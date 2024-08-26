"Ему нечего скрывать". Команда Тelegram прокомментировала задержание Павла Дурова

Представители мессенджера заявили, что соблюдают законы ЕС, а модерация на площадке соответствует отраслевым стандартам

26 августа 2024, 07:30, ИА Амител

Павел Дуров / Кадр: YouTube-кала Такера Карлсона

Команда Telegram впервые прокомментировала задержание основателя мессенджера Павла Дурова в парижском аэропорту Ле-Бурже.

"Telegram соблюдает законы ЕС, в том числе закон о цифровых услугах, – его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется. Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой", – заявили в Telegram.

В администрации добавили, что Telegram используют почти миллиард пользователей по всему миру, а также ждут скорейшего разрешения ситуации.

Дурова задержали в аэропорту Парижа вечером 24 августа, когда он вышел из частного самолета. Бизнесмену вменяют соучастие в преступлениях, совершаемых через Telegram. Речь идет о терроризме, незаконном обороте наркотиков, мошенничестве и так далее. Претензии к Дурову связаны с отсутствием должной модерации в мессенджере.