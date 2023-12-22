В Бийске прошло первое судебное заседание по делу бывшего мэра Студеникина

Потерпевшими по возможному факту халатности при расселении "спековских" домов проходят почти две сотни человек

22 декабря 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Первое судебное заседание по делу бывшего главы Бийска Александра Студеникина состоялось. Как сообщает "Бийский рабочий", экс-градоначальника обвиняют в халатности при расселении жильцов, получивших квартиры в домах на ул. Спекова.

В 2011-2012 годах переселенцем из аварийных домов предоставили помещения в этих зданиях, однако для жилья они были не пригодны. Доказать это удалось лишь спустя годы. Во время расследования в мэрии проходили обыски, а фигурантом дела был и один из заместителей Студеникина, но до суда дело не дошло.

В 2021 году была принята муниципальная программа о повторном переселении участников программы, более 10 лет назад получивших жилье на Спекова, однако теперь уже из этих домов. Реализовать в срок ее не удалось.

Потерпевшими по делу проходят почти две сотни человек. Уточнению данных о них и других участниках процесса и было посвящено первое заседание суда.