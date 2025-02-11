Следствие полагает, что 29-летняя Екатерина спланировала убийство бабушки и дедушки
Следователи предъявили обвинение Екатерине Бельской, которую ранее подозревали в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Общество шокировано тем, что такое жуткое преступление могла совершить единственная внучка супружеской пары.
Знакомые семьи утверждают, что Виктор и Наталья сыграли огромную роль в воспитании внучки, а также постоянно обеспечивали ее деньгами.
О том, что известно о девушке, которая могла жестоко расправиться со своими бабушкой и дедушкой, – в материале amic.ru.
Что известно о девушке, которую обвиняют в убийстве Виктора Тархова и его жены?
По данным СМИ, обвиняемая – Екатерина Бельская, единственная внучка супружеской пары, ей 29 лет. 5 февраля девушке предъявили обвинение в убийстве собственных бабушки и дедушки.
"По версии следствия, обвиняемая на почве возникших неприязненных отношений, находясь в квартире своих бабушки и дедушки в городе Самаре, совершила их убийство, а затем приняла меры к сокрытию их тел. При осмотре квартиры потерпевших установлено, что помещение было обработано химическим раствором щелочи", – говорится в сообщении СК.Сейчас злоумышленница находится в СИЗО.
Правда ли, что бабушка с дедушкой воспитывали Екатерину Бельскую?
Как утверждают "Аргументы и факты"
, так все и было. Знакомые семьи рассказали изданию, что мать Екатерины, Людмила, в какой-то момент "пошла по наклонной" и у нее появились проблемы с законом. Поэтому воспитанием активно занимались Виктор и Наталья.
"Они были очень верующие, и Катя часто ходила с ними в церковь, даже говорила что-то о воскресной школе", – рассказала журналистам бывшая одноклассница обвиняемой.По ее словам, бабушка с дедушкой очень хотели, чтобы их единственная внучка не брала пример с матери и стала хорошим человеком.
В 2022-м году Людмила Тархова оказалось за решеткой по обвинению в вымогательстве. По данным СМИ, она требовала 200 млн "за молчание" с самарского чиновника, на которого собрала папку компромата. Женщину осудили на семь лет, сейчас она отбывает наказание.
Какой была Екатерина, которую обвиняют в убийстве Виктора Тархова?
Знакомые девушки рассказали "КП-Самара"
, что бабушка и дедушка баловали ее. Поэтому она никогда не нуждалась в деньгах, вела себя высокомерно и не стеснялась показывать свою богатую жизнь в соцсетях.
Бельская училась в престижной гимназии, после чего ее зачислили в Самарский госуниверситет.
Екатерина любила дорогие украшения и шубы, а также снимала квартиры в элитных самарских жилкомплексах. Сообщается, что аренду оплачивали Виктор и Наталья Тарховы.
При этом "КП" со ссылкой на знакомых утверждает, что Екатерина была замешана в некоторых делах вместе со своей матерью. В частности, они потеряли право на дорогую квартиру, поскольку не смогли вернуть долг, взятый под залог. Это подорвало доверие Тарховых к внучке. А после того как Людмила оказалась в тюрьме, Екатерине и вовсе перестали доверять деньги.
"Ее мать посадили, Катя сильно переживала это. Она любила дорогую жизнь, но в один момент ее лишили всего. Я с ней в последний раз общался пару лет назад, как раз после ареста Людмилы Тарховой. Катя была все время с сыном, занималась им, воспитывала", – цитирует "КП" знакомого Екатерины.Фото: страница Екатерины в соцсетях
Чем занималась Екатерина Бельская?
Знакомые семьи утверждают, что Екатерина ничем не занималась. Некоторым она говорила, что работает визажистом и выезжает на дом. Но при этом журналисты aif.ru не смогли найти ни одного объявления, рекламирующего ее услуги.
Также неназванные источники сообщили знакомым, что Екатерина в какой-то момент связалась с наркотиками и даже была в реабилитационном центре. Но подтверждения этой информации нет.
"Аргументы и факты"
также пообщались с директором самарского антикварного салона, который она неоднократно посещала. Тот рассказал, что за полгода до трагедии девушка начала приносить в ломбард картины и другие вещи, принадлежавшие Тарховым. Она объясняла сотрудникам, что вместе с дедушкой разбирает один из офисов.
Что известно о личной жизни девушки, убившей Виктора Тархова?
У Екатерины есть шестилетний сын. По данным СМИ, девушка родила его от гражданина Израиля, с которым состояла в отношениях. Пара даже переехала за границу, но отношения продлились не больше двух лет. В итоге Екатерина Бельская вернулась в Россию, после чего не поддерживала связь с бывшим возлюбленным.
Сейчас сын обвиняемой находится в соцприюте. По данным СМИ, забрать его некому – других родственников просто нет.
Правда ли, что внучка убила бывшего мэра Самары из-за денег?
Это одна из версий. Следствию удалось установить места, где Екатерина продала дорогие ювелирные украшения своих бабушки и дедушки. Кроме того, правоохранители обнаружили автомобиль, принадлежавший Наталье Тарховой, – он тоже оказался уже продан.
Действительно ли Екатерина Бельская тщательно спланировала убийство своих бабушки и дедушки?
Следователи считают, что убийство было спланированным.
"При этом обвиняемая заранее готовилась к совершению преступления, для чего приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости", – говорится в сообщении СК.На кадрах с камер наружного наблюдения видно, как после пропажи Тарховых Екатерина неоднократно выходила в подъезд и заходила в него. В руках у нее были черные пакеты и огромные бочки. По одной из версий, так она избавилась от тел – расчленила их и развезла по разным мусоркам Самары.
Действительно ли внучка убила бывшего мэра Самары и его жену в одиночку?
Этот вопрос остается открытым. Следователи проверяют версии о возможной причастности к убийству других лиц.
18:28:01 11-02-2025
Склонность к такому варварству могла возникнуть только генетически: нужно корни искать в родословной...
04:26:16 14-02-2025
Гость (18:28:01 11-02-2025) Склонность к такому варварству могла возникнуть только генет... Абсолютно с Вами согласна. Сказались гены по отцовской линии, папа Кати был из криминальной среды.
18:44:39 11-02-2025
Нашли о ком писать. Там жабогадюкинг во все поля.
Папашка авторитет-сиделец
Мать нары давит
Дед убиенный - тот вообще.... Загуглите "Группа СОК". Эталонный бандюган из 90-х.
Не жалко никого
21:03:30 11-02-2025
типичная мажорка охреневшая от богатства вмиг опустилась до уровня нищих
09:30:05 12-02-2025
Гены у нее сложные, ее мама была приговорена к 7 годам лишения свободы, а ее папа криминальный авторитет Сергей Логинов по кличке "Лорд"
07:04:55 13-02-2025
Пишут, что бочки , пакеты, чтобы сбить с настоящего следа. Вот так перед камерой с лёгкостью ходит с бочкой и пакетами, всё это инсценировка.