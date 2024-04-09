На сколько вырастут штрафы за спам-звонки и как наказать навязчивую компанию?
Под запрет попали также автоматические звонки, то есть реклама от роботов
09 апреля 2024, 07:14, ИА Амител
Штрафы за спам-звонки от роботов и автоинформаторов, а также неполную рекламу кредитов в России вырастут в несколько раз. Соответствующий законопроект 6 апреля подписал президент Владимир Путин и через неделю документ вступит в законную силу. Что делать, если вас "бомбардируют" рекламными предложениями, и как наказать навязчивую организацию, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Как и за что именно ужесточили наказание?
Наказания ужесточили за спам-звонки и рекламу кредитов с нарушением законодательства. Депутаты Госдумы решили, что самым надежным способом борьбы с компаниями, которые забрасывают граждан рекламой или чего-то не договаривают, будет увеличение штрафов.
За распространение рекламы при помощи спам-звонков штраф гражданам-нарушителям повысили с 2-2,5 тыс. до 10-20 тыс. рублей, для должностных лиц – с 4-20 тысяч рублей до 20-100 тысяч. Самое серьезное наказание будет грозить юрлицам. Если сейчас размер штрафа варьирует от 100 до 500 тысяч, то с 16 апреля взыскания составят от 300 тыс. до 1 млн рублей, сообщает РБК.
Кроме того, микрофинансовые организации (МФО) будут обязаны указывать в рекламе полную стоимость кредита или займа, а информация об этом должна быть шрифтом, соразмерным с шрифтом процентной ставки. За нарушение этих требований для сотрудников предусмотрен штраф в размере от 40 тыс. до 100 тыс. рублей, а для самих юридических лиц – от 600 тыс. до 1,6 млн рублей, пишут "Известия".
Что нужно сделать, чтобы спамеров наказали?
Для того чтобы слишком надоедливой организации "впаяли" крупный штраф и там навсегда забыли ваш номер телефона, нужно пожаловаться на спамеров. Для этого нужно подать жалобу в Федеральную антимонопольную службу или в полицию. Но на слова там заявителю вряд ли поверят: нужно будет доказать статус потерпевшего – подтвердить факт звонков, пояснил BFM.ru старший юрист компании "Лемчик, Крупский и партнеры" Сергей Булгаков.
При этом эксперт отмечает, что пока непонятно, как именно пользователи будут доказывать содержание таких нежелательных звонков. То есть нужно будет приложить запись звонка и номер, откуда звонили. Но скриншот, как с СМС, сделать не получится.
"Насколько мне известно, по СМС была такая практика, что граждане подавали жалобу, никак не подтверждая содержание СМС, и антимонопольная служба все равно привлекала компанию к ответственности, то есть она требовала от компании доказать, что СМС не содержала рекламы", – рассказал юрист.
При этом член Палаты налоговых консультантов Елена Теленова рекомендует установить на смартфон программу, записывающую телефонные разговоры. В этом случае с доказательной базой проблем не возникнет.
Если факт спама будет доказан, компанию оштрафуют?
Да, если компания, на которую пожаловался пользователь, не докажет, что их звонок не является спамом, отметил в эфире "Радио 1" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Поэтому, прежде чем писать заявление, нужно выяснить, давали ли вы согласие на рассылку рекламы, рекомендует эксперт. Соловьев уточнил, что нередко граждане, чтобы получить какую-либо скидку, лично дают согласие на рассылку им рекламы, но вскоре об этом забывают. В этом случае наложить на организацию штраф не получится.
При этом в пояснительной записке к законопроекту уточнялось, что согласие абонента получать данные справочного характера, например о прогнозе погоды, курсах обмена валют, не может быть воспринято как согласие получать рекламу.
07:34:59 09-04-2024
Короче всё понятно, ничего не изменится
07:48:36 09-04-2024
Ну хорошая идея
08:08:26 09-04-2024
Хоть МТС отвалит со своим домашним интернетом уже хорошо будет, 6 лет названивает.
08:58:08 09-04-2024
Гость (08:08:26 09-04-2024) Хоть МТС отвалит со своим домашним интернетом уже хорошо буд... Звонишь в компанию и говоришь,чтобы отключили звонки оператора рекламные,с самого начала так сделал в МТС,больше не звонят
13:55:26 09-04-2024
Гость (08:58:08 09-04-2024) Звонишь в компанию и говоришь,чтобы отключили звонки операто... Звонила и говорила, говорила что дом не подключен к МТС, говорят сейчас пометочку сделаем и опять звонят, теперь просто кладу трубку и все.
08:30:22 09-04-2024
очередной мертвый закон
08:37:11 09-04-2024
Кредиты банкротства хоть отвяжутся! И Вафля банк со своими картами!
08:43:37 09-04-2024
нужный закон! главное- что б работал!
08:48:50 09-04-2024
МЧС накажут?
09:23:57 09-04-2024
Мегафон и Сбер задолбали со своими звонками.
10:32:25 09-04-2024
Просто Альфабанк и тиньков оштрафуйте по самые помидорки, это самые злосные спамщики!
13:01:37 09-04-2024
это мне че сутками сидеть с включенной записью и пасти звонилок?
успевая при это переключить на громкую связь, а если это звонок сброс, только скажешь алё и сбрасывают.