Народная артистка Лариса Удовиченко не выступит на Шукшинском фестивале

Вместо нее в краевой филармонии творческий вечер проведет Даниил Страхов

19 июля 2025, 20:17, ИА Амител

Лариса Удовиченко / Фото: Ольга Зиновская / ТАСС

Народная артистка России Лариса Удовиченко не сможет провести творческий вечер в филармонии Алтайского края 21 июля, сообщили amic.ru в ГФАК.

Причиной назвали болезнь Удовиченко. Вместо нее выступит Даниил Страхов.

"21 июля в 18:30 состоится творческий вечер актера театра и кино, лауреата премии правительства РФ Даниила Страхова (в рамках всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае"). Программа изменена в связи с болезнью народной артистки РФ Ларисы Удовиченко", – рассказали в филармонии.

Ранее приобретенные билеты остаются действительными. При желании их можно вернуть.