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Путин рассказал, ради чего Россия сражается в СВО

По словам президента, РФ находится в авангарде формирования более справедливого мироустройства

29 ноября 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Россия сражается в военной операции за свободу всего мира, заявил Владимир Путин, выступая на заседании Всемирного русского народного собора.

"Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира. Мы открыто говорим, что диктатура одного гегемона <...> дряхлеет. Она пошла, что называется, вразнос и просто опасна для окружающих. Это уже понятно всему мировому большинству", – цитирует президента RT.

Путин добавил, что Россия находится в авангарде формирования более справедливого мироустройства, и без нее "никакой прочный, стабильный миропорядок невозможен".

На этом же мероприятии президент предложил возродить традицию рожать россиянам по 7-8 детей.

Владимир Путин СВО

Комментарии 66

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Гость

09:04:17 29-11-2023

Скольких воинов угробили, чтоб диктатуру победить, оную про которую нам внушают

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Гость

09:52:33 29-11-2023

Гость (09:04:17 29-11-2023) Скольких воинов угробили, чтоб диктатуру победить, оную про ... Уважаемый !! Во первых воинов не гробят ,а они погибают за свободу России от всякой нечести в прямом смысле этого слова."Не любовь"к РФ ряда стран очевидна ,они спят и видят ,как бы хуже стало русским,а вот хрен им . Во вторых при Путине по крайней мере возрождается Россия как великая страна,а те Ельцины и Горбачёвы ,которые разрушили СССР и появился раздел между нашим народом по бывшим республикам нашей страны и с нищитой ,и с американскими окорочками и разбитыми экономиками и разбитой в хлам армией ,и разъединёнными родственниками по вине бывшего руководства ,и с массовыми задержками зарплат и пенсий- это как назвать. В третьих диктатура и обман во всём США вот это да - где видано ,что бы какая то страна указывала как и что делать другим странам - вот диктатура в реалии. И в целом я думаю ,что вы в обще "засланный казачёк" из кампании наркомана Зеленского,который с стати по диктату США ведёт на "мясо" свой же народ,причём предвидя свой конец.

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гость

10:10:41 29-11-2023

Гость (09:52:33 29-11-2023) Уважаемый !! Во первых воинов не гробят ,а они погибают за с... Уважаемы!!!!А не подскажешь кому и за что назначили пожизненную персональную пенсию,а не камеру в тюрьме,а не подскажешь кому и за что построили Ельцин центр,а не забыли как страшный сон,а не подскажешь сколько советников,агентов ЦРУ,было у наших министров,бывших и действующих ?

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Гость

11:58:40 29-11-2023

гость (10:10:41 29-11-2023) Гость (09:52:33 29-11-2023) Уважаемый !! Во первых вои... Даже не прочитал правильно и по русскому у тебя , что то от иностранца,да ты простой провокатор. Прочти верно ,что написано ,а потом обоснуй. И как вас модератор пропускает . А что б ты знал хлопчик то у вашей "гвардии" вместе с Зеленским награбленно долларов немеренно.А вы занимаетесь пропагандой против России. Не надо писа ..ь против ветра.

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Гость

10:34:56 29-11-2023

Гость (09:52:33 29-11-2023) Уважаемый !! Во первых воинов не гробят ,а они погибают за с... Вот это всё, что вы написали. Вы реально так думаете, или это ирония?

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Гость

10:59:44 29-11-2023

Гость (09:52:33 29-11-2023) Уважаемый !! Во первых воинов не гробят ,а они погибают за с... В палате сиди и таблетки не забывай пить.

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Гость

12:42:15 29-11-2023

Гость (09:52:33 29-11-2023) Уважаемый !! Во первых воинов не гробят ,а они погибают за с... А Вы не желаете сами геройски того?

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Гость

22:21:39 29-11-2023

"Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира. Мы открыто говорим, что диктатура одного гегемона дряхлеет. Она пошла, что называется, вразнос и просто опасна для окружающих. Это уже понятно всему мировому большинству", – цитирует президента RT.=================================== Просмотрел весь ролик и у меня закрадывается сомнение, Владимир Владимирович в предыдущих выступлениях, начиная от сентября этого года и к началу года, и предыдущие годы, постоянно покашливал и тембр голоса был другой. Что случилось?

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Гость

09:15:42 29-11-2023

что толку, что диктатура гегемона дряхлеет, если пенсии едва хватает на жизнь

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гость

09:21:18 29-11-2023

Гость (09:15:42 29-11-2023) что толку, что диктатура гегемона дряхлеет, если пенсии едва... так пенсионеры диктатуре не нужны,ей востребованы молодые и здоровые солдаты

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Гость

09:23:06 29-11-2023

вроде и сказать есть что а потом посадят за правду

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Гость

12:36:47 29-11-2023

Гость (09:23:06 29-11-2023) вроде и сказать есть что а потом посадят за правду ... За дебилизм тебя посадят.

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Гость

09:25:29 29-11-2023

ну нам то дуракам не видно, какая диктатура лучше, гегемона или единорогов, у которых и детки и денежки там - у гегемона

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гость

09:38:21 29-11-2023

Путин самый лучший и самую верную политику ведет. Наша страна без него уже бы в ногах у пиндосов валялась бы, о нас бы ноги вытирали все кому не лень...

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Гость

09:49:11 29-11-2023

гость (09:38:21 29-11-2023) Путин самый лучший и самую верную политику ведет. Наша стран... Такого, как Путин, полного сил. Такого, как Путин, чтобы не пил. Такого, как Путин, чтоб не обижал. Такого, как Путин, чтоб не убежал. ©

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Гость

09:46:42 29-11-2023

ну уж если новая Монархия с досками Маннергейму в Ленинграде, с памятником Александру-3 в Гатчинском дворце, с памятником Краснову в станице Еланской, с поздравлениями всех женщин на фоне статуэтки Екатерины-2, с памятником Врангелю в Ростове-на-Дону, если всё это Более Справедливый Миропорядок!!!??? То как говорят Либералы про наше Советское прошлое - ну уж хватит! Было и закончилось! Сами довели страну до того, что народ сверг всех этих царей и дворян!!! Снова туда!??? Ну уж нет! Не хотим!...

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Гость

10:17:52 29-11-2023

Гость (09:46:42 29-11-2023) ну уж если новая Монархия с досками Маннергейму в Ленинграде... Гость, спираль истории со скрежетом провернулась в то положение, которое вы перечислили. Надо ждать, когда спираль истории провернется в другое положение. 9 - Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. 10 - Бывает нечто, о чем говорят: "смотри, вот это новое "; но это было уже в веках, бывших прежде нас. 11 - Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Это сказал самый мудрый из всех мудрых живущих на земле.

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Гость

12:03:16 29-11-2023

Гость (10:17:52 29-11-2023) Гость, спираль истории со скрежетом провернулась в то положе... т.е. Феодализм после рабства, Капитализм после Феодализма, Социализм после Капитализма - это всё не новое? а хорошо забытое старое!? так что ли? не... ну если до нас на земле жило других 3-4-5 цивилизаций, то это я ещё как-то пойму... а если до нас с рабовладением, феодализмом, капитализмом, социализмом ни чего не было...?

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Гость

22:32:09 29-11-2023

Гость (12:03:16 29-11-2023) т.е. Феодализм после рабства, Капитализм после Феодализма, С... Капитализма, может принимать обличия и феодализма, и рабства, и каменного века.... В нашей российской истории, информационные ленты каждый день эти вариации сообщают.

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Гость

12:04:31 29-11-2023

Гость (10:17:52 29-11-2023) Гость, спираль истории со скрежетом провернулась в то положе... виктория боня?

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Гость

09:47:29 29-11-2023

"Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира.====== Всего мира??? Зачем нам весь мир??? Надо внутри страны быть сильными и хорошо жить, тогда к нам и своего носа никто не сунет!!! Сколько уже нет наших мужиков и молодых парней???? Главное, чтобы все действия и жертвы не зря....

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Гость

12:31:29 29-11-2023

Гость (09:47:29 29-11-2023) "Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего... Судя по реакции Всего мира, он что-то не хочет быть освобожденным.

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Гость

09:49:59 29-11-2023

Интересно, а гегемоны знают, что есть страна Россия?

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Гость

10:04:02 29-11-2023

понабежало... адекватным людям это давно понятно, а дуракам объяснять бесполезно

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Гость

10:17:56 29-11-2023

Гость (10:04:02 29-11-2023) понабежало... адекватным людям это давно понятно, а дуракам... ты не прав, товарисч! если бы всё было так просто и прямолинейно как ты говоришь - умный понял а дураку не надо... то мир бы и не развивался вовсе! давно бы люди разделились на умных и дураков и жили двумя группами... а этого нет, потому что тот кто понял и не поленился рассказать это другим - сделал большое дело! хоть одного заблудшего дурака да вразумил...! а то может и не одного а больше!?... пусть и не всех... главное слово здесь - НЕ поленился!!!

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Гость

10:30:06 29-11-2023

Гость (10:04:02 29-11-2023) понабежало... адекватным людям это давно понятно, а дуракам... А сколько их, дураков? Вот у нас в школе в параллели было три класса, как и везде. В классе по 25 человек. "А" класс - это умные. "Б" - туповатые. "В" - совсем без интеллекта. И вот в "А" классе - только человек 5-7 со способностями и талантом. И это была школа в центре города. И вот это наше общество, в таких вот пропорциях.

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Гость

12:42:19 29-11-2023

Гость (10:30:06 29-11-2023) А сколько их, дураков? Вот у нас в школе в параллели было тр... На самом деле слабоумных - пруд пруди. И они плодятся, оставляя такое же тупое потомство. Это беда России - дураки и дуры.

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Гость

12:39:15 29-11-2023

Гость (10:04:02 29-11-2023) понабежало... адекватным людям это давно понятно, а дуракам... Не говорите. Просто дебил на дебиле. Не удивительно, что живут в заднице. Еще и жалуются на свою жалкую жизнь.

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Гость

10:11:27 29-11-2023

"Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира. Мы открыто говорим, что диктатура одного гегемона дряхлеет. Она пошла, что называется, вразнос и просто опасна для окружающих. Это уже понятно всему мировому большинству"... ---- с этим я полностью согласен, что весь мир ждёт от России чего-то! но вот чего!? ВОТ Главный вопрос! а теперь вспоминайте как с нашими политиками ведут себя политики развивающихся стран? которых сегодня больше, которые развиваются, и которые собственно и ждут от России "Чуда". Да они ведут себя сдержанно! осторожно!... Потому что сама Россия взяла курс не туда! Курс на монархию и Шмелёва с Ильиным...! на юденича, краснова, врангеля, моннергейма...! на александра3 и никлоая2... на мечты о 12 часовом рабочем дне на заводах и фабриках... на более дешёвый детский труд... на желание пороть холопов... на солженицына и резуна... Этого точно другие страны от нас не ждут!!! вот в чём проблема! и наша и Мира.

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Гость

10:32:21 29-11-2023

1. Денацификация и демелитаризация. 2. Борьба с гегимон. 3. Что дальше?

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Гость

14:44:59 29-11-2023

Гость (10:32:21 29-11-2023) 1. Денацификация и демелитаризация. 2. Борьба с гегимон. 3. ... " И вечный бой,покой нам только снится."

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Гость

10:33:10 29-11-2023

Надо заметить, что из целей исчезло нерасширение НАТО. Т.К в результате этой священной борьбы, сразу две страны на границе РФ присоединились к НАТО. Чего до СВО и не планировалось. Наверное хорошо, что есть люди которые зомбированы нашей пропагандой. Они сдерживают общество от внутренних процессов которые могут быть страшнее войны с этим НАТО

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Гость

10:49:59 29-11-2023

Гость (10:33:10 29-11-2023) Надо заметить, что из целей исчезло нерасширение НАТО. Т.К в... Гость, дальновидность Владимира Владимировича подвела, ну не может у человека быть семь пядей в голове и другая поговорка - на старуху бывает проруха.

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Гость

11:07:52 29-11-2023

Гость (10:49:59 29-11-2023) Гость (10:33:10 29-11-2023) Надо заметить, что из целе... Потому что старухе давно пора на пенсию.

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Гость

11:50:11 29-11-2023

Гость (10:33:10 29-11-2023) Надо заметить, что из целей исчезло нерасширение НАТО. Т.К в... Юра, Юра, да что ты говоришь! Покайся, во имя Триединой Святой Руси!

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Гость

14:38:10 29-11-2023

Гость (10:33:10 29-11-2023) Надо заметить, что из целей исчезло нерасширение НАТО. Т.К в... Подпиндосские подпевалы вступили в нато тем самым,подставив свой народ под атомные удары России,чего раньше не было.И чьё это достижение?Наверное стоит считать пиндосское,заокеанское ))

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Гость

10:40:19 29-11-2023

- "а теперь вспоминайте как с нашими политиками ведут себя политики развивающихся стран? которых сегодня больше, которые развиваются, и которые собственно и ждут от России "Чуда"." Да ждут чуда от России - сколько миллионов тонн пшеницы Россия им подарит, которой можно было откормить молочные и мясные стада страны, чтобы не пить пальмовое молоко, молочные продукты, не есть соевую колбасу и другие деликатесы....

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Гость

12:08:50 29-11-2023

Гость (10:40:19 29-11-2023) - "а теперь вспоминайте как с нашими политиками ведут себя п... да, ты только подтвердил мои слова. мы идём не туда...!

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Гость

11:06:50 29-11-2023

Посмотришь на лайки под комментами, на их количество, на плюсы, минусы и становится понятно, нужна ли была эта сво и кому.

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Гость

12:06:57 29-11-2023

Гость (11:06:50 29-11-2023) Посмотришь на лайки под комментами, на их количество, на пл... Дак интернет не имеет границ. Под лайками непонятно кто их ставит, где живёт. Может это какой-то ИИ делает, или команда бойцов из ближнего зарубежья. Вот что что а кометы на новостной ресурсе ничего не показывают.

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Гость

14:13:56 29-11-2023

Давно понятно, что плюсы и минусы тут накручивают не простые читатели,а бойцы невидимого фронта со стороны противника ).В частности из соседней республики. Это раньше наше правительство вело политику "демократии и свободы слова".Опомнилось, ввело понятие "иноагент." На каких сайтах зависали и какое радио слушали, те, которые позапрошлым сентябрём сдристнули из страны после объявления частичной мобилизации?На либерастных.А оно раньше надо было?Да ещё им и платить и дискуссии ними разводить?

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Гость

15:13:57 29-11-2023

Гость (14:13:56 29-11-2023) Давно понятно, что плюсы и минусы тут накручивают не простые... Фигассе... А чо там с соседней республикой? Что там за противник?

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Гость

12:40:37 29-11-2023

Гость (11:06:50 29-11-2023) Посмотришь на лайки под комментами, на их количество, на пл... Лайки накручивают, на самом деле. На амике это раз плюнуть. Какой-нибудь неадекват от нечего делать накрутил и план за день выполнил.

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Эрг Ноор

11:41:04 29-11-2023

Рожать по 7-8 детей.Больше солдатиков захотелось.Ему солдатики ,а родителям то дети.

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Гость

11:56:03 29-11-2023

Эрг Ноор (11:41:04 29-11-2023) Рожать по 7-8 детей.Больше солдатиков захотелось.Ему солдати... вам же намедни батюшка сказал - вам детей жалко, потому что у вас их мало. Рожаете больше, и не жалко будет кого-то на СВО отправить. Такой вот немудреный рецепт от РПЦ.

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Гость

12:08:27 29-11-2023

Эрг Ноор (11:41:04 29-11-2023) Рожать по 7-8 детей.Больше солдатиков захотелось.Ему солдати... О чём вы? Даже если так, то через 18 лет солдатики ему могут не понадобится. Поэтому ваш пост просто пук в воздух.

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гость

12:34:15 29-11-2023

Гость (12:08:27 29-11-2023) О чём вы? Даже если так, то через 18 лет солдатики ему могут... А вы считаете что через 18 лет наступит мир во всем мире и наступит коммунизм или это был просто пук в воздух

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Светлана

12:00:07 29-11-2023

Худой мир лучше доброй ссоры... Старая пословица.

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Гость

12:37:44 29-11-2023

Светлана (12:00:07 29-11-2023) Худой мир лучше доброй ссоры... Старая пословица.... Ага, иди, дружи с нацистами. Что-то не стали мы с фашистами дружить в 41-ом.

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Гость

14:25:25 29-11-2023

Гость (12:37:44 29-11-2023) Ага, иди, дружи с нацистами. Что-то не стали мы с фашистами ... Еще как дружили. Вон, про поделенную Польшу то забыл?

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Гость

12:11:35 29-11-2023

Да что уж мира?! Вся галактика смотрит и завидует той решимости в достижение поставленных целей.

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Гость

12:14:55 29-11-2023

Посмотришь на лайки под комментами, на их количество, на плюсы, минусы и становится понятно, нужна ли была эта сво и кому. ======= СВО нужна! это бесспорно! но вот какие её последствия!? а это зависит с какими истинными целями её ведут! а это в свою очередь зависит какое мировоззрение, идеалы и образ мышления у тех кто ей руководит...!

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гость

12:15:21 29-11-2023

Сразу видно "трудяг" из Незалежной - и тут они на "клавиши давят",понятно у них это служба такая. Сколько платят хлопцы?

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Гость

14:21:33 29-11-2023

гость (12:15:21 29-11-2023) Сразу видно "трудяг" из Незалежной - и тут они на "клавиши д... Это да. Иметь другое мнение - это противозаконно. А мы все законопослушные. Значит - это не мы.

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Гость

12:18:05 29-11-2023

1. Денацификация и демелитаризация. 2. Борьба с гегимон. 3. Что дальше? ==== дальше? Борьба за свою собственную гегемонию!.. Ибо...! империализм! это ещё дедушка Ленин сказал. собственно, то что мы сейчас видим.

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гость

12:29:58 29-11-2023

Сразу видно свой чужой. Украинские айтишники и здесь ,у них электричество наверное уже дали .

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Гость

14:32:43 29-11-2023

гость (12:29:58 29-11-2023) Сразу видно свой чужой. Украинские айтишники и здесь ,у них ... Какой-то украинский дубинушко в верхах пугает, что они не отстанут от Крымского моста,ещё что-то с ним приключится.Не думает дубинушко, что после этого вся Украина зимой без электричества будет сидеть?

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Гость

12:43:10 29-11-2023

Россия победит. Не стоит обижать русских, не надо.

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Гость

14:00:07 29-11-2023

Гость (12:43:10 29-11-2023) Россия победит. Не стоит обижать русских, не надо.... а нерусских?

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Гость

14:16:38 29-11-2023

Свою волю диктуют народам мира пиндосские денежные мешки в целях своего дальнейшего обогащения.

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Гость

14:25:35 29-11-2023

Путин как-то сказал,зачем нам такой мир,если в нём не будет России.Думающему человеку сразу становится понятным, что Россия в случае чего может весь белый свет уконтрапупить.Включая Австралию с Новой Зеландией,хотя они ничего такого особенно плохого России не сделали.Разве что Премьер-министр Австралии Тони Эбботт, девять лет назад угрожал «взять за грудки» Владимира Путина.Но он это так-блатовал и пальцы гнул.

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Гость

14:42:21 29-11-2023

Прочитал тут про дураков и умных,но так и не понял, кто дурак,кто им прикидывается.А кто просто умный и никем не прикидывается.И то правда:зачем умному прикидываться?

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Гость

14:59:49 29-11-2023

Гость (14:42:21 29-11-2023) Прочитал тут про дураков и умных,но так и не понял, кто дура... Получается тогда, что дураком не умный прикидывается, а дурак. Тогда следственный вопрос: а зачем дураку дураком прикидываться?

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Гость

15:07:56 29-11-2023

Гость (14:59:49 29-11-2023) Получается тогда, что дураком не умный прикидывается, а дура... В данной концепции это весьма и весьма тривиально.Зачем дураку умничать и почему умному в голову иногда приходит всякая чушь?

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Гость

07:51:19 30-11-2023

Гость (15:07:56 29-11-2023) В данной концепции это весьма и весьма тривиально.Зачем дур... - "почему умному в голову иногда приходит всякая чушь?"====== Чтобы сохранить жизнь, иногда приходиться путать следы.

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Гость

10:29:45 30-11-2023

Гость (07:51:19 30-11-2023) - "почему умному в голову иногда приходит всякая чушь?"=====... Закосить)

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