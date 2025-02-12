Следователи проверяют все возможные версии произошедшего

12 февраля 2025, 13:55, ИА Амител

Обвиняемая по делу об убийстве / Фото: СК РФ

Следователи продолжают работать над делом об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи, новости о котором прогремели на всю страну. Обвиняемая в преступлении внучка супружеской пары задержана. Одним из главных моментов до сих пор остается поиск тел убитых.

О том, нашли ли какие-то останки жертв и почему с этим возникло так много трудностей, – в материале amic.ru.

1 Нашли ли останки убитых Виктора и Натальи Тарховых? Нет. До сих пор нет никаких данных о том, чтобы были найдены хоть какие-то останки жертв. Следователи и криминалисты продолжают свою работу. Поиски ведут с привлечением большого количества специалистов и тяжелой техники.

2 Почему поиски останков убитых пока не дают результата? По данным СМИ, которые частично подтвердили в правоохранительных органах, тела убитых Виктора и Натальи Тарховых могли расчленить. На камеры наблюдения попала их единственная внучка Екатерина. На записях видно, как она неоднократно заходила в подъезд и выходила из него. В руках у нее были большие бочки и черные пакеты. По одной из версий, девушка частями вывезла останки жертв на разные мусорки. По GPS-трекерам мусоровозов удалось отследить, что фрагменты тел могут быть на мусорном полигоне "Преображенский". Это огромный комплекс, где обнаружить останки двух человек невероятно сложно. Более того, с момента преступления прошло много времени – останки могут находиться под шестиметровым слоем отходов. Ранее сообщалось, что поисковые работы на полигоне проводили около сотни человек с привлечением тяжелой техники, но и это не дало никаких результатов. Работа продолжается.

3 Правда ли, что тела убитых бывшего мэра Самары и его жены и вовсе могут не найти? Такой вариант тоже возможен. Как сообщал Mash , подозреваемая могла растворить тела своих жертв в кислоте. Патологоанатомы пояснили изданию, что если так и произошло, то уцелеть могли только зубы. В этом случае найти их будет практически невозможно. В областном управлении Следственного комитета сообщили, что проверяют все версии убийства, включая эту, пишет РИА Новости Ранее следователи отмечали, что обвиняемая тщательно спланировала убийство. "При этом обвиняемая заранее готовилась к совершению преступления, для чего приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости", – говорилось в сообщении СК. При обыске специалисты установили, что квартира была обработана раствором щелочи.

4 Как произошло убийство бывшего мэра Самары? Бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена Наталья пропали более месяца назад. Долгое время об их местонахождении ничего не было известно. 5 февраля правоохранительные органы возбудили уголовное дело об убийстве. Единственной подозреваемой стала внучка Тарховых – Екатерина Бельская. Чуть позже ей предъявили официальное обвинение. Сейчас девушка находится в СИЗО, но со следователями не сотрудничает. Подробнее о том, что известно об убийстве, читайте в материале amic.ru