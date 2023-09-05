Сразу четыре новых штамма гриппа появятся осенью 2023 – зимой 2024 года. Такой неутешительный прогноз Всемирной организации здравоохранения передал Пятый канал. Сообщается, что эти разновидности вируса будут даже опаснее ковида. Протекают они тяжело, а в отдельных случаях болезнь может стать смертельной.
О том, что за четыре новых штамма гриппа могут появиться в нашей жизни и чем они так опасны, – в материале amic.ru.
1
Что за четыре новых штамма гриппа прогнозирует ВОЗ?
По данным экспертов ВОЗ, это будут новые подварианты уже известных штаммов гриппа.
В частности, речь идет о вариантах следующих штаммов:
грипп А (H1N1), или свиной грипп;
грипп A (H3N2), или гонконгский грипп;
вирус гриппа группы B-Victoria;
вирус гриппа группы B-Yamagata.
2
Чем так опасны новые штаммы гриппа?
Сообщается, что заболевание новыми подвариантами этих штаммов может протекать достаточно тяжело, и человеку нужно гораздо больше времени, чтобы поправиться.
При продолжительном течении болезни не исключены осложнения. Это могут быть гайморит, отит, фронтит и другие недуги. Могут быть и более серьезные патологии: например, пневмония.
В тяжелых случаях заболевание одним из этих штаммов гриппа может закончиться летально.
3
Какие симптомы у четырех новых штаммов гриппа?
Как пишет Пятый канал со ссылкой на данные ВОЗ, общие симптомы у новых штаммов следующие:
высокая температура;
интоксикация;
слабость;
воспаление горла;
заложенность носа.
Стоит отметить, что эти признаки по большей части идентичны тем, которые фиксируют врачи и при других штаммах гриппа.
4
Каков шанс, что эти штаммы действительно появятся?
Прогноз от экспертов ВОЗ нельзя считать точным. Такое мнение в беседе с "МК" высказал завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Никифоров. По его словам, сейчас никто не может сказать точно, появятся ли какие-либо новые штаммы.
"Знаете, когда предсказывают приход сразу четырех новых, причем угрожающих штаммов, я не особенно в это верю. Скорее всего, этой "страшилкой" ВОЗ в очередной раз хочет показать свою значимость, и иногда она делает это несколько избыточно. Не думаю, что есть какой-то веский повод пугать народ: мы регулярно анализируем ситуацию с гриппом, и пока новых угрожающих штаммов не выявляется. Но будем смотреть", – цитирует издание специалиста.Поэтому врач предлагает не паниковать преждевременно и просто наблюдать, как ситуация будет развиваться на самом деле.
5
Действительно ли ситуация настолько опасная?
Профессор Никифоров убежден, что не опасна. По его словам, это абсолютно нормальная ситуация, когда вирус гриппа мутирует. Ничего экстраординарного в этом нет.
"Вирус гриппа постоянно изменяется, и каждый год возникают новые штаммы, так что тут нет ничего удивительного. Но вот, например, "Ямагаты" (В-Yamagata) у нас нет. Даже не знаю, откуда мысль, что он появится в ближайшее время. Теоретически, конечно, может, но это не точно", – пояснил эксперт.
6
Поможет ли прививка от гриппа от новых штаммов?
Точно поможет, не сомневается Владимир Никифоров. По его словам, все четырехвалентные вакцины против гриппа включают в себя оба штамма В. Кроме того, прививка в любом случае формирует фоновый иммунитет, который действует даже при возникновении новых штаммов. У привитого человека грипп в любом случае будет протекать легче и с меньшими шансами на осложнения, отметил врач.
"Точно могу сказать: пока с гриппом все спокойно, и ничто не предвещает трагедии. Может, конечно, что-то и появится", – заключил Никифоров.
16:01:16 05-09-2023
Вот до сих пор не врубаюсь в смысл страшилок. От этих страшилок по задумке режиссеров, я чего должен буду сделать, или не сделать?
16:43:07 05-09-2023
Гость (16:01:16 05-09-2023) Вот до сих пор не врубаюсь в смысл страшилок. От этих страши... Как чего? - на вакцинацию бежать бегом!
17:50:21 05-09-2023
Гость (16:43:07 05-09-2023) Как чего? - на вакцинацию бежать бегом!... Ну так на вакцинацию загоняли не запугиванием, а ограничениями свобод и штрафами
17:00:32 05-09-2023
Гость (16:01:16 05-09-2023) Вот до сих пор не врубаюсь в смысл страшилок. От этих страши... От гриппа привиться можете, например.
16:56:35 05-09-2023
Устаревшая повестка. Амик, это уже не модно ))
20:35:11 05-09-2023
у Билла Гейтса спросите когда он со своими подельниками и какой вирус запустит!...
08:56:19 06-09-2023
Ну так надо всё вновь закрыть, только шоу жены пресс-секретаря можно проводить и спецоперацию........