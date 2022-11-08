От 3D-дизайна до робототехники. Чему учат на курсах компьютерной академии «ТОП»
Компьютер — это не только развлечение, но ещё источник знаний и инструмент для творчества
Дети мечтают о безлимитном доступе к компьютеру, а их родители — чтобы они проводили время с пользой. Совместить приятное с полезным можно на курсах компьютерной академии «ТОП». Здесь как раз открыт новый набор школьников 9-14 лет, и всем поступившим до конца ноября дарят скидку до 20%.
На курсах академии ваш ребёнок:
— познакомится с языками программирования;
— узнает, как создавать компьютерные игры;
— пройдёт практические семинары по цифровому дизайну;
— научится делать сайты;
— будет конструировать, программировать роботов.
Кроме того, студенты получат опыт фото- и видеосъёмки и профессиональной обработки, потренируются в искусстве презентаций, разработке сценария и ведении своего блога, пройдут курс финансового и управленческого менеджмента.
«В IT-индустрии ежегодно появляются новые интересные направления. 3D-моделирование, принтинг, робототехника, облачные технологии, дополненная и виртуальная реальность — в нашей академии обучают самым перспективным цифровым технологиям. Обучение проводят практикующие IT-специалисты, имеющие опыт работы с детьми», — рассказали в академии «ТОП».
Для тех, кто хочет поподробнее узнать об обучении, 12 ноября в 13:30 пройдёт мастер-класс «Разработка компьютерных игр». Приглашают и детей, и родителей. В программе урока:
— основные секреты программирования компьютерных игр;
— технологии, которые нужно освоить, чтобы разработать свою игру;
— создание собственной компьютерной игры.
Предварительная регистрация по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или онлайн.