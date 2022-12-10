В Алтайском крае пока не собираются отменять новогодние мероприятия в школах и детсадах из-за всплеска заболеваемости ОРВИ

В Алтайском крае пока не рассматривают вопрос об отмене или ограничении проведения новогодних мероприятий в школах и детсадах из-за подъёма заболеваемости ОРВИ. Об этом в ходе пресс-конференции заявила начальник отдела эпиднадзора и санитарной охраны регионального управления Роспотребнадзора Ольга Егорова.

По её словам, ведомство только рекомендовало не объединять на утренниках детей из разных групп и классов. Запрета на присутствие родителей на детских новогодних мероприятиях также нет. Однако их число стоит ограничить, чтобы не было массового скопления людей в одном помещении, пояснила специалист.

По последним данным, в крае из-за всплеска заболеваемости ОРВИ частично закрыли 259 классов в 70 школах и 301 группу в 144 детсадах. Полностью на карантин ушли две школы в Первомайском и Целинных районах.

На пресс-конференции Ольга Егорова также рассказала, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в Алтайском крае стремительно растёт уже третью неделю, а также сообщила сколько случаев свиного гриппа выявили в регионе.