Сергей Безруков, анимация и писатели. Как на Алтае пройдет фестиваль "Эхо БДФ"

Большой фестиваль пройдет с 21 по 25 апреля

16 апреля 2025, 09:15, ИА Амител

Театр кукол "Сказка" / Фото: amic.ru

Одно из крупнейших культурных событий года – большой детский фестиваль "Эхо БДФ – Алтай" – состоится в Барнауле с 21 по 25 апреля. За несколько дней в краевой столице проведут десятки крупных мероприятий, в них примут участие тысячи зрителей. Одним из гостей фестиваля станет известный актер Сергей Безруков, который покажет постановку "Маленький принц". Также в регион приедет серьезный "десант" детских писателей и мультипликаторов. Рассказываем, какие площадки фестиваля "Эхо БДФ" нельзя пропустить.

Что вообще за фестиваль "Эхо БДФ"?

Большой детский фестиваль проводят в рамках реализации федерального партийного проекта "Культура малой родины". Его организаторами стал известный артист Сергей Безруков, правительство Алтайского края, Министерство культуры, Московский губернский театр и Алтайский государственный театр кукол "Сказка".

С каким спектаклем приезжает в Барнаул Сергей Безруков?

Торжественное открытие программы пройдет 21 апреля в краевом театре драмы. Для зрителей покажут спектакль "Маленький принц" Московского губернского театра. Режиссер и исполнитель главной роли – народный артист Российской Федерации, художественный руководитель Большого детского фестиваля Сергей Безруков. В спектакле примет участие симфонический оркестр Государственной филармонии Алтайского края под управлением главного дирижера Московского губернского театра Сергея Пащенко.

"Маленького принца" в Барнауле покажут дважды. На открытие в основном позовут детей участников СВО и детей из неблагополучных семей. Второй же показ будет в основном коммерческим. Впрочем, все билеты раскупили уже заранее.

Какие еще спектакли покажут на фестивале?

В рамках фестиваля в Алтайском государственном театре кукол "Сказка" пройдет лаборатория для молодых режиссеров. А на главной сцене фестиваля можно будет посмотреть несколько интересных постановок. В частности, фантазийный спектакль театра кукол Удмуртской Республики "Детство Чайковского" по пьесе Полины Коротыч.

Новосибирский академический молодежный театр "Глобус" привезет в Барнаул постановку "Гадкий утенок". Главная особенность инклюзивного спектакля – в нем примет участие актер с синдромом Дауна. Постановка не оставит никого равнодушным, и каждый зритель унесет с собой частичку тепла, любви и желания заботиться друг о друге.

Интересными будут рэп-спектакли "Преступление и наказание" и "Идиот". Основная идея – переработать классическое произведение в современном стиле, понятном и близком молодежи, оставляя при этом оригинальный текст Федора Достоевского и фабулу романа. В спектакле задействованы молодые актеры, которые читают рэп, поют и играют на сцене.

Кукольный театр из Санкт-Петербурга привезет в Барнаул постановку "Ромео и Джульетта". Великое произведение Шекспира заиграет новыми красками в формате кукольного спектакля. Наконец, зрители смогут увидеть спектакль "Вафельное сердце" по повести Марии Парр. "Вафельное сердце" – дебютная книга норвежской писательницы, которая была переведена более чем на двадцать языков и удостоена множества премий на родине автора и в других странах.

На фестиваль приедут мультипликаторы. Какие мероприятия с ними нужно посетить?

С 21 по 25 апреля в рамках "Эха БДФ" в Барнауле, Камне-на-Оби и Славгороде будут показаны фильмы – лауреаты БДФ в номинациях "Лучший художественный фильм" и "Лучший анимационный фильм" для детей и подростков. Также пройдут творческие встречи и мастер-классы. Все мероприятия бесплатны, требуется предварительная регистрация на сайте фестиваля.

21 апреля в 13:00 пройдет показ мультфильма "Кощей. Начало", а в 15:00 – анимационной приключенческой комедии "Финник". 23 апреля в 15:00 в кинотеатре "Премьера" покажут фильм "Календарь ма(й)я", а 24 апреля в 15:00 – мультфильм "Три богатыря и Пуп Земли". 25 апреля в 15:00 покажут фильм "Нормальный только я".

На Алтай также приедут известные российские мультипликаторы, которые проведут мастер-классы. 22 апреля в 13:00 на площадке концертного зала АГИК (пр. Ленина, 66) организуют мастер-класс "Как изготавливаются куклы и как снимается кукольный мультфильм" художника-кукольника Игоря Хилова. А в 15:00 пройдет творческая встреча "Об истории российской анимации" с его участием.

23 апреля в 13:00 на площадке концертного зала АГИК состоится творческая встреча с режиссером и преподавателем Сергеем Мериновым "Пластилиновая анимация и другие техники стоп-моушен".

24 апреля в 13:00 на площадке концертного зала АГИК пройдет лекция "Идея и сценарий анимационного фильма".

Какие писатели приедут?

С 22 по 24 апреля в рамках читательской программы "Эхо БДФ" в Барнауле, Новоалтайске и Камне-на-Оби пройдут встречи и мастер-классы с писателями Евгенией Русиновой и Анной Занадворовой, а также художниками-иллюстраторами Юлией Сидневой и Никитой Терешиным – участниками и лауреатами конкурсной программы БДФ. Кроме того, состоится дискуссия для профессиональной аудитории.

Какие мероприятия пройдут еще?

В рамках "Эха БДФ – Алтай" на сцене Алтайского государственного театра кукол "Сказка" пройдет режиссерская лаборатория. Режиссеры Иван Пачин, Александра Ловянникова и Юлия Каландаришвили создадут эскизы будущих спектаклей по известным литературным произведениям. Итогом лаборатории станут показы трех эскизов, которые состоятся 22 апреля.

Полную программу фестиваля можете посмотреть по ссылке.