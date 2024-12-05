Народный фронт призвал мэрию Бийска поставить точку в истории с домами на Спекова

Сейчас не расселенными остаются пять квартир — из-за долей и судебных тяжб

05 декабря 2024, 13:15, ИА Амител

Дом на улице Спекова / Фото: "Народный фронт | Алтайский край"

Алтайское отделение Народного фронта направило бийским властям запрос с требованием как можно скорее поставить точку в ситуации со "спековскими" домами. Согласно публикации во "ВКонтакте", почти всех жителей "Трех поросят" расселили, за исключением пяти квартир.

В 2011-2012 годах переселенцам из аварийных домов предоставили помещения в этих зданиях, однако для жилья они оказались не пригодны. Доказать это удалось лишь спустя годы. Во время расследования в мэрии проходили обыски, а фигурантом дела был и один из заместителей бывшего главы Бийска Александра Студеникина. Самого экс-мэра судят за халатность – уже из-за задержки расселения бийчан из "спековских" домов.

По данным Народного фронта, расселить не удается жителей пяти квартир. Три из них фигурируют в судебных разбирательствах, а в двух выделены доли, чем и объясняется задержка. Организация продолжает следить за ситуацией.