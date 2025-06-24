Власти ищут, кто изготовит для городов Алтая девять новых троллейбусов и 12 трамваев

Информация появилась на сайте Госзакупок

24 июня 2025, 16:00, ИА Амител

Барнаульский троллейбус/Фото: сообщество транспорта в Барнауле

Власти Алтайского края официально начали поиск подрядной организации, которая изготовит для региона новые троллейбусы и трамваи. Информация появилась на сайте Госзакупок.

В частности, на изготовление новых девяти троллейбусов власти готовы потратить 322 миллиона рублей. Потенциальному подрядчику предстоит изготовить технику, а также доставить ее до конца года.

На покупку 12 новых трамваев выделили 996 миллионов рублей. Первые два трамвая должны прийти в регион в ноябре. Далее они должны поступать раз в один-два месяца. Вся партия трамваев должна прийти к 15 июля 2026 года. Трамваи поступят в Барнаул и Бийск.

Аукцион должен завершится к 10 июля. В какие города пойдут троллейбусы — неизвестно. Скорее всего, также в Барнаул и Рубцовск.

Ранее стало известно, что с 2025 по 2026 год на обновление парка общественного транспорта в Алтайском крае планируют потратить 1,5 млрд рублей. На эти средства закупят девять троллейбусов, 12 трамваев и 28 автобусов.

В 2024 году в Алтайский край поступило 22 новых автобуса, большинство из которых – 19-местные. Их уже передали муниципалитетам. С учетом этой партии с 2021 года закупили 280 автобусов, на что было направлено 1,4 млрд рублей. Сейчас они ездят в Барнауле, Алейске, Заринске, Славгороде, Локтевском, Змеиногорском, Калманском и других районах. Транспортную доступность обеспечили почти в 300 населенных пунктах, где раньше автобусы не ходили.

Также на обновление электротранспорта в Барнауле и Рубцовске из краевого бюджета выделили более миллиарда рублей. Для краевой столицы закупили десять новых трамваев. В ближайшее время здесь начнут ездить пять новых троллейбусов.