Народные приметы. Что нельзя делать 2 октября, чтобы не остаться без денег и любви
И что нужно предпринять, чтобы победить бессонницу
02 октября 2026, 06:40, ИА Амител
Народный праздник Трофим и Зосима отмечают 2 октября. С этого дня на Руси начиналась Пчелиная девятина (праздновали ее девять дней). Крестьяне по погоде определяли, стоит ли ждать скорой зимы. А еще ели мед: всего одна ложка должна была помочь набраться сил и обрести крепкое здоровье. Чем известны Трофим и Зосима, как отмечали этот праздник и что нельзя было делать – читайте в материале amic.ru.
2 октября Православная церковь вспоминает святых – Зосиму Пустынника и Трофима. Они жили в разные столетия, но оба пострадали за веру.
Трофим жил в III веке и был родом из Антиохии. Однажды он стал свидетелем языческого праздника. Его отмечали с размахом: устраивали пиршества, выпивали, шумели и совершали жертвоприношение. Тогда Трофим стал молить Господа наставить людей на путь спасения, образумить их. За это христианина схватили и жестоко истязали. Он выдержал все пытки и не отступился от веры (за что и был казнён).
Мученик Зосима жил в IV веке в Киликии. Он не смог оставаться в одном городе с язычниками и решил уйти в пустыню (отсюда его и прозвали Зосима Пустынник). Как-то раз во время охоты правитель увидел отшельника и захотел узнать, как ему удаётся укрощать диких и хищных животных. Старец ответил, что в этом ему помогает вера в Христа. Правитель разгневался и приказал пытать Зосиму, чтобы он отрёкся от своей веры. Тогда мученик обратился с молитвой к Богу, и тут же рядом с ним возник огромный лев. Правитель испугался и приказал отпустить Зосиму. В это мгновение святой умер.
На Руси с 2 октября начинали отмечать Пчелиную девятину. Святого Зосиму считали покровителем пчеловодов и пчёл. Поэтому в течение девяти дней крестьяне молились за них и подготавливали ульи к зиме.
На Руси пчёл ценили также за воск, из которого делают церковные свечи. Кстати, по поверью, пчёлы не жалят праведных людей, но зато не жалеют грешников.
Утром на Трофимов день предки совершали особый ритуал: съедали ложку мёда, запивали тёплой водой и приговаривали: "Улья в погреб ставь, праздник мёда правь". По народному поверью, такой обряд должен был помочь справиться с тяжёлой работой и оградить от болезней. Ещё на Руси верили, что если выпивать стакан воды с растворённым в ней мёдом до завтрака и после ужина, то можно было избавиться от боли в животе, тошноты, изжоги и бессонницы.
Также в этот день пасечники устраивали праздник. Хозяйки пекли печенье, калачи и оладьи, мёдом угощали родственников и соседей. Считалось, что так зима в доме пройдёт "слаще".
Молодёжь собиралась на Трофимовы вечёрки. На них парни выбирали себе невест, а девушки присматривались к женихам. По народному поверью, если на Трофимов день пристально посмотреть в глаза избраннику, то он точно в тебя влюбится.
2 октября не стоит обижать близких, завидовать и врать окружающим. Иначе все сказанное вернется в вашу жизнь.
На Трофимов день запрещается брать в руки различные острые и режущие предметы. Якобы, по поверью, 2 октября есть высокая вероятность ими пораниться.
Также в этот день нельзя было пересчитывать мелочь. Особенно к полудню. Считалось, что тогда больших денег в доме не будет.
- Если не угостить мёдом нищего, то год будет несчастливым.
- 2 октября дует южный ветер – ожидайте хорошего урожая озимых.
- Много желудей на Трофимов день – к хорошему урожаю хлеба.
- Зима будет бесснежной, если услышите гром 2 октября.
09:46:59 02-10-2025
сказали что сегодня долги нельзя отдавать.
будем соблюдать!
08:05:07 02-10-2026
Мусик (09:46:59 02-10-2025) сказали что сегодня долги нельзя отдавать.будем соблюдат... пора вылазить из долговой ямы.
10:31:42 02-10-2026
В светском государстве строят христианские культовые сооружения и рекомендуют действовать по языческим правилам.