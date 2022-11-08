От 3D-дизайна до робототехники. Чему учат на курсах компьютерной академии «ТОП»

Дети мечтают о безлимитном доступе к компьютеру, а их родители — чтобы они проводили время с пользой. Совместить приятное с полезным можно на курсах компьютерной академии «ТОП». Здесь как раз открыт новый набор школьников 9-14 лет, и всем поступившим до конца ноября дарят скидку до 20%.

На курсах академии ваш ребёнок:

— познакомится с языками программирования;

— узнает, как создавать компьютерные игры;

— пройдёт практические семинары по цифровому дизайну;

— научится делать сайты;

— будет конструировать, программировать роботов.

Кроме того, студенты получат опыт фото- и видеосъёмки и профессиональной обработки, потренируются в искусстве презентаций, разработке сценария и ведении своего блога, пройдут курс финансового и управленческого менеджмента.

«В IT-индустрии ежегодно появляются новые интересные направления. 3D-моделирование, принтинг, робототехника, облачные технологии, дополненная и виртуальная реальность — в нашей академии обучают самым перспективным цифровым технологиям. Обучение проводят практикующие IT-специалисты, имеющие опыт работы с детьми», — рассказали в академии «ТОП».

Для тех, кто хочет поподробнее узнать об обучении, 12 ноября в 13:30 пройдёт мастер-класс «Разработка компьютерных игр». Приглашают и детей, и родителей. В программе урока:

— основные секреты программирования компьютерных игр;

— технологии, которые нужно освоить, чтобы разработать свою игру;

— создание собственной компьютерной игры.

Предварительная регистрация по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или онлайн.



Компьютерная академия «ТОП» (АНО ДПО «Академия ТОП», филиал «Академия ТОП Барнаул»)

Тел.: +7 (3852) 72-14-10

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