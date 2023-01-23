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Как продвигается дело о сносе кафе "Дубай" на Павловском тракте в Барнауле?

Весной 2022 года барнаульская мэрия потребовала снести кафе "Дубай"

23 января 2023, 15:00, ИА Амител

Кафе
Кафе "Дубай" на Павловском тракте, 138 / Фото: "Яндекс.Карты"

Алтайский арбитражный суд назначил экспертизу по иску комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула о сносе кафе "Дубай Мастер-шеф" на Павловском тракте, 138/1. До объявления результатов проверки производство по делу приостановлено, следует из материалов на сайте Арбитражного суда Алтайского края.

Кто и почему хочет снести "Дубай"?

Ещё в мае комитет подал иск к бизнесмену Аль-Касем Тамиму, который владеет знаменитой барнаульской сетью закусочных "Дубай Мастер-шеф" (точка на Павловском тракте – одна из трёх). Власти решили через суд обязать предпринимателя снести здание кафе на Павловском тракте, 138/1. Чиновники уверены, что у бизнесмена нет права собственности на здание.

В июне к делу привлекли прокуратуру Алтайского края, а также мэрию Барнаула. Администрация самостоятельно потребовала от Аль-Касем Тамима в течение месяца освободить самовольно занятую часть земельного участка и снести здание.

Если предприниматель не исполнит решение суда, комитет настаивает на выплате неустойки в размере 100 тысяч рублей за первую неделю просрочки и по 20 тысяч в дальнейшем за каждый месяц.

Аль-Касем Тамим претензии администрации не признаёт и настаивает, что кафе построено на законных основаниях и самовольным объектом не является. Бизнесмен в декабре 2022 года подал в суд встречный иск о признании себя добросовестным приобретателем нежилого здания, суд взял иск в производство. Также представитель бизнесмена попросил суд назначить экспертизу по делу, и просьба была удовлетворена.

Что проверит экспертиза?

Право провести экспертизу досталось компании "ГрандЭксперт". До 17 января она должна была выяснить:

1. Является ли постройка объектом капитального строительства?

2. Соответствует ли указанная постройка требованиям технических регламентов, строительных, градостроительных, санитарно-эпидемиологических, экологических, противопожарных и иных норм и правил? Имеются ли градостроительные ограничения по данному объекту?

3. Если имеются нарушения норм и правил, то в чём они выражаются, являются ли существенными, создают ли они угрозу жизни и здоровью граждан?

На время проверки (до получения экспертного заключения) производство по иску комитета города приостановлено. О результатах экспертизы пока ничего неизвестно, Аль-Касем Тамим 19 января подал ходатайство об ознакомлении с материалами дела.

Напомним, что помещение "Дубая" имеет один этаж и площадь 198,4 кв. м. Построили его в 2011 году. "Толк" писал, что собственник здания в выписке из ЕГРН отсутствует, отдельного участка под объект на кадастровой карте также нет. Здание находится на территории, предназначенной для технических объектов и благоустройства. Аль-Касем Тамим рассказывал изданию, что купил здание шесть лет назад и у прежнего собственника была вся разрешительная документация.

 

Комментарии 6

  • Удачи Тамиму. Искренне. Если все с документами нормально - Забодать чинуш так чтобы по гроб жизни должны остались. Чем им мог кафе не угодить - или Девелопер тот что строит убогое говно справа на фото - место облюбовал, или ... ?
    23 января, Гость   Ответить
  • Дубаи - это хорошо! Кафе - быть! А дело продвигается пусть так, чтоб им отрицательным героям истории стало пусто.
    23 января, Гость   Ответить
  • Этот девелопер обанкротился уже лет 7-8 как. Дом для то ли для МВД, то ли для ФСБ. Эксперт нашёлся, по фотографиям даёт заключения....
    23 января, Гость   Ответить
  • Тот то обанкротился, - да, но кто то же его достраивать будет, вот речь о потенциальном или реальном "этом". Достраивать недострой само по себе такое себе, а вот если рядом еще свечечку воткнуть да в том районе, профит и интрес очевиден
    23 января, Гость   Ответить
  • Сеть кафе "Дубаи" -место для детей и взрослых. Чиновников бесит, что в этом кафе нельзя продавать спиртое и приходить с ним?
    23 января, Гость   Ответить
  • Хорошая сеть. Всегда вкусно.
    24 января, Гость   Ответить
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