Оценить напиток можно в том числе и по внешнему виду

26 апреля 2025, 16:31, ИА Амител

Фото: Jonathan Kemper / unsplash.com

Психиатр-нарколог Марина Калюжная перечислила признаки некачественного алкоголя. Слова эксперта приводит "Лента.ру".

Врач назвала запах ключевым индикатором качества спиртного. Благородный аромат элитных напитков создают сложные эфиры и терпеноиды, тогда как дешевые аналоги часто имеют резкий спиртовой или ацетоновый оттенок.

Калюжная добавила, что хороший алкоголь должен быть прозрачным и без осадка. Даже незначительные визуальные дефекты говорят о нарушениях в производстве или использовании нежелательных компонентов. Например, качественная водка остается кристально чистой при встряхивании, образуя крупные быстроисчезающие пузыри. Подделки же создают мелкие пузырьки, которые долго не оседают из-за повышенного содержания ПАВ.

Нарколог обратила внимание и на важность маркировки. Сертифицированная продукция всегда имеет четкие данные о производителе, сроке годности и акцизных марках. Исследование Роспотребнадзора показало, что 70% изъятых контрафактных напитков содержали ошибки в оформлении.

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