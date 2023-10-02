Народный артист Виталий Коняев умер в возрасте 86 лет

Артист снялся в 41 фильме

02 октября 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: maly.ru

Народный артист России, советский и российский актер Виталий Коняев умер в возрасте 86 лет, сообщается на сайте Малого театра.

"Коняева отличала ярко выраженная индивидуальность, редкое обаяние и широчайший творческий диапазон. Он и великолепный комик, и лирический герой. Виталий Анатольевич был чрезвычайно убедителен в ролях психологически тонких и сложных по мысли, виртуозен в гротеске. Таких актеров единицы, и именно на них держится русский психологический театр", – говорится в сообщении.

В театре выразили соболезнования родным и близким актера. Причина смерти не раскрывается.

Виталий Анатольевич родился 11 мая 1938 года в Кронштадте. В 1958 году окончил Высшее театральное училище имени Щепкина и перешел в Государственный академический Малый театр, в котором служил до конца жизни.

Артист снялся в 41 фильме. Наиболее известен по кинолентам "Тишина", "Песнь о Кольцове" и "Чистое небо".