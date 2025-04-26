Нарколог перечислила признаки некачественного алкоголя
Оценить напиток можно в том числе и по внешнему виду
26 апреля 2025, 16:31, ИА Амител
Психиатр-нарколог Марина Калюжная перечислила признаки некачественного алкоголя. Слова эксперта приводит "Лента.ру".
Врач назвала запах ключевым индикатором качества спиртного. Благородный аромат элитных напитков создают сложные эфиры и терпеноиды, тогда как дешевые аналоги часто имеют резкий спиртовой или ацетоновый оттенок.
Калюжная добавила, что хороший алкоголь должен быть прозрачным и без осадка. Даже незначительные визуальные дефекты говорят о нарушениях в производстве или использовании нежелательных компонентов. Например, качественная водка остается кристально чистой при встряхивании, образуя крупные быстроисчезающие пузыри. Подделки же создают мелкие пузырьки, которые долго не оседают из-за повышенного содержания ПАВ.
Нарколог обратила внимание и на важность маркировки. Сертифицированная продукция всегда имеет четкие данные о производителе, сроке годности и акцизных марках. Исследование Роспотребнадзора показало, что 70% изъятых контрафактных напитков содержали ошибки в оформлении.
Ранее врач-диетолог Софья Елиашевич предупредила о негативном влиянии пива на фигуру и здоровье.
17:50:49 26-04-2025
Спирт сделанный из нефти вряд ли лучше спирта сделанного из пшеницы... При СССР водочка то была прекрасна!
18:00:07 26-04-2025
....... (17:50:49 26-04-2025) Спирт сделанный из нефти вряд ли лучше спирта сделанного из ... И если б водку гнать не из опилок, то чтоб нам было с 3-х, 4-х, пяти бутылок? (С) В.С. Высоцкий
18:03:49 26-04-2025
....... (17:50:49 26-04-2025) Спирт сделанный из нефти вряд ли лучше спирта сделанного из ... Как там Высоцкий пел " Была бы водка не из опилок, чтоб было нам с пяти бутылок.. "
20:05:21 26-04-2025
....... (17:50:49 26-04-2025) Спирт сделанный из нефти вряд ли лучше спирта сделанного из ... Ааааа "Водочка была прекрасна" Она была безумно прекрасна, как утренняя роса стекающая по цветущей сакуре на южных склонах Фудзиямы))
22:26:06 27-04-2025
гость (20:05:21 26-04-2025) Ааааа "Водочка была прекрасна" Она была безумно прекрасна, ... Фудзи, неучь.
11:34:14 28-04-2025
Резкий спиртовой вызывает больше доверия, чем все остальное. Кстати, формула у спирта одна, будь он хоть из чего сделан. Для особо одаренных.
12:40:25 28-04-2025
Вся наша водка со времен становления советской власти- ректификат. Отрава редкая. Для изготовления виски необходимы три главных ингредиента: ячмень, вода и дрожжи. Почти, как наш самогон. Ну и цена конечно.