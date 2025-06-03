"Вытянули счастливый билет". Почему летом-25 в Алтайском крае будет чрезвычайно интересно
Министр культуры Алтайского края рассказала о новинках и особенностях культурных событий лета-2025
03 июня 2025, 09:45, ИА Амител
Лето-2025 в Алтайском крае будет богато на культурные события и фестивали. Ожидаются настоящие звезды. Во-первых, Шукшинские дни на Алтае посетит знаменитый Никита Михалков, да не один. Мэтр привезет в Барнаул свой спектакль "12" и звездный состав актеров. Во-вторых, дочь поэта Роберта Рождественского Екатерина тоже покажет в Алтайском крае свою постановку, посвященную отцу. А на Рождественские чтения приедет еще и оркестр им. Силантьева, который когда-то выступал с поэтом. В-третьих, летом Алтайский край ждет полюбившаяся, креативная и масштабная выставка "Аз.Арт Сибирь". Об этом в "Переговорке" на amic.ru рассказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. А еще поговорили о строительстве культурных объектов в нашем крае. Смотрите!
Кто в "Переговорке"
Елена Безрукова – родилась 1 июня 1976 года в Барнауле. В 1998 году окончила юридический факультет Алтайского государственного университета, в 2005-м – психологический факультет Томского государственного университета.
С 1997 года работала юрисконсультом в Алтайском краевом центре народного творчества и досуга, с 1998-го – в Алтайской краевой коллегии адвокатов. В 2006 году стала юрисконсультом в управлении Алтайского края по культуре, а в 2009-м – заместителем начальника этого же управления, начальником отдела библиотек, искусств и народного творчества. В 2010 году назначена исполняющим обязанности начальника управления Алтайского края по культуре.
В ноябре 2012 года – начальником управления, в 2018-м – министром культуры Алтайского края.
Член Союза писателей России, автор поэтических книг.
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31:25 О том, как прошел детский фестиваль "Эхо БДФ".
09:52:27 03-06-2025
самые низкие зарплаты в крае у работников образовательных учреждений культуры. Никакие. Так что хвастать министру нечем. Так относиться к преподавателям - верх бескультурья. А состояние школ в крае - плакать хочется.
10:00:34 03-06-2025
Никита Михалков... Что-то знакомое.. Это тот кто в интервью признался что ездит с мигалкой мин.обороны?
11:25:56 03-06-2025
- (10:00:34 03-06-2025) Никита Михалков... Что-то знакомое.. Это тот кто в интервью ... Недоросли, жертвы ЕГЭ только это про Михалкова и знают. Скудоумие ваша отличительная черта.
16:22:41 03-06-2025
Гость (11:25:56 03-06-2025) Недоросли, жертвы ЕГЭ только это про Михалкова и знают. Ску... Не только. Ещё знаем про "налог на болванки". Собирает 1% с продаж аудио-устройств.
10:58:46 03-06-2025
а про музей рассказала?
12:58:59 03-06-2025
Интересно, все эти "посиделки", финансируемые из бюджета, хоть когда-нибудь окупаются? Я имею в виду, хоть какое-нибудь мероприятие зарабатывает столько, чтобы вернуть в в бюджет затраты на свое же проведение? Я думаю, что нет. И тогда вопрос зачем это нужно? Какую социальную значимость несут эти мероприятия.
13:48:42 03-06-2025
Чушь какая-то
15:31:37 03-06-2025
"Интересно, все эти "посиделки", финансируемые из бюджета," ТОЧНАААА?
Чтоб Вы знали билеты на Н. Михалкова на 4 й ряд по 12 тр
08:44:57 04-06-2025
Совсем с ума сошли-на Михалкова 12 тысяч билет!
Даже на балкон свыше 3 тысяч!
Почему край не может оплатить часть билетов на Шукшинский фестиваль,чттбы действительно не мажоры собрались,а настоящие ценители искусства?!