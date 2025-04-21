Народный артист РФ Сергей Безруков приехал в Барнаул на детский творческий фестиваль

Мероприятия с его участием пройдут в Алтайском крае с 21 по 25 апреля

21 апреля 2025, 14:20, ИА Амител

Сергей Безруков / Фото: страница министра культуры Алтайского края Елены Безруковой во "ВКонтакте" / vk.com/aalenabezrukova

20 апреля народный артист России, руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков приехал в Барнаул на Большой детский фестиваль "Эхо БДФ – Алтай". Актер уже посетил Алтайский государственный театр кукол "Сказка", где встретился с воспитанниками детской студии. Об этом сообщила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова на своей странице во "ВКонтакте", где также поделилась фотографиями со встречи.

21 апреля Сергей Безруков откроет программу фестиваля спектаклем Московского губернского театра "Маленький принц" на сцене Алтайского краевого театра драмы им. В. М. Шукшина. Постановка пройдет в сопровождении симфонического оркестра Государственной филармонии Алтайского края.

Как сообщает Министерство культуры Алтайского края, лучшие проекты Большого детского фестиваля с 21 по 25 апреля представят на площадках Барнаула, Славгорода, Камня-на-Оби и Новоалтайска. В программе – 17 спектаклей из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ижевска и Абакана, в разные годы ставших лауреатами фестиваля.

Кроме театральной программы, в рамках форума пройдут показы художественных и анимационных фильмов, встречи с детскими писателями и мастер-классы.

Ранее amic.ru подробно писал, как на Алтае пройдет фестиваль "Эхо БДФ". За несколько дней в краевой столице проведут десятки крупных мероприятий, в которых примут участие тысячи зрителей. В регион также приедет серьезный "десант" детских писателей и мультипликаторов. Полную программу фестиваля можете посмотреть по ссылке.