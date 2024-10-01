На сколько подорожают автомобили в автосалонах Барнаула из-за повышения утильсбора

Цены на автомобили начали индексировать с 1 октября

01 октября 2024, 16:00, ИА Амител

Спидометр / Фото: unsplash.com/CHUTTERSNAP

Новые автомобили в автосалонах Барнаула уже в этом месяце в зависимости от марки подорожают от 5 до 15%. Причина – повышение в России утильсбора с 1 октября. При этом эксперты не сомневаются в том, что рост цен продолжится до конца 2024 года, однако на сколько именно, они пока не готовы сказать.

Так, если внедорожник EXEED VX до повышения утильсбора с учетом скидок можно было купить за 5,5 млн рублей, то сегодня его стоимость увеличилась на 100 тысяч, рассказывает руководитель отдела продаж "Альбион-Моторс" Антон Милаенко. Значительнее утильсбор отразится на стоимости иномарок, ввезенных по параллельному импорту. Так, Land Rover Range Rover Sport, который с учетом НДС обходился в 25 миллионов, вырос в цене на 1,2 миллиона, говорит собеседник информационного агентства.

Антон Милаенко отмечает, что, помимо утильсбора, на дальнейшей цене элитных машин будут сказываться курс доллара, ключевая ставка Центробанка, которая влияет на условия по кредитам. В итоге это может привести к снижению продаж брендовых авто.

Снижение покупательной способности началось еще в 2022 году, коснулось это и среднего ценового сегмента, отмечает руководитель направления Kia автоцентра "Реал" Антон Коротоножкин. Дополнительный рост цен на автомобили ситуацию может только усугубить, ведь в условиях параллельного импорта наценки будут более значительными. Например, Kia Sportage, который сейчас стоит 4,6 миллиона рублей, через пару недель вырастет в цене примерно на 800 тысяч, отмечает собеседник информагентства.

"Основная масса автомобилей, которыми мы торгуем, это машины с объемом двигателя 2,5 и 3,5 литра. По ним удорожание будет варьироваться в среднем от 700 до 820 тысяч рублей. Но еще до повышения цен мы успели ввезти большой объем транспортных средств, поэтому до конца октября их цены сохранятся на прежнем уровне. Однако новое поступление автомобилей будет дороже в среднем на 15%", – объясняет Антон Коротоножкин.

Мультибрендовые автосалоны, которые торгуют как новыми, так и автомобилями с пробегом, были вынуждены повысить цены с 1 октября. Такие условия им диктуют дилеры, поставляющие машины по параллельному импорту, подчеркивает совладелец "Сибирь-Авто" Алексей Дьяков.

Так, популярный кроссовер Geely Monjaro, который еще вчера стоил от 3,5 миллиона рублей, сегодня обойдется минимум в 3,9 млн. И если еще два месяца назад премиальный BMW X6 2020 года можно было привезти в Алтайский край за 8,5-9 миллионов, то сегодня его цена уже приблизилась к 10 миллионам.

Подробнее о том, как изменятся цены на автомобили после повышения утильсбора в Алтайском крае, – скоро в большом в материале на amic.ru.