Нарышкин заявил о росте военной активности стран НАТО

Директор СВР отметил, что Франция, Великобритания и Германия повышают эскалацию вокруг украинского конфликта

15 апреля 2025, 21:10, ИА Амител

Глава СВР Сергей Нарышкин / Фото: ТАСС

Россия и Белоруссия видят повышение военной активности стран НАТО у границ, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Как сообщает ТАСС, он также отметил, что страны Европы повышают уровень эскалации вокруг Украины.

"Мы [Россия и Белоруссия] видим повышение военной активности государств НАТО на нашей границе. Мы чувствуем и видим, что европейские страны, особенно Франция, Великобритания и Германия, повышают уровень эскалации вокруг украинского конфликта", – сказал Нарышкин.

Он подчеркнул, что перед КГБ Республики Беларусь и СВР стоят непростые задачи по обеспечению безопасности и "противодействию агрессивным устремлениям недружественных стран против интересов наших государств". Нарышкин заверил, что "на этом этапе сделано уже довольно многое".

По словам руководителя СВР, сотрудничество российских и белорусских спецслужб "строится на конструктивной и доверительной основе".

"Это взаимодействие является и продолжением, и отражением доверительных отношений между лидерами наших двух стран – президентом Владимиром Путиным и президентом Александром Лукашенко", – убежден он.

Напомним, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и глава Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Рэтклифф 11 марта провели телефонный разговор. Известно, что они договорились поддерживать регулярные контакты.