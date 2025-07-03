НОВОСТИКультура

Народная артистка Удовиченко станет спецгостем "Шукшинских дней на Алтае"

Перед посещением фестиваля актриса приедет в Барнаул, где выступит на сцене филармонии

03 июля 2025, 17:35, ИА Амител

Лариса Удовиченко / Фото: ITAR-TASS / Смирнов Владимир
Лариса Удовиченко / Фото: ITAR-TASS / Смирнов Владимир

Народная артистка России Лариса Удовиченко станет одним из специальных гостей "Шукшинских дней на Алтае". Об этом сообщает "Катунь 24"

Фестиваль пройдет с 22 по 26 июля. Удовиченко приедет в регион еще раньше — 21 июля она выступит на сцене Государственной филармонии Алтайского края с тематическим творческим вечером. 

Артистка не только прочитает любимые стихи, но и расскажет об учителях и коллегах по искусству. 

19 июля в ГФАК сообщили, что Удовиченко не выступит в филармонии в из-за болезни. Вместо нее творческий вечер проведет актер Даниил Страхов.

Напомним, народная артистка за свою карьеру сыграла порядка 120 ролей. Удовиченко снималась в таких популярных фильмах как "В моей смерти прошу винить Клаву К.", "Зимняя вишня" и других. Наиболее широкую известность она получила благодаря роли Маньки Облигации в картине "Место встречи изменить нельзя".

культура Шукшинский фестиваль
Читайте также в сюжете: Шукшинские дни на Алтае

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

19:32:02 03-07-2025

А Федосеева-Шукшина-Алибасова будет ?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:30:16 04-07-2025

Гость (19:32:02 03-07-2025) А Федосеева-Шукшина-Алибасова будет ?... Ей уже не до фестивалей.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:10:45 03-07-2025

тоже на панты едет в маральник (и к остеопату в Обь). Лапушка

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:31:28 04-07-2025

Гость (22:10:45 03-07-2025) тоже на панты едет в маральник (и к остеопату в Обь). Лапушк... Дорожка накатана. Они все едут на халяву "оздоровиться"

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:53:10 05-07-2025

Гость (08:31:28 04-07-2025) Дорожка накатана. Они все едут на халяву "оздоровиться"... нет там халявы, чтоб вы знали

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

11:34:33 04-07-2025

Красивая женщина, чо уж там..

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров