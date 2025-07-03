Народная артистка Удовиченко станет спецгостем "Шукшинских дней на Алтае"
Перед посещением фестиваля актриса приедет в Барнаул, где выступит на сцене филармонии
03 июля 2025, 17:35, ИА Амител
Народная артистка России Лариса Удовиченко станет одним из специальных гостей "Шукшинских дней на Алтае". Об этом сообщает "Катунь 24".
Фестиваль пройдет с 22 по 26 июля. Удовиченко приедет в регион еще раньше — 21 июля она выступит на сцене Государственной филармонии Алтайского края с тематическим творческим вечером.
Артистка не только прочитает любимые стихи, но и расскажет об учителях и коллегах по искусству.
19 июля в ГФАК сообщили, что Удовиченко не выступит в филармонии в из-за болезни. Вместо нее творческий вечер проведет актер Даниил Страхов.
Напомним, народная артистка за свою карьеру сыграла порядка 120 ролей. Удовиченко снималась в таких популярных фильмах как "В моей смерти прошу винить Клаву К.", "Зимняя вишня" и других. Наиболее широкую известность она получила благодаря роли Маньки Облигации в картине "Место встречи изменить нельзя".
19:32:02 03-07-2025
А Федосеева-Шукшина-Алибасова будет ?
08:30:16 04-07-2025
Гость (19:32:02 03-07-2025) А Федосеева-Шукшина-Алибасова будет ?... Ей уже не до фестивалей.
22:10:45 03-07-2025
тоже на панты едет в маральник (и к остеопату в Обь). Лапушка
08:31:28 04-07-2025
Гость (22:10:45 03-07-2025) тоже на панты едет в маральник (и к остеопату в Обь). Лапушк... Дорожка накатана. Они все едут на халяву "оздоровиться"
00:53:10 05-07-2025
Гость (08:31:28 04-07-2025) Дорожка накатана. Они все едут на халяву "оздоровиться"... нет там халявы, чтоб вы знали
11:34:33 04-07-2025
Красивая женщина, чо уж там..