Путин рассказал, ради чего Россия сражается в СВО

По словам президента, РФ находится в авангарде формирования более справедливого мироустройства

29 ноября 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Россия сражается в военной операции за свободу всего мира, заявил Владимир Путин, выступая на заседании Всемирного русского народного собора.

"Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира. Мы открыто говорим, что диктатура одного гегемона <...> дряхлеет. Она пошла, что называется, вразнос и просто опасна для окружающих. Это уже понятно всему мировому большинству", – цитирует президента RT.

Путин добавил, что Россия находится в авангарде формирования более справедливого мироустройства, и без нее "никакой прочный, стабильный миропорядок невозможен".

На этом же мероприятии президент предложил возродить традицию рожать россиянам по 7-8 детей.