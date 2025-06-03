"Вытянули счастливый билет". Почему летом-25 в Алтайском крае будет чрезвычайно интересно

Министр культуры Алтайского края рассказала о новинках и особенностях культурных событий лета-2025

03 июня 2025, 09:45, ИА Амител

Лето-2025 в Алтайском крае будет богато на культурные события и фестивали. Ожидаются настоящие звезды. Во-первых, Шукшинские дни на Алтае посетит знаменитый Никита Михалков, да не один. Мэтр привезет в Барнаул свой спектакль "12" и звездный состав актеров. Во-вторых, дочь поэта Роберта Рождественского Екатерина тоже покажет в Алтайском крае свою постановку, посвященную отцу. А на Рождественские чтения приедет еще и оркестр им. Силантьева, который когда-то выступал с поэтом. В-третьих, летом Алтайский край ждет полюбившаяся, креативная и масштабная выставка "Аз.Арт Сибирь". Об этом в "Переговорке" на amic.ru рассказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. А еще поговорили о строительстве культурных объектов в нашем крае. Смотрите!

Кто в "Переговорке"



Елена Безрукова – родилась 1 июня 1976 года в Барнауле. В 1998 году окончила юридический факультет Алтайского государственного университета, в 2005-м – психологический факультет Томского государственного университета.



С 1997 года работала юрисконсультом в Алтайском краевом центре народного творчества и досуга, с 1998-го – в Алтайской краевой коллегии адвокатов. В 2006 году стала юрисконсультом в управлении Алтайского края по культуре, а в 2009-м – заместителем начальника этого же управления, начальником отдела библиотек, искусств и народного творчества. В 2010 году назначена исполняющим обязанности начальника управления Алтайского края по культуре.

В ноябре 2012 года – начальником управления, в 2018-м – министром культуры Алтайского края.

Член Союза писателей России, автор поэтических книг.

02:27 "Вишенка на торте". Что интересного пройдет этим летом в Алтайском крае? И это не только фестиваль "Шукшинские дни".

03:05 Какими будут "Дельфийские игры – 2025"?

04:01 Спектакль от Екатерины Рождественской и приезд оркестра Силантьева. Чем удивит гостей литературный фестиваль Роберта Рождественского?

06:47 О крупнейшей выставке молодежного искусства "Аз.Арт Сибирь", которая вновь пройдет в Барнауле. В этом году будут и международные участники.

08:57 Никита Сергеевич Михалков со спектаклем "12". Как пройдет фестиваль "Шукшинские дни на Алтае"?

11:58 "Алтайскому краю есть чем похвалиться". О форуме директоров литературных музеев страны, который пройдет в Барнауле.

15:07 Кинопоказы под открытым небом и площадка для молодых талантов. Елена Безрукова рассказывает о новых форматах Шукшинского кинофестиваля.

19:38 "Бесплатно!" В каких городах и кинотеатрах Алтайского края покажут фильмы Шукшинского кинофестиваля? Всего лент будет более 50.

21:04 "Для людей же работаем" и над чем "парятся" организаторы. Сколько человек задействовано в организации "Шукшинских дней"?

24:07 "В этом ДК будет самое крупное мозаичное панно". О строительстве и ремонте культурных объектов в Алтайском крае. И о том, что ждет ДК "Тракторостроитель" в Рубцовске.

27:29 "Вытянули счастливый билет". Что в крае ремонтируют по нацпроектам?

31:25 О том, как прошел детский фестиваль "Эхо БДФ".