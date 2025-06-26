Нарушения есть. В Барнауле прошел рейд по проверке общественного транспорта

Замечания касались чистоты, отсутствия необходимых документов, табличек и прочего

26 июня 2025, 20:12, ИА Амител

Рейд по общественному транспорту / Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

В Барнауле состоялся рейд по проверке общественного транспорта. Как сообщает пресс-центр мэрии, в некоторых автобусах нашли ряд нарушений — материалы передадут перевозчикам с требованием устранить недостатки.

В проверке приняли участие чиновники комитета по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула совместно с сотрудникам ГИБДД, отдела Южно-Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора, и представителями депутатского корпуса. Санитарно-техническое состояние автобусов оценивали на конечных остановках "площадь Спартака" и "Спартак-2" — там проходят автобусные маршруты №1, 25, 27, 47, 53,110, 144 и троллейбусный маршрут №7.

Так, на некоторых маршрутах проверяющие столкнулись с грязными салонами, наличием мусора и грязи. Особое внимание уделялось документам — путевым листам, лицензиям, — а также соблюдению режимов труда и отдыха водителей. По словам госинспектора отдела Южно-Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Барнаула Олега Бучнева, специалисты выявили нарушения, касающиеся документации, отсутствия табличек "аварийный выход", аптечек и другие.

По итогам рейда материалы о выявленных нарушениях будут направлены перевозчикам с требованием устранить недостатки в установленные сроки. В ходе проведения проверки также были составлены административные материалы.