомных животных.

Комментарии 16

  • Реально стаи, причем в каждом небольшом райончике свои и по количеству большие и собаки там обычно огромные как волки... маленьких последнее время не видно
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Маленьких съели. Естественный отбор.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Губернатору и многим главам городов и населенных пунктов, это как с гусей вода. Почему они такие толстокожие?
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Не должна власть игнорировать обращения трудящихся! Ускорьте отстрел собак, Закон это теперь позволяет.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • В Бийске в воскресенье 19 февраля в 11 часов дня стая из 10 больших собак "гуляла" на детской площадке в квартале домов Машиностроителей 19. Когда же начнут принимать действенные меры по отлову собак с территории города? Администрация города, депутаты сделайте для горожан благое дело, пожалуйста. Освободите город от бродячих собак.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, меньше выбрасывать надо, тогда не будет бездомных
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Стаи собак, это показатель нищиты страны, и Алтайского края. Чем хуже живёт народ, тем он злее, безнравственнее, тем меньше его социальная ответственность. Люди мигрируют, бросают питомцев. Дети наиграются - выбрасывают питомцев. А собаки не виноваты, что человек в России, сам стал хуже собаки
    20 февраля, Гость   Ответить
  • каких питомцев, ты этих собак видел? Кто таких держит в качестве питомцев, шут ты гороховый. Это даже не дворовые псы - это дикие по сути звери, сильные и опасные, которые самовывелись в городе не за один год.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • А выброшенными питомцами они питаются.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Необходимость усыплять агрессивных животных очевидна всему населению, кроме кучки зоошизофреников и д... из госдумы...
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Так не раз писали в новостях, что на обычных собак бродячие нападают и раздирают их
    20 февраля, Гость   Ответить
  • опять власти виноваты, а не те кто собак выбрасывает на улицы
    20 февраля, Гость   Ответить
  • не надо нагнетать. Сколько бездомных собак загрызли людей у нас за последние годы? Нисколько. Домашние не в счет. Сколько людей убили других людей ? Полным полно. Это не беспокоит?
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Беспокоит количество идиотов, которые путают теплое с мягким...
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, зачем вы так. Вы, что ждёте жертв? Так послушайте, что на других территориях делается? Есть и покусанным и погибшие, а сколько напуганных людей? Они то в чем виноваты?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Зоозащитники собачек! Вы бы так защищали китообразных от браконьеров, чем стаю собак!
    22 февраля, Гость   Ответить
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