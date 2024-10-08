На сколько в Алтайском крае вырастет стоимость техосмотра в 2025 году?

Стоимость техосмотра подорожает в регионе, как и в других субъектах из-за ежегодной индексации

08 октября 2024, 08:14, ИА Амител

Автомобильная пробка / Фото: pxhere.com/ru/photo/1329697

Новые расценки на техосмотр все регионы России установят до 20 декабря, а действовать эти тарифы начнут с 1 января 2025 года. Операторы ТО уже должны были предоставить сведения о своих расходах (с учетом фонда оплаты труда и ремонта оборудования), на основе которых и рассчитывают ежегодно "экономически обоснованный" тариф, пишет "Коммерсант".

"Власти Алтайского края, Тамбовской и Саратовской областей уже сообщили, что операторы не прислали информацию о расходах, так что тарифы будут проиндексированы по инфляции", – отмечает издание.

Напомним, в 2024 году цена осмотра легкового авто вместимостью не более восьми пассажиров в Алтайском крае составляет 1022 рубля, для машин массой не более 5 тонн – 1749 рублей, транспортных средств с допустимой массой свыше 5 тонн – 2113 рублей. Стоимость осмотра мототранспортных средств обходится в 359 рублей.

Сейчас техосмотр обязателен при регистрации в ГИБДД подержанных автомобилей, купленных на вторичном рынке. Эксперты допускают, что спрос на эту процедуру может увеличиться. В стране отмечается рост стоимости автомобилей из-за повышения с 1 октября ставки утилизационного сбора. Это может привести к росту продаж на вторичном рынке, а значит, будет больше перерегистраций старых авто в ГАИ.