Эксперты убеждены, что повышение ставок приведет к росту цен на всем отечественном авторынке

01 октября 2024, 07:14, ИА Амител

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С 1 октября 2024 года в России начали действовать новые ставки по утилизационному сбору. Согласно постановлению правительства, размер платежей одномоментно вырос на 70-85% в зависимости от вида транспорта. Кроме того, в документе прописали ежегодное повышение цен вплоть до 2030 года – каждое 1 января ставки будут увеличиваться на 10-20%.

В Госдуме считают, что повышение сбора не разгонит цены на российские машины. Но большинство экспертов сходятся во мнении, что рост цен все-таки будет всеобщим.

О том, какими будут новые ставки утилизационного сбора и что произойдет с ценами на автомобили после 1 октября 2024 года, – в материале amic.ru.

1 Какими будут ставки утилизационного сбора с 1 октября? Если быть точными, сами размеры ставок остались прежними. Увеличились коэффициенты, на которые умножают эти ставки при расчете утилизационного сбора. Впрочем, это уже детали: в любом случае размеры сбора выросли на 70-85%. Для автомобилей с двигателями от одного до двух литров размер утилизационного сбора повысили с 306 000 до 556 200 рублей. За ввоз машин с моторами от двух до трех литров размер сбора составляет 1 562 800 рублей вместо прежних 844 800 рублей. Если объем двигателя от 3 до 3,5 литра, то утильсбор равен 1 974 000 рублей (было 970 тысяч рублей). Утильсбор на автомобили с двигателями более 3,5 литра увеличен с 1 235 200 до 2 285 200 рублей. Что касается машин, у которых объем двигателя меньше литра, утильсбор вырос с 81 200 до 150 200 рублей. Утильсбор на грузовики массой от 12 до 20 тонн вместо прежних 844 500 рублей теперь составляет 1 435 500 рублей. А за полуприцеп придется заплатить не 600 000 рублей, как раньше, а 1 110 000 рублей. Как мы уже сказали, это только первый этап повышения. 1 января каждого года коэффициенты будут дополнительно увеличивать на 10-20%. Так будет продолжаться как минимум до 2030 года.

2 Что такое утилизационный сбор и как его рассчитывают? Утилизационный сбор – это единоразовый платеж государству за автомобиль при его "растаможке". Предполагается, что в будущем эти деньги направят на экологичную утилизацию транспортного средства. Это обязательно: без уплаты утильсбора не получится поставить машину на учет и эксплуатировать ее. НДС с утилизационных сборов не взимают. Этот обязательный платеж появился в России в 2012 году, когда страна вступала во Всемирную торговую организацию (ВТО). Мера была направлена на то, чтобы сдержать рост объемов ввоза на территорию РФ подержанных иномарок. Формула расчета утильсбора очень простая: базовую ставку надо умножить на определенный коэффициент для каждого типа авто. Как мы уже сказали, базовые ставки остались без изменений: легковые автомобили – 20 000 рублей;

грузовики и другие категории транспортных средств – 150 000 рублей;

спецтехника – 172 500 рублей. А вот коэффициенты увеличили почти в два раза. Поэтому и выросла сумма утильсбора.

3 Кто должен платить этот утилизационный сбор? Существует мнение, что утилизационный сбор нужно платить лишь за ввезенные в страну иномарки. Но это не так. Платеж обязаны осуществлять: производители изготовленных в РФ автомобилей;

импортеры, которые ввозят машины в Россию;

покупатели, если за автомобиль еще не уплачен утилизационный сбор.

4 Кого не коснется повышение утилизационного сбора? Повышение утилизационного сбора в первую очередь направлено на тех (как юрлиц, так и физлиц), кто ввозит на территорию РФ авто для перепродажи. В постановлении указано, что изменения не затронут тех, кто привозит в Россию легковой автомобиль с двигателем до трех литров для собственного пользования. Условия следующие: нужно заплатить все таможенные пошлины и сохранить машину в своей собственности как минимум год. В этом случае размер сбора для новых машин составит 3400 рублей, а для авто старше трех лет – 5200 рублей.

5 Зачем утильсбор вообще решили повысить? Как пояснил в беседе с "Парламентской газетой" глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, повышение утильсбора поможет бороться с засильем на отечественном авторынке зарубежных (в первую очередь – китайских) машин. Решение о росте сбора он назвал необходимым и даже "запоздалым". "В условиях беспрецедентно низкой процентной ставки и поддержки экспорта, которые есть в Китае, они демпингуют и захватывают наш рынок. Если в количественном выражении АвтоВАЗ выглядит еще весьма прилично, контролируя значительную долю рынка, то по ценовым показателям отечественные машины занимают чуть больше 10% нашего рынка. Это критичная граница, которую не надо давать переступать", – пояснил Гутенев. Еще некоторые эксперты полагают, что таким образом российские власти стараются мотивировать китайские предприятия переносить свое производство на территорию РФ. Да, в этом случае тоже нужно будет платить утильсбор. Но частично эти затраты можно будет компенсировать за счет господдержки. Но глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с Autonews выразил сомнение, что такой подход сработает. Он напомнил, что "заградительные" ставки утильсбора в свое время побудили западных производителей открыть заводы в России. Но китайцы – другой случай, подчеркивает эксперт. "Западные автобренды работали над тем, чтобы занять тут долю рынка, наладить производство. А китайцам это не нужно – они приезжает продавать свою домашнюю продукцию, которую им некуда девать. И дело тут даже не только в санкциях. Просто у них нет интереса создавать производство. Проще поднять цены, а дальше хотите – берите, хотите – нет", – цитирует Autonews Шапарина.

6 Повлияет ли рост утилизационного сбора на цены? Практически все эксперты авторынка уверены, что да. Они сходятся во мнении, что уже с 1 октября российский авторынок ждет значительное подорожание. И это будет не разовый рост, считает Шапарин, а начало долгой тенденции, ведь утильсбор будут повышать ежегодно. "Следовательно, на российском автомобильном рынке возникнет устоявшийся тренд на рост цен", – цитирует его Autonews.То, что утильсбор, на первый взгляд, направлен на юрлиц, ситуацию не спасет. Участники рынка подчеркивают: сумма этого платежа в любом случае включается в конечную стоимость, которая целиком ложится на покупателя.

7 На сколько подорожают автомобили в России из-за повышения утилизационного сбора? По мнению экспертов, рост цен начнется с "китайцев", производство которых не локализовано в России. Тот же Антон Шапарин допускает , что стоимость таких автомобилей сразу взлетит на 300 тысяч рублей (10-20% от цены). При этом прогнозы специалистов отличаются. Одни считают, что дилеры автоматически включат полную стоимость нового утильсбора в цену автомобиля, что приведет к резкому ее увеличению. Другие убеждены, что рост будет "размазан" в течение определенного времени: дилеры будут повышать цены каждый месяц, чтобы сразу не шокировать покупателей.

8 Подорожают только иномарки? Или отечественные автомобили тоже? В Минпромторге считают, что рост утильсбора не повлияет на стоимость отечественных автомобилей. Там объясняют такую позицию мерами господдержки, которую получают эти производители. Но эксперты сомневаются в этом. По мнению Антона Шапарина, стоимость брендов, производство которых находится в России, тоже будет "подтягиваться" вслед за зарубежными автомобилями. Как минимум это будет происходить из-за инфляции, на которую напрямую повлияет новый размер утильсбора. Точно предсказать, на сколько вырастет каждая модель, пока невозможно: все зависит от конкретной марки и политики, которую выберет дилер. Но автомобили будут дорожать друг за другом "по цепочке": подержанные вслед за новыми, спрогнозировал в беседе с "Ведомостями" автоэксперт Владимир Беспалов.