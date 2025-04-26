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Нарколог перечислила признаки некачественного алкоголя

Оценить напиток можно в том числе и по внешнему виду

26 апреля 2025, 16:31, ИА Амител

Фото: Jonathan Kemper / unsplash.com
Фото: Jonathan Kemper / unsplash.com

Психиатр-нарколог Марина Калюжная перечислила признаки некачественного алкоголя. Слова эксперта приводит "Лента.ру"

Врач назвала запах ключевым индикатором качества спиртного. Благородный аромат элитных напитков создают сложные эфиры и терпеноиды, тогда как дешевые аналоги часто имеют резкий спиртовой или ацетоновый оттенок.

Калюжная добавила, что хороший алкоголь должен быть прозрачным и без осадка. Даже незначительные визуальные дефекты говорят о нарушениях в производстве или использовании нежелательных компонентов. Например, качественная водка остается кристально чистой при встряхивании, образуя крупные быстроисчезающие пузыри. Подделки же создают мелкие пузырьки, которые долго не оседают из-за повышенного содержания ПАВ.

Нарколог обратила внимание и на важность маркировки. Сертифицированная продукция всегда имеет четкие данные о производителе, сроке годности и акцизных марках. Исследование Роспотребнадзора показало, что 70% изъятых контрафактных напитков содержали ошибки в оформлении.

Ранее врач-диетолог Софья Елиашевич предупредила о негативном влиянии пива на фигуру и здоровье.

Здоровье советы эксперта

Комментарии 7

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.......

17:50:49 26-04-2025

Спирт сделанный из нефти вряд ли лучше спирта сделанного из пшеницы... При СССР водочка то была прекрасна!

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Гость

18:00:07 26-04-2025

....... (17:50:49 26-04-2025) Спирт сделанный из нефти вряд ли лучше спирта сделанного из ... И если б водку гнать не из опилок, то чтоб нам было с 3-х, 4-х, пяти бутылок? (С) В.С. Высоцкий

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ВВП

18:03:49 26-04-2025

....... (17:50:49 26-04-2025) Спирт сделанный из нефти вряд ли лучше спирта сделанного из ... Как там Высоцкий пел " Была бы водка не из опилок, чтоб было нам с пяти бутылок.. "

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гость

20:05:21 26-04-2025

....... (17:50:49 26-04-2025) Спирт сделанный из нефти вряд ли лучше спирта сделанного из ... Ааааа "Водочка была прекрасна" Она была безумно прекрасна, как утренняя роса стекающая по цветущей сакуре на южных склонах Фудзиямы))

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Musik

22:26:06 27-04-2025

гость (20:05:21 26-04-2025) Ааааа "Водочка была прекрасна" Она была безумно прекрасна, ... Фудзи, неучь.

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Гость

11:34:14 28-04-2025

Резкий спиртовой вызывает больше доверия, чем все остальное. Кстати, формула у спирта одна, будь он хоть из чего сделан. Для особо одаренных.

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Гость

12:40:25 28-04-2025

Вся наша водка со времен становления советской власти- ректификат. Отрава редкая. Для изготовления виски необходимы три главных ингредиента: ячмень, вода и дрожжи. Почти, как наш самогон. Ну и цена конечно.

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