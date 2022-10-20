Честное голосование. Как правильно отдать голос за любимую компанию в премии «Народный знак качества»

Ещё немного, ещё чуть-чуть и жители Алтайского края выберут лучшие компании региона — стартовал второй этап масштабной премии «Народный знак качества». Организаторы проекта — Медиагруппа FM-Продакшн, портал amic.ru и радио Business FM Барнаул — рассказали, как любой желающий может проголосовать за организации и предприятия, достойные народного звания, и почему накрутить голоса не получится (а компании, которые попробуют это сделать, потеряют голоса).

«Народный знак качества» — для кого эта премия?

Для всех нас — потребителей. И для бизнеса региона. Этот проект, в котором жители всего Алтайского края составят народный рейтинг компаний. Им предстоит выбрать самый вкусный фастфуд, самый умный университет, самую надёжную стоматологию и другие самые любимые организации.

У нас 20 открытых номинаций по направлениям: HoReCa, отдых и ТРЦ, образование, авто, красота и здоровье, производители, связь и строительство. Здесь победителя выбирают исключительно по количеству полученных голосов. Ещё одна номинация — «Народная любовь» — для компании, которая в целом наберёт больше всех голосов во всём проекте. И четыре закрытые, где финалистов будут определять организаторы премии и эксперты. Так, Business FM Барнаул учредил номинации «Мой бизнес года» и «Лучший работодатель года», а amic.ru определит «Newsmaker года».

Как выбирают победителей в премии «Народный знак качества»?

Премия проходит в два этапа:

Подача заявок. Это можно было сделать на сайте народныйзнаккачества.рф с 5 сентября по 9 октября 2022 года. За это время жители Алтайского края и не только (были компании и из других регионов, но по правилам в борьбе за победу они участвовать не могут) было подано 7,4 тыс. заявок. Один человек мог номинировать и одну, и несколько компаний. Участниками премии стала 641 компания в 20 открытых номинациях. И в каждой из них организаторы сформировали шорт-листы из 10 участников. Механика простая: в десятку попали компании, набравшие больше всех заявок. Голосование за победителей. Это второй этап премии и он проходит с 17 октября по 6 ноября 2022 года. Голосовать за победителей в каждой номинации будут снова жители региона. Кроме тех пяти, которые мы отметили отдельно. Итоги подведём к середине ноября. И победители будут смело носить звания самой народной компании как минимум год, до следующей премии.

Как проголосовать за компанию в премии «Народный знак качества»?

Тут всё просто:

Заходите на сайте народныйзнаккачества.рф. Авторизуетесь через Telegram, «ВКонтакте» или Mail.ru. Голосовать можно только один раз с одного IP-адреса (зато в каждой номинации). Авторизация и ограничения по количеству голосований с одного «айпишника» введены, чтобы исключить накрутку голосов. И это прописано в положении о конкурсе: организаторы вправе снять голоса, полученные нечестным путём.



Такие случаи уже есть: IT-специалисты проекта сейчас тщательно проверяют несколько компаний на предмет накруток. Установлены и факты рассылки «коммерческих предложений» о возможности накрутить голоса от компаний, оказывающих подобные услуги. Организаторы настоятельно рекомендуют не пользоваться подобными сервисами — репутация дороже нечестной победы.

«Это народная премия, и выбирать лучшие компании должны люди. Использование искусственного привлечения голосов противоречит сути проекта. Места в шорт-листе, места победителей не продаются, не присваиваются вручную по чьей-либо просьбе. Побеждают только те, кто получил в свою поддержку реальные голоса. Компании имеют право призывать своих сотрудников и клиентов поддержать себя в „Народном знаке качества“, но использовать накрутку недопустимо. Если такие факты будут подтверждены специалистами, мы снимем с участника незаконно полученные голоса», — прокомментировали организаторы проекта.

Выбирайте ТОЛЬКО ОДНУ компанию в каждой номинации и голосуйте за неё. Кстати, там будет видно, сколько голосов уже набрал каждый участник.

Какие компании принимают участие в премии «Народный знак качества»?

Итак, всего на премию было номинировано свыше 600 компаний. Больше всего участников было в номинации «Торговая сеть» и «Производитель продуктов питания» — 68 и 67 соответственно. Более полусотни организаций стали номинантами в «Автосервисе», «Промышленном предприятии», «Фастфуде» и «Салоне красоты». Более 30 компаний вошли в номинациях «Медицинская клиника», «Стоматология», «Стройка и ремонт», «Производитель промышленных товаров», «Ресторан».

Но в каждой из номинаций в шорт-листе только по 10 претендентов на победу. Мы указали их все вот тут.

Новости

Народный знак качества Быстрее, выше, вкуснее. Какие алтайские компании вошли в шорт-лист премии «Народный знак качества»

Например, на звание «Медицинская клиника года» претендуют «Астра», «Детское и взрослое здоровье», «Добрый доктор», «Здоровое Поколение», «Малыш», «Мать и дитя», «РЖД-Медицина», «Территория здоровья», «Центр современной медицины» (Белокуриха), River. «Рестораном года» в конкурентной борьбе пытаются стать «Бирдок», «Бочкари», «Живые души», «Иероглиф», «Кинза и мята», «Сытый кит», «Центральная кофейня», Damiani, In vino, Spicy No Spicy. А «Производителя продуктов питания года» выбираем среди таких компаний как «Алтайские Закрома», Барнаульская халвичная фабрика, «Барнаульский пищевик», «Белый замок» (Заринск), «Бродич», «Выбор Сибири», «Зимаречье», «Логовская сыроварня», «Мясо в тесте», «ПК Сибиряк» (Большепанюшево).

Победит тот, кто наберёт наибольшее число голосов в своей номинации. И кто это будет — зависит от тебя. Так что голосуй и помоги своей любимой компании получить почётную и поистине народную премию.

Единственная номинация, где приём заявок ещё продолжается, это «Лучший работодатель года». Здесь компании сами себя номинируют. И если вы алтайское предприятие из сферы малого и среднего бизнеса и у вас работает не более 250 человек, то вы может стать обладателем премии «Народный знак качества». Как это сделать? Жмите сюда.