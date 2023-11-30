НАТО не даст Киеву летальное оружие в 2024 году

К такому решению пришли главы МИД альянса

30 ноября 2023, 08:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Программа сотрудничества НАТО и Украины на 2024 год не предусматривает передачи Киеву летального оружия, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Об этом пишет RT.

Как отметил политик, на этой позиции настояли в Будапеште во избежание рисков эскалации в зоне конфликта.

Тем не менее альянс "продолжит предоставлять Киеву срочно необходимую нелетальную помощь", уточняется в заявлении глав МИД НАТО. Участие в программе носит добровольный характер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут вынуждены отступить, если Запад прекратит поддерживать страну.