Честное голосование. Как правильно отдать голос за любимую компанию в премии «Народный знак качества»

Рассказываем, как мы выбираем лучшие компании, когда назовут победителей и можно ли накручивать голоса

20 октября 2022, 07:32

Ещё немного, ещё чуть-чуть и жители Алтайского края выберут лучшие компании региона — стартовал второй этап масштабной премии «Народный знак качества». Организаторы проекта — Медиагруппа FM-Продакшн, портал amic.ru и радио Business FM Барнаул — рассказали, как любой желающий может проголосовать за организации и предприятия, достойные народного звания, и почему накрутить голоса не получится (а компании, которые попробуют это сделать, потеряют голоса).

«Народный знак качества» — для кого эта премия?

Для всех нас — потребителей. И для бизнеса региона. Этот проект, в котором жители всего Алтайского края составят народный рейтинг компаний. Им предстоит выбрать самый вкусный фастфуд, самый умный университет, самую надёжную стоматологию и другие самые любимые организации.

У нас 20 открытых номинаций по направлениям: HoReCa, отдых и ТРЦ, образование, авто, красота и здоровье, производители, связь и строительство. Здесь победителя выбирают исключительно по количеству полученных голосов. Ещё одна номинация — «Народная любовь» — для компании, которая в целом наберёт больше всех голосов во всём проекте. И четыре закрытые, где финалистов будут определять организаторы премии и эксперты. Так, Business FM Барнаул учредил номинации «Мой бизнес года» и «Лучший работодатель года», а amic.ru определит «Newsmaker года».

Как выбирают победителей в премии «Народный знак качества»?

Премия проходит в два этапа:

  1. Подача заявок. Это можно было сделать на сайте народныйзнаккачества.рф с 5 сентября по 9 октября 2022 года. За это время жители Алтайского края и не только (были компании и из других регионов, но по правилам в борьбе за победу они участвовать не могут) было подано 7,4 тыс. заявок. Один человек мог номинировать и одну, и несколько компаний. Участниками премии стала 641 компания в 20 открытых номинациях. И в каждой из них организаторы сформировали шорт-листы из 10 участников. Механика простая: в десятку попали компании, набравшие больше всех заявок.

  2. Голосование за победителей. Это второй этап премии и он проходит с 17 октября по 6 ноября 2022 года. Голосовать за победителей в каждой номинации будут снова жители региона. Кроме тех пяти, которые мы отметили отдельно. Итоги подведём к середине ноября. И победители будут смело носить звания самой народной компании как минимум год, до следующей премии.

Как проголосовать за компанию в премии «Народный знак качества»?

Тут всё просто:

  1. Заходите на сайте народныйзнаккачества.рф.

  2. Авторизуетесь через Telegram, «ВКонтакте» или Mail.ru. Голосовать можно только один раз с одного IP-адреса (зато в каждой номинации). Авторизация и ограничения по количеству голосований с одного «айпишника» введены, чтобы исключить накрутку голосов. И это прописано в положении о конкурсе: организаторы вправе снять голоса, полученные нечестным путём.

    Такие случаи уже есть: IT-специалисты проекта сейчас тщательно проверяют несколько компаний на предмет накруток. Установлены и факты рассылки «коммерческих предложений» о возможности накрутить голоса от компаний, оказывающих подобные услуги. Организаторы настоятельно рекомендуют не пользоваться подобными сервисами — репутация дороже нечестной победы.


    «Это народная премия, и выбирать лучшие компании должны люди. Использование искусственного привлечения голосов противоречит сути проекта. Места в шорт-листе, места победителей не продаются, не присваиваются вручную по чьей-либо просьбе. Побеждают только те, кто получил в свою поддержку реальные голоса. Компании имеют право призывать своих сотрудников и клиентов поддержать себя в „Народном знаке качества“, но использовать накрутку недопустимо. Если такие факты будут подтверждены специалистами, мы снимем с участника незаконно полученные голоса», — прокомментировали организаторы проекта.

  3. Выбирайте ТОЛЬКО ОДНУ компанию в каждой номинации и голосуйте за неё. Кстати, там будет видно, сколько голосов уже набрал каждый участник.

Какие компании принимают участие в премии «Народный знак качества»?

Итак, всего на премию было номинировано свыше 600 компаний. Больше всего участников было в номинации «Торговая сеть» и «Производитель продуктов питания» — 68 и 67 соответственно. Более полусотни организаций стали номинантами в «Автосервисе», «Промышленном предприятии», «Фастфуде» и «Салоне красоты». Более 30 компаний вошли в номинациях «Медицинская клиника», «Стоматология», «Стройка и ремонт», «Производитель промышленных товаров», «Ресторан».

Но в каждой из номинаций в шорт-листе только по 10 претендентов на победу. Мы указали их все вот тут.

Быстрее, выше, вкуснее. Какие алтайские компании вошли в шорт-лист премии «Народный знак качества»

Быстрее, выше, вкуснее. Какие алтайские компании вошли в шорт-лист премии «Народный знак качества»

Например, на звание «Медицинская клиника года» претендуют «Астра», «Детское и взрослое здоровье», «Добрый доктор», «Здоровое Поколение», «Малыш», «Мать и дитя», «РЖД-Медицина», «Территория здоровья», «Центр современной медицины» (Белокуриха), River. «Рестораном года» в конкурентной борьбе пытаются стать «Бирдок», «Бочкари», «Живые души», «Иероглиф», «Кинза и мята», «Сытый кит», «Центральная кофейня», Damiani, In vino, Spicy No Spicy. А «Производителя продуктов питания года» выбираем среди таких компаний как «Алтайские Закрома», Барнаульская халвичная фабрика, «Барнаульский пищевик», «Белый замок» (Заринск), «Бродич», «Выбор Сибири», «Зимаречье», «Логовская сыроварня», «Мясо в тесте», «ПК Сибиряк» (Большепанюшево).

Победит тот, кто наберёт наибольшее число голосов в своей номинации. И кто это будет — зависит от тебя. Так что голосуй и помоги своей любимой компании получить почётную и поистине народную премию.

Единственная номинация, где приём заявок ещё продолжается, это «Лучший работодатель года». Здесь компании сами себя номинируют. И если вы алтайское предприятие из сферы малого и среднего бизнеса и у вас работает не более 250 человек, то вы может стать обладателем премии «Народный знак качества». Как это сделать? Жмите сюда.

Это «Мой бизнес». Какие молодые алтайские компании могут получить народную премию

Это «Мой бизнес». Какие молодые алтайские компании могут получить народную премию

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