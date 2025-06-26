Нарушения есть. В Барнауле прошел рейд по проверке общественного транспорта
Замечания касались чистоты, отсутствия необходимых документов, табличек и прочего
26 июня 2025, 20:12, ИА Амител
В Барнауле состоялся рейд по проверке общественного транспорта. Как сообщает пресс-центр мэрии, в некоторых автобусах нашли ряд нарушений — материалы передадут перевозчикам с требованием устранить недостатки.
В проверке приняли участие чиновники комитета по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула совместно с сотрудникам ГИБДД, отдела Южно-Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора, и представителями депутатского корпуса. Санитарно-техническое состояние автобусов оценивали на конечных остановках "площадь Спартака" и "Спартак-2" — там проходят автобусные маршруты №1, 25, 27, 47, 53,110, 144 и троллейбусный маршрут №7.
Так, на некоторых маршрутах проверяющие столкнулись с грязными салонами, наличием мусора и грязи. Особое внимание уделялось документам — путевым листам, лицензиям, — а также соблюдению режимов труда и отдыха водителей. По словам госинспектора отдела Южно-Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Барнаула Олега Бучнева, специалисты выявили нарушения, касающиеся документации, отсутствия табличек "аварийный выход", аптечек и другие.
По итогам рейда материалы о выявленных нарушениях будут направлены перевозчикам с требованием устранить недостатки в установленные сроки. В ходе проведения проверки также были составлены административные материалы.
20:24:44 26-06-2025
Табличек и бумажек? Ну просто обхохотаться. А то, что нет транспорта по часу, а то, что водилы ездить не умеют , а кондукторы хамло на хамле - это не нарушения?
20:25:35 26-06-2025
Вот бы специальных людей которые контролируют состояние транспорта на всех маршрутах и регулярно.
20:27:21 26-06-2025
24.06.в 9 утра ехала в 65, номер автобуса К913АН , у водителя не было терминала. Водитель предложил выйти и идти пешком, поскольку могла рассчитаться только кредиткой. Хочу выразить огромную благодарность женщине которая заплатила за меня. Дочь сразу же ей перекинула. А вот для водителей у нас нет закона, живут и работают в своем мире.
21:39:44 26-06-2025
водилы работают по 2 смены, и на это закрывают глаза.
21:47:38 26-06-2025
серг (21:39:44 26-06-2025) водилы работают по 2 смены, и на это закрывают глаза.... А это вопрос к тем, кто маршрут "держит"...
22:18:28 26-06-2025
Гость (21:47:38 26-06-2025) А это вопрос к тем, кто маршрут "держит"... ... Неее, это вопрос к тем кто пашет по две смены. Пока есть такие всем всё равно. И не только на транспорте.
21:46:34 26-06-2025
"По словам госинспектора отдела Южно-Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Барнаула Олега Бучнева, специалисты выявили нарушения, касающиеся документации, отсутствия табличек "аварийный выход", аптечек и другие. "--------- А таблички "терминал не работает", "перевод на карту 8 90*-***-**** Татьяна Серафимовна Би", проверяющие не выявили? Однако что то не то проверяшки выявляли... Пусть на второй заход выходят.
22:04:55 26-06-2025
Гость (21:46:34 26-06-2025) "По словам госинспектора отдела Южно-Сибирского межрегиональ... Какие проверяющие такие и результаты. Видно, не выспались, проверяли с закрытыми глазами. Б А Р Д А К в ОТ Барнаула был, есть и будет, пока за такое отношение к людям не начнут бизнесменов-автобусников на магаданские плесы направлять для просветленья и чунуш-крышевальщиков следом.
22:05:04 26-06-2025
Гость (21:46:34 26-06-2025) "По словам госинспектора отдела Южно-Сибирского межрегиональ... Да, не то выявляли. Вчера в 58 еду в одну сторону - терминала нет, табличка с номером, куда прямые переводы. Возвращаюсь обратно, уже другой водитель, но терминала нет, наличка и перевод на карту. Ничего не боятся.
22:07:14 26-06-2025
Недавно сообщалось, что банки блокируют сомнительне переводы. В том числе, если обнаруживают множество мелких. Похоже, враньё.
22:42:48 26-06-2025
Все автобусы работают в черную. Налоги не платят ! Все в нал! Администрация города в теме ! Думаю сам мэр прекрасно на этом греет ручки свои! Все организовано господами чиновниками
08:10:55 27-06-2025
А контрольную закупку ума не хватило сделать?🙄
08:40:14 27-06-2025
А отдел (бывший) ОБЭП ГУ МВД, не хочет в сотрудникам ГАИ по утрам присоединится? А то гайцы по утрам прям лихо маршрутчиков "калпашат"!
09:25:32 27-06-2025
Гость (08:40:14 27-06-2025) А отдел (бывший) ОБЭП ГУ МВД, не хочет в сотрудникам ГАИ по ... Да тут не ОБЭП надо, а УСБ, а то гайцы обнаглели в корень!
12:38:37 27-06-2025
А еще автобусы перегружены выше безопасной нормы.
И почему в автобусах работают на вход всегда в лучшем случае две, а то и одна дверь. При наличии трех. В итоге те, кто уже в салоне, но выходят пораньше, естественно в глубь не проходят, так как иначе они не выйдут на своих остановках. А те, кто позже входит и позже выходит не могут в автобус попасть. Почему не открывать все двери? И, кроме того, перестать покупать автобусы в пригородном исполнении, где много сидячих мест но такие узкие проходы, что не протиснешься из глубины салона к выходу. А покупать городские, у которых не 4, а 3 ряда сидений и широкий проход. И кондуктора орут - пройдите в салон! А зачем, если потом не выйдешь ни при каких поползновениях, но есть неоткрываемая дверь? В ЛиАЗах-луноходах всегда можно было протиснуться из-за широких проходов, хотя там было две двери, но расположенные удачнее этих трех.
13:40:12 27-06-2025
Гость (12:38:37 27-06-2025) А еще автобусы перегружены выше безопасной нормы. И поче... Горячо поддерживаю, а еще эти "двери, открывающиеся вовнутрь" которые только травмируют пассажиров, особенно в час пик.
15:33:01 27-06-2025
Очередная имитации работы мэрией. Можно подумать там не в курсе, что на всех маршрутах элементарно нет достаточного количества автобусов. Что в любое время давка, а в часы пик просто попасть в автобус проблема. Что почти на всех маршрутах черный нал и черный безнал. Видимо кто-то в мэрии прямо заинтересован в этом дурдоме т.к. что-то с этого имеет и для отвода глаз устраивает подобные "проверки".