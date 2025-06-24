Власти ищут, кто изготовит для городов Алтая девять новых троллейбусов и 12 трамваев
Информация появилась на сайте Госзакупок
24 июня 2025, 16:00, ИА Амител
Власти Алтайского края официально начали поиск подрядной организации, которая изготовит для региона новые троллейбусы и трамваи. Информация появилась на сайте Госзакупок.
В частности, на изготовление новых девяти троллейбусов власти готовы потратить 322 миллиона рублей. Потенциальному подрядчику предстоит изготовить технику, а также доставить ее до конца года.
На покупку 12 новых трамваев выделили 996 миллионов рублей. Первые два трамвая должны прийти в регион в ноябре. Далее они должны поступать раз в один-два месяца. Вся партия трамваев должна прийти к 15 июля 2026 года. Трамваи поступят в Барнаул и Бийск.
Аукцион должен завершится к 10 июля. В какие города пойдут троллейбусы — неизвестно. Скорее всего, также в Барнаул и Рубцовск.
Ранее стало известно, что с 2025 по 2026 год на обновление парка общественного транспорта в Алтайском крае планируют потратить 1,5 млрд рублей. На эти средства закупят девять троллейбусов, 12 трамваев и 28 автобусов.
В 2024 году в Алтайский край поступило 22 новых автобуса, большинство из которых – 19-местные. Их уже передали муниципалитетам. С учетом этой партии с 2021 года закупили 280 автобусов, на что было направлено 1,4 млрд рублей. Сейчас они ездят в Барнауле, Алейске, Заринске, Славгороде, Локтевском, Змеиногорском, Калманском и других районах. Транспортную доступность обеспечили почти в 300 населенных пунктах, где раньше автобусы не ходили.
Также на обновление электротранспорта в Барнауле и Рубцовске из краевого бюджета выделили более миллиарда рублей. Для краевой столицы закупили десять новых трамваев. В ближайшее время здесь начнут ездить пять новых троллейбусов.
16:23:49 24-06-2025
Дайте угадаю, чьи будут трамваи.....
От ГК «Союз»)))) 99%
16:43:19 24-06-2025
Гость (16:23:49 24-06-2025) Дайте угадаю, чьи будут трамваи.....От ГК «Союз»)))) 99%...
ДаНуНа))) Попытка запустить пилу с лярда...
17:24:11 24-06-2025
Надо местные трамваи закупать! И дальше их улучшать и развивать производство!
17:41:52 24-06-2025
Гость (17:24:11 24-06-2025) Надо местные трамваи закупать! И дальше их улучшать и развив... Не надо нам местную корявую поделку, пусть нормальные белорусские закупают.
13:06:26 25-06-2025
р (17:41:52 24-06-2025) Не надо нам местную корявую поделку, пусть нормальные белору... А вы уверены,что белорусские нормальные?Вот об этой партии в 10 штук ,вы что либо знаете?Скажу вам сразу-отвратительное качество.Скоро они вообще перестанут ходить.
17:55:48 24-06-2025
Гость (17:24:11 24-06-2025) Надо местные трамваи закупать! И дальше их улучшать и развив...
Владимир Николаевич, наоборот же всё! Нужно производить и продавать на сторону, а на полученные средства улучшать и развивать производство! Если начинать с того, что самим у себя закупать товар низкого качества, который не имеет спроса на стороне, то это будет разовая коррупционная сделка!!!
19:24:05 24-06-2025
У нас же в АК есть попытки создать свой трамвай.Надо помочь предприимчивым людям поднять промышленность края на новый уровень.Трамваи необходимы для всей РОссии и для ближнего зарубежья.А со временем и к созданию троллейбусов перейти.Пора уже переходить от нынешнего аграрно-туристического края к промышленно-аграрному региону, каким он был при СССР. Надо же думать о будущем края, которое без промышленности -тупик.Если картофель из Египта и Израиля, то о каком сельском хозяйстве, о какой житнице Сибири мы говорим.Вернее, об этом уже и перестали говорить.
13:02:32 25-06-2025
Горожанин. (19:24:05 24-06-2025) У нас же в АК есть попытки создать свой трамвай.Надо помочь ... Благое пожелание и не более того.Есть в стране другие заводы ,которые производят трамваи.Нам с ними конкурировать бесполезно,лучше производить то ,что мы умеем.