НАТО не даст Киеву летальное оружие в 2024 году
К такому решению пришли главы МИД альянса
30 ноября 2023, 08:49, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Программа сотрудничества НАТО и Украины на 2024 год не предусматривает передачи Киеву летального оружия, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Об этом пишет RT.
Как отметил политик, на этой позиции настояли в Будапеште во избежание рисков эскалации в зоне конфликта.
Тем не менее альянс "продолжит предоставлять Киеву срочно необходимую нелетальную помощь", уточняется в заявлении глав МИД НАТО. Участие в программе носит добровольный характер.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут вынуждены отступить, если Запад прекратит поддерживать страну.
09:54:13 30-11-2023
Шольц буквально на днях заявил диаметрально противоположное: Помощь Германии Украине является одним из главнейших приоритетов, если немцы в очередной раз не хотят оказаться следующей целью русских. И вообще, надо понимать, что на Западе полностью пресмотрены не только итоги, но и, самое главное, причины Второй Мировой. И теперь догадайтесь сами, кто главный зачинщик всего того, что творилось в середине прошлого века. Да-да, Сталин!
10:44:51 30-11-2023
летальное оружие не от слова ЛЕТАТЬ, а оружие способное убивать, приводить к летальным последствиям.
11:18:42 30-11-2023
Гость (10:44:51 30-11-2023) летальное оружие не от слова ЛЕТАТЬ, а оружие способное убив... Грозный тоже не летальное оружие использовал, посадил на бочку с порохом несчастного, он и полетал и сам себя поубивал
12:12:36 30-11-2023
Венгрия всё хочет быть и с НАТО и одновременно с Путиным. Обычный их дискурс.
12:23:59 30-11-2023
Что за чушь, они его два года поставляют. Иначе все бы уже в прошлом году закончилось