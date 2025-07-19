Народная артистка Лариса Удовиченко не выступит на Шукшинском фестивале
Вместо нее в краевой филармонии творческий вечер проведет Даниил Страхов
19 июля 2025, 20:17, ИА Амител
Лариса Удовиченко / Фото: Ольга Зиновская / ТАСС
Народная артистка России Лариса Удовиченко не сможет провести творческий вечер в филармонии Алтайского края 21 июля, сообщили amic.ru в ГФАК.
Причиной назвали болезнь Удовиченко. Вместо нее выступит Даниил Страхов.
"21 июля в 18:30 состоится творческий вечер актера театра и кино, лауреата премии правительства РФ Даниила Страхова (в рамках всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае"). Программа изменена в связи с болезнью народной артистки РФ Ларисы Удовиченко", – рассказали в филармонии.
Ранее приобретенные билеты остаются действительными. При желании их можно вернуть.
