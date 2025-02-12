Нашли ли останки экс-мэра Самары и его жены, которых могла убить собственная внучка?
Следователи проверяют все возможные версии произошедшего
12 февраля 2025, 13:55, ИА Амител
Обвиняемая по делу об убийстве / Фото: СК РФ
Следователи продолжают работать над делом об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи, новости о котором прогремели на всю страну. Обвиняемая в преступлении внучка супружеской пары задержана. Одним из главных моментов до сих пор остается поиск тел убитых.
О том, нашли ли какие-то останки жертв и почему с этим возникло так много трудностей, – в материале amic.ru.
1
Нашли ли останки убитых Виктора и Натальи Тарховых?
Нет. До сих пор нет никаких данных о том, чтобы были найдены хоть какие-то останки жертв. Следователи и криминалисты продолжают свою работу. Поиски ведут с привлечением большого количества специалистов и тяжелой техники.
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Почему поиски останков убитых пока не дают результата?
По данным СМИ, которые частично подтвердили в правоохранительных органах, тела убитых Виктора и Натальи Тарховых могли расчленить.
На камеры наблюдения попала их единственная внучка Екатерина. На записях видно, как она неоднократно заходила в подъезд и выходила из него. В руках у нее были большие бочки и черные пакеты. По одной из версий, девушка частями вывезла останки жертв на разные мусорки.
По GPS-трекерам мусоровозов удалось отследить, что фрагменты тел могут быть на мусорном полигоне "Преображенский". Это огромный комплекс, где обнаружить останки двух человек невероятно сложно. Более того, с момента преступления прошло много времени – останки могут находиться под шестиметровым слоем отходов.
Ранее сообщалось, что поисковые работы на полигоне проводили около сотни человек с привлечением тяжелой техники, но и это не дало никаких результатов. Работа продолжается.
3
Правда ли, что тела убитых бывшего мэра Самары и его жены и вовсе могут не найти?
Такой вариант тоже возможен. Как сообщал Mash, подозреваемая могла растворить тела своих жертв в кислоте. Патологоанатомы пояснили изданию, что если так и произошло, то уцелеть могли только зубы. В этом случае найти их будет практически невозможно.
В областном управлении Следственного комитета сообщили, что проверяют все версии убийства, включая эту, пишет РИА Новости.
Ранее следователи отмечали, что обвиняемая тщательно спланировала убийство.
"При этом обвиняемая заранее готовилась к совершению преступления, для чего приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости", – говорилось в сообщении СК.При обыске специалисты установили, что квартира была обработана раствором щелочи.
4
Как произошло убийство бывшего мэра Самары?
Бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена Наталья пропали более месяца назад. Долгое время об их местонахождении ничего не было известно. 5 февраля правоохранительные органы возбудили уголовное дело об убийстве. Единственной подозреваемой стала внучка Тарховых – Екатерина Бельская. Чуть позже ей предъявили официальное обвинение.
Сейчас девушка находится в СИЗО, но со следователями не сотрудничает.
Подробнее о том, что известно об убийстве, читайте в материале amic.ru.
5
Почему в убийстве обвиняют единственную внучку Виктора и Натальи Тарховых?
При обыске в ее квартире нашли личные вещи убитых, в том числе документы и телефоны. СМИ также сообщали, что в течение месяца девушка отправляла СМС от имени убитых, чтобы скрыть их исчезновение.
Еще одной уликой стали записи с камер видеонаблюдения, на которых Екатерина неоднократно входила в дом и выходила из него с бочками и пакетами в руках.
Подробнее о том, что известно об обвиняемой в убийстве бывшего мэра Самары и его жены, читайте в материале amic.ru.
14:25:30 12-02-2025
Чот слишком уж матерая внучка по тарантиновскому сценарию. Можт просто все инсценировка? Можт причины были свалить?
18:52:59 12-02-2025
Гость (14:25:30 12-02-2025) Чот слишком уж матерая внучка по тарантиновскому сценарию. М... Пoчему он не мог без инсценировки свалить? У него в Финляндии жилье было.
14:59:23 12-02-2025
Не спим ночами переживаем. За деда с бабкой и внучку.
Вы лучше расскажите почему засекретили старую-бухарку на мерене, убившую девчонку?
20:18:55 12-02-2025
Гость (14:59:23 12-02-2025) Не спим ночами переживаем. За деда с бабкой и внучку.Вы ... Это нога кого надо нога(с)
17:05:59 12-02-2025
Ну выносила и выносила, а где орудия преступления, где доказательства, что они сами не умерли, или их лишил кто-то жизни посторонний?
10:09:02 13-02-2025
Гость (17:05:59 12-02-2025) Ну выносила и выносила, а где орудия преступления, где доказ... Есть только косвенные улики. Но будет ещё и психиатрическая экспертиза. А внучка уже много лет наркоманка. Так что есть большая вероятность, что закроют в психушке и надолго. Её мать, дочь экс-мэра, хоть и отбывает срок, но категорически запрещала погибшим общаться с внучкой. Но что поделать? Внуков любят, вот и поверили, что внучка болеет. Разрешили прийти к ним. Видите, чем всё закончилось. Если это правда, то однозначно в её мозгах не порядок.