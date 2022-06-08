Рособрнадзор: ЕГЭ сохранится после отказа от Болонской системы образования

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) сохранится после отказа от Болонской образовательной системы и перехода к новой. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в пресс-службе Рособрнадзора.

В ведомстве отметили, что ЕГЭ — национальный экзамен, построенный исключительно на российских образовательных стандартах, который выполняет важные социальные задачи.

«В частности, поддерживает единое образовательное пространство Российской Федерации в условиях огромного разнообразия образовательных программ, учебников и учебных пособий», — отметили в ведомстве.

В Рособрнадзоре отмечают, что с помощью ЕГЭ удалось преодолеть разрыв между школьной программой и программой вузовских вступительных экзаменов, что позволило реализовать все права школьников на поступление в вузы вне зависимости от региона их проживания.

Кроме того, Единый госэкзамен не является частью Болонской системы, из которой исключили все российские вузы.