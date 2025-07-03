Народная артистка Удовиченко станет спецгостем "Шукшинских дней на Алтае"

Перед посещением фестиваля актриса приедет в Барнаул, где выступит на сцене филармонии

03 июля 2025, 17:35, ИА Амител

Лариса Удовиченко / Фото: ITAR-TASS / Смирнов Владимир

Народная артистка России Лариса Удовиченко станет одним из специальных гостей "Шукшинских дней на Алтае". Об этом сообщает "Катунь 24".

Фестиваль пройдет с 22 по 26 июля. Удовиченко приедет в регион еще раньше — 21 июля она выступит на сцене Государственной филармонии Алтайского края с тематическим творческим вечером.

Артистка не только прочитает любимые стихи, но и расскажет об учителях и коллегах по искусству.

19 июля в ГФАК сообщили, что Удовиченко не выступит в филармонии в из-за болезни. Вместо нее творческий вечер проведет актер Даниил Страхов.

Напомним, народная артистка за свою карьеру сыграла порядка 120 ролей. Удовиченко снималась в таких популярных фильмах как "В моей смерти прошу винить Клаву К.", "Зимняя вишня" и других. Наиболее широкую известность она получила благодаря роли Маньки Облигации в картине "Место встречи изменить нельзя".