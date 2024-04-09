Под запрет попали также автоматические звонки, то есть реклама от роботов

09 апреля 2024, 07:14, ИА Амител

Звонок по мобильному / Фото: unsplash.com / Onur Binay

Штрафы за спам-звонки от роботов и автоинформаторов, а также неполную рекламу кредитов в России вырастут в несколько раз. Соответствующий законопроект 6 апреля подписал президент Владимир Путин и через неделю документ вступит в законную силу. Что делать, если вас "бомбардируют" рекламными предложениями, и как наказать навязчивую организацию, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Как и за что именно ужесточили наказание?

Наказания ужесточили за спам-звонки и рекламу кредитов с нарушением законодательства. Депутаты Госдумы решили, что самым надежным способом борьбы с компаниями, которые забрасывают граждан рекламой или чего-то не договаривают, будет увеличение штрафов.

За распространение рекламы при помощи спам-звонков штраф гражданам-нарушителям повысили с 2-2,5 тыс. до 10-20 тыс. рублей, для должностных лиц – с 4-20 тысяч рублей до 20-100 тысяч. Самое серьезное наказание будет грозить юрлицам. Если сейчас размер штрафа варьирует от 100 до 500 тысяч, то с 16 апреля взыскания составят от 300 тыс. до 1 млн рублей, сообщает РБК.

Кроме того, микрофинансовые организации (МФО) будут обязаны указывать в рекламе полную стоимость кредита или займа, а информация об этом должна быть шрифтом, соразмерным с шрифтом процентной ставки. За нарушение этих требований для сотрудников предусмотрен штраф в размере от 40 тыс. до 100 тыс. рублей, а для самих юридических лиц – от 600 тыс. до 1,6 млн рублей, пишут "Известия".

Что нужно сделать, чтобы спамеров наказали?

Для того чтобы слишком надоедливой организации "впаяли" крупный штраф и там навсегда забыли ваш номер телефона, нужно пожаловаться на спамеров. Для этого нужно подать жалобу в Федеральную антимонопольную службу или в полицию. Но на слова там заявителю вряд ли поверят: нужно будет доказать статус потерпевшего – подтвердить факт звонков, пояснил BFM.ru старший юрист компании "Лемчик, Крупский и партнеры" Сергей Булгаков.

При этом эксперт отмечает, что пока непонятно, как именно пользователи будут доказывать содержание таких нежелательных звонков. То есть нужно будет приложить запись звонка и номер, откуда звонили. Но скриншот, как с СМС, сделать не получится.

"Насколько мне известно, по СМС была такая практика, что граждане подавали жалобу, никак не подтверждая содержание СМС, и антимонопольная служба все равно привлекала компанию к ответственности, то есть она требовала от компании доказать, что СМС не содержала рекламы", – рассказал юрист.

При этом член Палаты налоговых консультантов Елена Теленова рекомендует установить на смартфон программу, записывающую телефонные разговоры. В этом случае с доказательной базой проблем не возникнет.

Если факт спама будет доказан, компанию оштрафуют?

Да, если компания, на которую пожаловался пользователь, не докажет, что их звонок не является спамом, отметил в эфире "Радио 1" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Поэтому, прежде чем писать заявление, нужно выяснить, давали ли вы согласие на рассылку рекламы, рекомендует эксперт. Соловьев уточнил, что нередко граждане, чтобы получить какую-либо скидку, лично дают согласие на рассылку им рекламы, но вскоре об этом забывают. В этом случае наложить на организацию штраф не получится.

При этом в пояснительной записке к законопроекту уточнялось, что согласие абонента получать данные справочного характера, например о прогнозе погоды, курсах обмена валют, не может быть воспринято как согласие получать рекламу.