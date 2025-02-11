Следствие полагает, что 29-летняя Екатерина спланировала убийство бабушки и дедушки

11 февраля 2025, 16:45, ИА Амител

Изображение Екатерины Бельской с камеры наблюдения / Фото: СК РФ

Следователи предъявили обвинение Екатерине Бельской, которую ранее подозревали в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Общество шокировано тем, что такое жуткое преступление могла совершить единственная внучка супружеской пары.

Знакомые семьи утверждают, что Виктор и Наталья сыграли огромную роль в воспитании внучки, а также постоянно обеспечивали ее деньгами.

О том, что известно о девушке, которая могла жестоко расправиться со своими бабушкой и дедушкой, – в материале amic.ru.

1 Что известно о девушке, которую обвиняют в убийстве Виктора Тархова и его жены? По данным СМИ, обвиняемая – Екатерина Бельская, единственная внучка супружеской пары, ей 29 лет. 5 февраля девушке предъявили обвинение в убийстве собственных бабушки и дедушки. "По версии следствия, обвиняемая на почве возникших неприязненных отношений, находясь в квартире своих бабушки и дедушки в городе Самаре, совершила их убийство, а затем приняла меры к сокрытию их тел. При осмотре квартиры потерпевших установлено, что помещение было обработано химическим раствором щелочи", – говорится в сообщении СК. Сейчас злоумышленница находится в СИЗО.

2 Правда ли, что бабушка с дедушкой воспитывали Екатерину Бельскую? Как утверждают "Аргументы и факты" , так все и было. Знакомые семьи рассказали изданию, что мать Екатерины, Людмила, в какой-то момент "пошла по наклонной" и у нее появились проблемы с законом. Поэтому воспитанием активно занимались Виктор и Наталья. "Они были очень верующие, и Катя часто ходила с ними в церковь, даже говорила что-то о воскресной школе", – рассказала журналистам бывшая одноклассница обвиняемой. По ее словам, бабушка с дедушкой очень хотели, чтобы их единственная внучка не брала пример с матери и стала хорошим человеком. В 2022-м году Людмила Тархова оказалось за решеткой по обвинению в вымогательстве. По данным СМИ, она требовала 200 млн "за молчание" с самарского чиновника, на которого собрала папку компромата. Женщину осудили на семь лет, сейчас она отбывает наказание.

3 Какой была Екатерина, которую обвиняют в убийстве Виктора Тархова? Знакомые девушки рассказали "КП-Самара" , что бабушка и дедушка баловали ее. Поэтому она никогда не нуждалась в деньгах, вела себя высокомерно и не стеснялась показывать свою богатую жизнь в соцсетях. Бельская училась в престижной гимназии, после чего ее зачислили в Самарский госуниверситет. Екатерина любила дорогие украшения и шубы, а также снимала квартиры в элитных самарских жилкомплексах. Сообщается, что аренду оплачивали Виктор и Наталья Тарховы. При этом "КП" со ссылкой на знакомых утверждает, что Екатерина была замешана в некоторых делах вместе со своей матерью. В частности, они потеряли право на дорогую квартиру, поскольку не смогли вернуть долг, взятый под залог. Это подорвало доверие Тарховых к внучке. А после того как Людмила оказалась в тюрьме, Екатерине и вовсе перестали доверять деньги. "Ее мать посадили, Катя сильно переживала это. Она любила дорогую жизнь, но в один момент ее лишили всего. Я с ней в последний раз общался пару лет назад, как раз после ареста Людмилы Тарховой. Катя была все время с сыном, занималась им, воспитывала", – цитирует "КП" знакомого Екатерины. Фото: страница Екатерины в соцсетях

4 Чем занималась Екатерина Бельская? Знакомые семьи утверждают, что Екатерина ничем не занималась. Некоторым она говорила, что работает визажистом и выезжает на дом. Но при этом журналисты aif.ru не смогли найти ни одного объявления, рекламирующего ее услуги. Также неназванные источники сообщили знакомым, что Екатерина в какой-то момент связалась с наркотиками и даже была в реабилитационном центре. Но подтверждения этой информации нет. "Аргументы и факты" также пообщались с директором самарского антикварного салона, который она неоднократно посещала. Тот рассказал, что за полгода до трагедии девушка начала приносить в ломбард картины и другие вещи, принадлежавшие Тарховым. Она объясняла сотрудникам, что вместе с дедушкой разбирает один из офисов.

5 Что известно о личной жизни девушки, убившей Виктора Тархова? У Екатерины есть шестилетний сын. По данным СМИ, девушка родила его от гражданина Израиля, с которым состояла в отношениях. Пара даже переехала за границу, но отношения продлились не больше двух лет. В итоге Екатерина Бельская вернулась в Россию, после чего не поддерживала связь с бывшим возлюбленным. Сейчас сын обвиняемой находится в соцприюте. По данным СМИ, забрать его некому – других родственников просто нет.

6 Правда ли, что внучка убила бывшего мэра Самары из-за денег? Это одна из версий. Следствию удалось установить места, где Екатерина продала дорогие ювелирные украшения своих бабушки и дедушки. Кроме того, правоохранители обнаружили автомобиль, принадлежавший Наталье Тарховой, – он тоже оказался уже продан.

7 Действительно ли Екатерина Бельская тщательно спланировала убийство своих бабушки и дедушки? Следователи считают, что убийство было спланированным. "При этом обвиняемая заранее готовилась к совершению преступления, для чего приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости", – говорится в сообщении СК. На кадрах с камер наружного наблюдения видно, как после пропажи Тарховых Екатерина неоднократно выходила в подъезд и заходила в него. В руках у нее были черные пакеты и огромные бочки. По одной из версий, так она избавилась от тел – расчленила их и развезла по разным мусоркам Самары.